Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

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Культурные и кулинарные традиции Сеула

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сеула
За время экскурсии 🧭 вы познакомитесь с историей 📖 Сеула — побываете на площади Кванхвамун, посетите королевский дворец Кёнбоккун и пройдетесь по аутентичным кварталам Пукчхон и Инсадон.

Зайдем на продовольственный рынок, где вы сможете приобрести местные деликатесы и попробовать блюда национальной кухни 🥧.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • $324 за человека

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Культурные и кулинарные традиции Сеула
Культурные и кулинарные традиции Сеула
Пешеходная экскурсия ⛳ по вкусным, красивым и интересным местам Сеула. Начало от станции метро 🚇 Кванхвамун (рядом с королевским дворцом Кёнбоккун); завершается экскурсия у Рынка Тондэмун.
Маршрут около 6 км.
Экскурсия начинается от композиционного центра корейской столицы ⭐️ - пересечения двух главных улиц - проспекта им. Великого короля Сечжона и Колокольной улиц. Памятник адмиралу Ли Сунсину и королю, давшему название проспекту - Сечжону помогут нам познакомиться с конфуцианскими ценностями, до сих пор являющимися одним из "столпов" мировоззрения корейцев.
И вот перед нами уже королевский дворец Кёнбоккун. С историей 📖 основания современной корейской столицы, дворцовой архитектурой и дворцовым ландшафтным дизайном мы познакомимся непосредственно в Кёнбоккуне. На "задворках" дворца располагается резиденция современного руководителя корейского государства - президентский дворец; попасть в него тяжеловато - мы ограничемся внешним осмотром.
Далее наш путь лежит через своеобразный бутиковый район, где старые корейские дома с черепичной крышей соседствют с модными галлереями и бутиками - Пукчон; и вот мы уже у своебразного "арбата" Сеула - Инсадона. Прогулявшись по Инсадону, мы попадаем на Колокольную улицу, знаменитую, в том числе, своими ювелирными магазинами.
Вкус, зрение и обоняние потребуются нам, чтобы насладится богатством красок, запахов настоящего корейского продовольственного рынка, а также попробовать местные деликатесы: корейская "пицца" и ливерные колбасы, устрицы и живые каракатицы, извивающиеся у вас в тарелке; наваристые супы и фаршированные кальмары; и конечно - традиционная корейская брага макколи или стаканчик сочжу - корейской водки на дорожку... После плотного обеда мы прогуляемся по берегу рукотворного ручья Чхонгечхон, 5-километрового парка, появившегося в Сеуле в начале 21 века.
Экскурсия завершается у одного из крупнейших сеульских рынков Тондэмун, позиционирующего себя в последнее время как центр корейского дизайна. Необычное сооружение, напоминающее собой летающую тарелку, находится в самом центре этого района; эта летающая тарелка - Dongdaemun Design Plaza - и является нашим конечным пунктом.
Что входит
  • гид
  • входные билеты
Что не входит
  • обед
Начало
🚩 требует уточнения
Место завершения
🏁 Требует уточнения
Культурные и кулинарные традиции Сеула
Культурные и кулинарные традиции Сеула
Культурные и кулинарные традиции Сеула
Культурные и кулинарные традиции Сеула
Культурные и кулинарные традиции Сеула
Культурные и кулинарные традиции Сеула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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