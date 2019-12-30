9 отзывов оставили туристы

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Сеул от истоков до наших дней

Знакомство с традициями и современной жизнью города на неспешной дружеской прогулке

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Станция метро Anguk (3я линия метро)
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50 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
5
Александр
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Александр – Гид по Сеулу
Эта экскурсия ⛳ для тех, кто хочет за пару часов исследовать центр древнего Сеула.

Я познакомлю вас с главными достопримечательностями 🏛️ южнокорейской столицы, проведу по излюбленным районам местных жителей и расскажу самое важное из истории города.

Вы удивитесь, как органично в Сеуле старое сочетается с новым, небоскребы — с древними дворцами, а реки — с «бетонными джунглями»: нужно только знать, куда заглянуть.
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней

Что вас ожидает

Традиционные дома и дворец императора
Мы прогуляемся по одному из центральных районов Сеула, в котором сохранились и тщательно оберегаются маленькие традиционные корейские домики. В этом жилом районе и, вместе с тем, музее под открытым небом вы уловите атмосферу и колорит старого города, познакомитесь с особенностями корейского быта. А пройдя к императорскому дворцу Кёнбоккун, оцените архитектурные контрасты Сеула, узнаете о жизни высшего сословия и, если повезет, увидите ежедневную смену караула.

Монументы площади Кванхвамун
Конечно, мы не обойдем вниманием одно из главных must-see мест Сеула — центральную площадь Кванхвамун. Вы рассмотрите знаменитые памятники создателю современного корейского алфавита королю Сечжону и адмиралу Ли Сун Сину — «герою отечества», не проигравшему ни одной битвы.

Любимые уголки местных жителей
Мы поговорим о том, чем живет город здесь и сейчас: вы убедитесь, что корейцы из года в год улучшают городскую экологию. Например, мы отправимся к ручью, который был восстановлен в самом центре Сеула совсем недавно, но уже успел стать популярной зоной отдыха для местных жителей и местом проведения фестиваля бумажных фонарей. А неподалеку отсюда вы увидите еще один символ Южной Кореи — колокольня Посингак эпохи династии Чосон.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: приготовьте удобную обувь и захватите фотоаппарат
  • Прогулка начинается и заканчивается возле станций сеульского метро, а недалеко от конечной точки маршрута расположено множество ресторанчиков корейской кухни
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней
Сеул от истоков до наших дней

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Станция метро Anguk (3я линия метро).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Мне 25 лет, я родом из Минска, где не один год знакомил путешественников с моим городом. Сейчас я живу в Сеуле, уже изучил город, который мне очень нравится, и теперь хочу рассказать о нем вам. Я помогу увидеть город глазами «своего» человека. Мне всегда было интересно слушать истории земляков, которые некоторое время прожили в другой стране, могут о ней интересно рассказать, сравнить две культуры и подметить что-то необычное. Теперь такой человек я :)
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9 отзывов оставили туристы

30 декабря 2019
Экскурсия прошла замечательно Было очень интересно слушать. Погружение в историю Сеула благодаря Александру прошло успешно!
7 июня 2019
Отличная экскурсия с интеллигентным, образованным молодым человеком.
13 мая 2019
Интересно, познавательно и увлекательно! Все очень понравилось. Гид - Александр. Подсказал, сориентировал, пожелал успехов.
22 апреля 2019
Большое спасибо Александру за информативную и интересную экскурсию по историческому центру Сеула! Тем более интересно узнать об особенностях жизни и культуры Кореи от соотечественника, достаточно погрузившегося в обстановку этой страны. Экурсию очень рекомендуем всем интересующимся.
8 апреля 2019
Александр прекрасный гид!! Было весело и интересно!
4 апреля 2019
Мы отлично провели время вместе с Александром. Встретились в назначенном месте и отправились гулять в деревню Бункчон. По пути мне пришла в голову идея одеть национальное платье Ханбок и сделать хорошие снимки в прекрасных исторических локациях. Мы нашли магазин, где можно было взять платье напрокат, переоделись и пошли в сторону Императорского дворца. Мы обошли практически весь город. Александр прекрасный, открытый, дружелюбный молодой человек с кем было приятно провести день и познакомиться с Сеулом. Александр, спасибо, дорогой друг! Будете в Алматы, обязательно покажем вам свой город! До встречи!
Людмила
16 октября 2018
Прекрасная экскурсия! Александр интересно и детально рассказал о Сеуле, Корее и корейцах. Хорошая и не скучная подача информации. Огромное спасибо!
4 октября 2018
Всем добрый день! 😀😀😀😀 Вчера были с подругой на 3 часовой экскурсии пешеходной с гидом Александром. Под впечатлением до сих пор. Как будто попали на другую планету. Очень интересно, подробно и не навязчиво Алесандр нам показал историческую часть города. Очень камфортный, интелегентный человек. Мы с подругой провели замечательно время. С удовольствием порекомендовали друзьям. Благодарим Вас Александр за душевное, познавательное проведенное время!!!!🤗🙏🏾
8 сентября 2018
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно. Очень всем рекомендую. Даже если вы в Сеуле транзитом - не упустите возможности познакомиться с этим интересным местом. Александр - пректасный рассказчик с прекрасным знанием истории.

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