Обзорные экскурсии в Хошимине

Вас ждут потрясающие памятники азиатской и европейской архитектуры: колоритные буддистские храмы и соборы, парки и музеи. Самые знаковые места города — пагода Вино Нгием, музей военной истории, собор Нотр Дам и другие.
Во время нашей прогулки я расскажу вам о главных событиях в истории моего города, о быте и традициях моего народа и постараюсь максимально погрузить в незабываемую атмосферу дружелюбной экзотики.
Организационные детали
В стоимость входит: транспортные расходы; входные билеты; минеральная вода.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Ваш гид в Хошимине! Добро пожаловать в Хошимин, где вас встретит коренной житель — лицензированный гид — знаток местных достопримечательностей, культуры, религии и просто обычной жизни местного населения. Меня зовут Хай, я родился и вырос в Хошимине. Во времена Советского Союза учился в Луганске, где и выучил русский язык. Буду рад стать вашим проводником по волшебному Вьетнаму!
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Вы увидите не только главные символы города, но и достопримечательности, которые не включает стандартная обзорная экскурсия. А еще поймете, почему Хошимин называли в старину «Жемчужиной Востока» и «Парижем Индокитая». Я расскажу о французском и китайском районах города, которые, несмотря на глобализацию, сохранили потрясающий шарм и колорит.
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Вы увидите самые выдающиеся исторические и религиозные места – я покажу вам гордость вьетнамцев – собор Notre Dame de Saigon и крупнейшую в стране буддистскую пагоду; в музее военной истории расскажу о жизни во время войны; заглянем на рынок Ben Thanh Market - одно из лучших мест для шоппинга в Хошимине и поговорим о традициях и обычаях народа.
Колорит крестьянской жизни на экскурсии по могучей реке и ее окрестностям
Это путешествие в дельту реки Меконг оставит неизгладимые впечатления. Вы узнаете, какое огромное значение несет река для жителей ее окрестностей, окунетесь в колорит крестьянской жизни, наблюдая производство и продажу местных продуктов, оценивая традиционную кухню и фольклор.