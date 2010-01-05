Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

Пешеходная экскурсия ⛳ по вкусным, красивым и интересным местам Сеула. Начало от станции метро 🚇 Кванхвамун (рядом с королевским дворцом Кёнбоккун); завершается экскурсия у Рынка Тондэмун.

Маршрут около 6 км.

Экскурсия начинается от композиционного центра корейской столицы ⭐️ - пересечения двух главных улиц - проспекта им. Великого короля Сечжона и Колокольной улиц. Памятник адмиралу Ли Сунсину и королю, давшему название проспекту - Сечжону помогут нам познакомиться с конфуцианскими ценностями, до сих пор являющимися одним из "столпов" мировоззрения корейцев.

И вот перед нами уже королевский дворец Кёнбоккун. С историей 📖 основания современной корейской столицы, дворцовой архитектурой и дворцовым ландшафтным дизайном мы познакомимся непосредственно в Кёнбоккуне. На "задворках" дворца располагается резиденция современного руководителя корейского государства - президентский дворец; попасть в него тяжеловато - мы ограничемся внешним осмотром.

Далее наш путь лежит через своеобразный бутиковый район, где старые корейские дома с черепичной крышей соседствют с модными галлереями и бутиками - Пукчон; и вот мы уже у своебразного "арбата" Сеула - Инсадона. Прогулявшись по Инсадону, мы попадаем на Колокольную улицу, знаменитую, в том числе, своими ювелирными магазинами.

Вкус, зрение и обоняние потребуются нам, чтобы насладится богатством красок, запахов настоящего корейского продовольственного рынка, а также попробовать местные деликатесы: корейская "пицца" и ливерные колбасы, устрицы и живые каракатицы, извивающиеся у вас в тарелке; наваристые супы и фаршированные кальмары; и конечно - традиционная корейская брага макколи или стаканчик сочжу - корейской водки на дорожку... После плотного обеда мы прогуляемся по берегу рукотворного ручья Чхонгечхон, 5-километрового парка, появившегося в Сеуле в начале 21 века.

Экскурсия завершается у одного из крупнейших сеульских рынков Тондэмун, позиционирующего себя в последнее время как центр корейского дизайна. Необычное сооружение, напоминающее собой летающую тарелку, находится в самом центре этого района; эта летающая тарелка - Dongdaemun Design Plaza - и является нашим конечным пунктом.