9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Традиционные дома и дворец императора

Мы прогуляемся по одному из центральных районов Сеула, в котором сохранились и тщательно оберегаются маленькие традиционные корейские домики. В этом жилом районе и, вместе с тем, музее под открытым небом вы уловите атмосферу и колорит старого города, познакомитесь с особенностями корейского быта. А пройдя к императорскому дворцу Кёнбоккун, оцените архитектурные контрасты Сеула, узнаете о жизни высшего сословия и, если повезет, увидите ежедневную смену караула.

Монументы площади Кванхвамун

Конечно, мы не обойдем вниманием одно из главных must-see мест Сеула — центральную площадь Кванхвамун. Вы рассмотрите знаменитые памятники создателю современного корейского алфавита королю Сечжону и адмиралу Ли Сун Сину — «герою отечества», не проигравшему ни одной битвы.

Любимые уголки местных жителей

Мы поговорим о том, чем живет город здесь и сейчас: вы убедитесь, что корейцы из года в год улучшают городскую экологию. Например, мы отправимся к ручью, который был восстановлен в самом центре Сеула совсем недавно, но уже успел стать популярной зоной отдыха для местных жителей и местом проведения фестиваля бумажных фонарей. А неподалеку отсюда вы увидите еще один символ Южной Кореи — колокольня Посингак эпохи династии Чосон.