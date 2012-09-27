Живописная природа и курорты с развитой инфраструктурой, пёстрые и оживлённые города и необычные достопримечательности — всем этим ставится Вьетнам. Едем погружаться в культуру, любоваться видами и пробовать самые разные виды активностей. Вас ждут дайвинг и снорклинг, каньонинг и треккинг, водные прогулки и день в парке аттракционов. Отдохнуть тоже не забудем: позагораем на золотистом песке пляжей И расслабимся в SPA. А ещё заглянем в гости к семье змееловов, которые угостят нас блюдами из змей!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Для въезда во Вьетнам сроком до 15 дней жителям России виза не требуется. Желающим отдыхать во Вьетнаме более 15 дней необходимо указать это в заявке на тур для оформления специального приглашения. Пребывание от 15 дней и больше требует оформления визы.

Если вы планируете брать с собой в путешествие доллары, то обратите внимание, что с 2020 года во Вьетнаме принимают только купюры нового образца (голубого цвета)! Просим учесть это при подготовке к путешествию.