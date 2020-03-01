Обзорные экскурсии в Хошимине

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Смешение культур, колорит памятников, атмосфера экзотики — все главное о городе от местного жителя

Хай
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Хай – ваш гид
Смешение вьетнамской, европейской и китайской культур в Хошимине отразилось в большом количестве памятников, представляющих традиции и веру различных народов.

На этой обзорной экскурсии вы посетите самые интересные из них и познакомитесь с богатой историей города.
От 84 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Знакомство с Хошимином
Знакомство с Хошимином

Что вас ожидает

Вас ждут потрясающие памятники азиатской и европейской архитектуры: колоритные буддистские храмы и соборы, парки и музеи. Самые знаковые места города — пагода Вино Нгием, музей военной истории, собор Нотр Дам и другие.

Во время нашей прогулки я расскажу вам о главных событиях в истории моего города, о быте и традициях моего народа и постараюсь максимально погрузить в незабываемую атмосферу дружелюбной экзотики.

Организационные детали

В стоимость входит: транспортные расходы; входные билеты; минеральная вода.

Знакомство с Хошимином
Знакомство с Хошимином

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Хай
Хай
Ваш гид в Хошимине! Добро пожаловать в Хошимин, где вас встретит коренной житель — лицензированный гид — знаток местных достопримечательностей, культуры, религии и просто обычной жизни местного населения. Меня зовут Хай, я родился и вырос в Хошимине. Во времена Советского Союза учился в Луганске, где и выучил русский язык. Буду рад стать вашим проводником по волшебному Вьетнаму!
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