Увидим ассиметричное
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальный маршрут по Сеулу
- 📜 Интересные исторические факты
- 🍜 Возможность попробовать корейскую кухню
- 🚌 Помощь в разборе общественного транспорта
- 📸 Отличные фото-локации
- 👘 Возможность примерить традиционную одежду
Что можно увидеть
- Вокзал
- Подвесной парк Сеулло 7017
- Мэрия города
- Малый дворец Токсугун
- Дворец Кёнбоккун
- Площадь Кванхвамун
- Ручей Чхонгечхон
- Храм Чогеса
- Район Инсадон
- Традиционная деревня
- Башня Намсан
Описание экскурсии
Что вас ожидает
1. Вокзал. Это начальная и конечная точка отправления для всех поездов линии Кёнбусон (Сеул — Пусан). Мы осмотрим новый вокзал и пройдём через старый, который переоборудован под культурный центр.
2. Подвесной парк Сеулло 7017. Прогуляемся по парку, который раньше был обычной эстакадой.
3. Мэрия города. Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады.
4. Малый дворец Токсугун («Дворец добродетели и долголетия») — дополнительный дворец королевской семьи. Вы услышите его историю, посмотрите на смену караула и сфотографируетесь со стражниками.
5. Дворец Кёнбоккун — главная резиденция династии Чосон, которая олицетворяет суть культуры королевского двора в Корее. Я проведу подробную историческую экскурсию по всем его сооружениям. Для антуража вы сможете послушать меня в традиционной корейской одежде — здесь её выдают напрокат.
6. Площадь Кванхвамун. Расскажу о двух самых почитаемых корейских героях, статуи которых находятся на этой площади.
7. Ручей Чхонгечхон — прогуляемся вдоль него и посмотрим на популярное общественное пространство.
8. Храм Чогеса — главный буддийский храм Сеула. Здесь вы услышите о буддизме в стране.
9. Бывший район ремесленников Инсадон. «Заблудимся» среди его сувенирных лавок, лотков с уличной едой, множества интересных магазинчиков. Попьём чай в одной из аутентичных чайных, где меню состоит из традиционных корейских напитков и сладостей. Об их названиях, составах и полезных свойствах я расскажу во время чаепития.
10. Традиционная деревня — воссозданное поселение домов в корейском стиле «ханок».
11. Башня Намсан. В завершение экскурсии я провожу вас до телебашни, с которой открывается впечатляющая панорама города. Здесь наша экскурсия закончится, но я советую вам провести на смотровой время до заката — вас ждёт невероятный вид!
Организационные детали
- По понедельникам дворец Токсугун закрыт. Увидеть смену караула и сфотографироваться со стражниками можно будет во дворце Кёнбоккун.
- Мы проведём 5 часов на открытом воздухе, поэтому в весенне-летний период возьмите с собой головные уборы или зонтики от солнца
Дополнительные расходы:
- Проезд на общественном транспорте (обычно на метро) — около 2€ с человека
- Проезд на такси до телебашни — 10$
- Билет во дворец Кёнбоккун, в том числе для гида — около 2€ с человека
- Билет на телевизионную башню — 15€ с человека
- Обед и напитки (по желанию) — около 20€ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Татьяна пошла на встречу и скорректировала маршрут с учетом того, что у нас маленькие дети. В итоге вся семья была в восторге))