Temple Life - знакомство с буддизмом Хотите попробовать стать буддийским монахом на… 2 часа? Тогда - вам в монастырь Понынса, с видом на КОЭКС. За время экскурсии 🧭 вы сможете: познакомиться с историей 📖 монастыря и буддизма в Корее познакомиться с техникой медитации "сон" ("дзен" - по-японски) сделать на память цветок лотоса из бумаги научиться чайной церемонии "по-буддийски"