Пещера, расположенная в самом центре "спинного хребта" Кореи - Тхэбэк, поражает своими размерами. Даже только открытая для посещения часть пещеры - это настоящий "Дворец горного короля".

Общая длина ходов пещеры - 6. 5 км. Пещера расположена на высоте ок. 800 м. над уровнем моря 🌊 относительно недалеко от Хвансонгуль парк 🌳 и святилище богини, покровительствующей рыбакам, - Хэсиндан - также поражает воображение, но по другой причине: по легенде, именно изображения фаллосов умилостивили дух девственницы, долгое время не дававшей покоя окрестным рыбакам, а позднее ставшей их покровительнецей.