Обзорные экскурсии в Хошимине

Что вас ожидает

Вас ждут потрясающие памятники азиатской и европейской архитектуры: колоритные буддистские храмы и соборы, парки и музеи. Самые знаковые места города — пагода Вино Нгием, музей военной истории, собор Нотр Дам и другие.

Во время нашей прогулки я расскажу вам о главных событиях в истории моего города, о быте и традициях моего народа и постараюсь максимально погрузить в незабываемую атмосферу дружелюбной экзотики.