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Пещера Хвансонгуль и парк Хэсиндан

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сеула
За время экскурсии 🧭 увидите множество уникальных природных достопримечательностей 🏛️, скрытых в пещере Хвансонгуль.

Посетим парк 🌳 эротического фольклора Хэсиндан, знаменитый богатой коллекцией деревянных фаллических скульптур.

Узнаете, почему корейцы почитают гору Тхэбэксан и задабривают дух погибшей девственницы.
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Пещера Хвансонгуль и парк Хэсиндан

Что вы увидите

  • пещера Хвансонгуль
  • парк Хэсиндан
Пещера, расположенная в самом центре "спинного хребта" Кореи - Тхэбэк, поражает своими размерами. Даже только открытая для посещения часть пещеры - это настоящий "Дворец горного короля".
Общая длина ходов пещеры - 6. 5 км. Пещера расположена на высоте ок. 800 м. над уровнем моря 🌊 относительно недалеко от Хвансонгуль парк 🌳 и святилище богини, покровительствующей рыбакам, - Хэсиндан - также поражает воображение, но по другой причине: по легенде, именно изображения фаллосов умилостивили дух девственницы, долгое время не дававшей покоя окрестным рыбакам, а позднее ставшей их покровительнецей.
Что входит
  • гид
  • трансферы
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 указан в ваучере

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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