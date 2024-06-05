Топ достопримечательностей Сеула за 1 день

Насладитесь невероятным путешествием по главным достопримечательностям Сеула за один день в компании опытного гида
Экскурсия по Сеулу предлагает насыщенный маршрут из 11 различных мест. Начнем с вокзала, который является важной транспортной артерией города. Прогуляемся по подвесному парку Сеулло 7017, который ранее был эстакадой.

Увидим ассиметричное
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здание мэрии и заглянем внутрь, где находятся самые высокие в мире вертикальные сады.

Посетим Малый дворец Токсугун, где можно наблюдать смену караула и сфотографироваться со стражниками. Главная резиденция династии Чосон, дворец Кёнбоккун, откроет перед вами культуру королевского двора. На площади Кванхвамун расскажем о двух самых почитаемых корейских героях. Прогуляемся вдоль ручья Чхонгечхон и насладимся его общественным пространством. В храме Чогеса узнаем о буддизме в Корее.

В районе Инсадон окунемся в атмосферу ремесленников, попробуем традиционные корейские напитки и сладости.

Завершим экскурсию посещением традиционной деревни и башни Намсан, откуда открывается великолепный вид на город

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Уникальный маршрут по Сеулу
  2. 📜 Интересные исторические факты
  3. 🍜 Возможность попробовать корейскую кухню
  4. 🚌 Помощь в разборе общественного транспорта
  5. 📸 Отличные фото-локации
  6. 👘 Возможность примерить традиционную одежду

Что можно увидеть

  • Вокзал
  • Подвесной парк Сеулло 7017
  • Мэрия города
  • Малый дворец Токсугун
  • Дворец Кёнбоккун
  • Площадь Кванхвамун
  • Ручей Чхонгечхон
  • Храм Чогеса
  • Район Инсадон
  • Традиционная деревня
  • Башня Намсан
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Топ достопримечательностей Сеула за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

1. Вокзал. Это начальная и конечная точка отправления для всех поездов линии Кёнбусон (Сеул — Пусан). Мы осмотрим новый вокзал и пройдём через старый, который переоборудован под культурный центр.

2. Подвесной парк Сеулло 7017. Прогуляемся по парку, который раньше был обычной эстакадой.

3. Мэрия города. Рассмотрим ассиметричное здание снаружи и заглянем внутрь — где огромную площадь занимают самые высокие в мире вертикальные сады.

4. Малый дворец Токсугун («Дворец добродетели и долголетия») — дополнительный дворец королевской семьи. Вы услышите его историю, посмотрите на смену караула и сфотографируетесь со стражниками.

5. Дворец Кёнбоккун — главная резиденция династии Чосон, которая олицетворяет суть культуры королевского двора в Корее. Я проведу подробную историческую экскурсию по всем его сооружениям. Для антуража вы сможете послушать меня в традиционной корейской одежде — здесь её выдают напрокат.

6. Площадь Кванхвамун. Расскажу о двух самых почитаемых корейских героях, статуи которых находятся на этой площади.

7. Ручей Чхонгечхон — прогуляемся вдоль него и посмотрим на популярное общественное пространство.

8. Храм Чогеса — главный буддийский храм Сеула. Здесь вы услышите о буддизме в стране.

9. Бывший район ремесленников Инсадон. «Заблудимся» среди его сувенирных лавок, лотков с уличной едой, множества интересных магазинчиков. Попьём чай в одной из аутентичных чайных, где меню состоит из традиционных корейских напитков и сладостей. Об их названиях, составах и полезных свойствах я расскажу во время чаепития.

10. Традиционная деревня — воссозданное поселение домов в корейском стиле «ханок».

11. Башня Намсан. В завершение экскурсии я провожу вас до телебашни, с которой открывается впечатляющая панорама города. Здесь наша экскурсия закончится, но я советую вам провести на смотровой время до заката — вас ждёт невероятный вид!

Организационные детали

  • По понедельникам дворец Токсугун закрыт. Увидеть смену караула и сфотографироваться со стражниками можно будет во дворце Кёнбоккун.
  • Мы проведём 5 часов на открытом воздухе, поэтому в весенне-летний период возьмите с собой головные уборы или зонтики от солнца

Дополнительные расходы:

  • Проезд на общественном транспорте (обычно на метро) — около 2€ с человека
  • Проезд на такси до телебашни — 10$
  • Билет во дворец Кёнбоккун, в том числе для гида — около 2€ с человека
  • Билет на телевизионную башню — 15€ с человека
  • Обед и напитки (по желанию) — около 20€ с человека

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро Seoul Station
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
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2
1
Алексей
5 июня 2024
Татьяна прекрасно подстроилась под наш запрос. Мы были с дочкой 5 месяцев, которую носили в слинге, периодически подкармливая. Несмотря на это, смогли находить укромные места на протяжении всей экскурсии. Также
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нам очень интересна была именно разница культур, как живут люди в сегодняшней Корее, а не 600 лет назад. Татьяна как раз прошла на своем опыте погружение в другую культуру, очень благодарны ей за рассказ об этом. Также воспользовались рекомендацией Татьяны по магазинам для покупок, для еды и для подарков. На наш вкус сработало даже лучше тех 2-3 корейских ресторанов Мишлен, что мы успели посетить. Татьяна, спасибо!

В
27 мая 2024
Самая топовая экскурсия из всех представленных по Сеулу. Интересный маршрут, интересный собеседник владеющим вопросом, посетите самые важные места. Категорически рекомендую, для тех кто любит ходить и узнавать много нового!
Ю
15 мая 2024
Татьяна- отличный гид, хорошо ориентируется в городе и обладает знаниями в истории страны, города. Интересно рассказывала о быте, жизни обычных корейцев. Время пролетело незаметно! Мы благодарны.
В
15 мая 2024
Хочется ещё раз поблагодарить Татьяну за чудесную экскурсию по Сеулу.
Татьяна пошла на встречу и скорректировала маршрут с учетом того, что у нас маленькие дети. В итоге вся семья была в восторге))
м
3 мая 2024
Сегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часов экскурсии оказались неутомительными и познавательными! Узнала много о Корее, Сеуле и корейцах и это
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все было донесено без массы исторических фактов и цифр. Я люблю ходить пешком, в свое удовольствие! И это было именно так, как я люблю! Спасибо Татьяна за время общения с Вами!

Сегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часовСегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часовСегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часовСегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часовСегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часовСегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часовСегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часовСегодня была на экскурсии “Топ достопримечательностей за один день”с Татьяной. Замечательно провела время, почти семь часов
О
27 апр 2024
Спасибо, Татьяне за знакомство с Сеулом. для ознакомительной экскурсии-отличный маршрут, по логистике и по времени оптимально составлен! по пути зашли в кафе, куда приходят сами корейцы, очень приятное знакомство с
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разными видами чая, местными сладостями, мороженным. Татьяна отвечала на все наши вопросы и не только по маршруту экскурсии, спасибо ей за это!! Рекомендую к посещению, особенно доя первого знакомства с городом.

Д
26 апр 2024
Это была очень насыщенная экскурсия. 5 часов в описании - это минимальное время, за которое можно успеть посмотреть всё перечисленное. Провисаний в экскурсии не было - всё было плотно, познавательно и интересно. Татьяна ответила на все наши вопросы о жизни в Южной Корее в целом и Сеуле в частности.
Ирина
24 апр 2024
15 апреля 2024 года - у меня был единственный день на знакомство с Сеулом, и это знакомство удалось блестяще – с гидом Татьяной! Моё первое слово – лично ей -
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огромная благодарность! Я ещё до встречи написала ей, что за один день – хочу «много»!…), и каково же было моё расстройство, что этот мой день начался с дождя. Татьяна очень позитивный человек: сразу подняла мне настроение, и мы без промедления отправились под зонтиками гулять по старому Сеула. И правда: мы смогли увидеть всё!: И ворота Намдэмун, и красивую территорию дворца Кёнбоккун, и прекрасные сады, где цветение сакуры сменялось цветением багульника. И далее - всё по списку! Татьяна очень интересный и эрудированный человек. Ведь Сеул для меня был звеном в знакомстве с тремя странами подряд: Япония, Корея, Китай. Я столько интересного узнала от Татьяны об исторических событиях Кореи, которыми гордится корейский народ, обсудили и древнюю историю (после её рассказа о легендарном адмирале XVI-го века Ли Сун Сина и его знаменитом корабле черепахе я теперь с огромным интересом пересмотрела 2 фильма о нём), и про трагичные события 50-х годов ХХ века, проходя на улице мимо выставки с фотодокументами той эпохи. А удивительное традиционное этно-чаепитие в древней сеульской деревне согрело нас от неласковой погоды. Конечно, мы погуляли у подножия знаменитой башни Лотте (вершина была в тумане, и мы не стали подниматься). Я особенно благодарна Татьяне за поездку к Dongdaemun Design Plaza. Увидеть здания, построенные по проекту Захи Хадид – была моя мечта. И Сеульское было одно из трёх в моей поездке по Дальнему Востоку. Татьяна, как профессиональный архитектор, много интересного рассказала об этом чуде футуристической архитектуры. И ни дождь, ни «понедельник» (не смогли попасть внутрь) не умалило моего восторга! Поговорили о старинных архитектурных особенностях в сравнении – китайских и корейских. А за мои фотосессии руками Татьяны, и даже за небольшой удачный шоппинг - особео огромное спасибо Татьяне! Мы успели ОЧЕНЬ МНОГО!!)) А ещё хочу добавить, что Татьяна, будучи человеком местным, и своими рассказами о прекрасных уголках природы Кореи, о своих авто-путешествиях с мужем корейцем в поисках новых маршрутов для себя и для своей работы – для нас туристов, Татьяна посеяла во мне огромное желание вернуться и познакомиться с Кореей поглубже. Ещё раз моя восторженная благодарность Татьяне и мои настойчивые рекомендации путешественникам - заказывать туры с Татьяной! А они у неё не только по столице. С мужем они объездили много, и она готова всем этим поделиться! Она очень доброжелательна, эрудированна и на все мои пожелания была отзывчива! Успехов ей и личного семейного благополучия!

15 апреля 2024 года - у меня был единственный день на знакомство с Сеулом, и это15 апреля 2024 года - у меня был единственный день на знакомство с Сеулом, и это15 апреля 2024 года - у меня был единственный день на знакомство с Сеулом, и это15 апреля 2024 года - у меня был единственный день на знакомство с Сеулом, и это15 апреля 2024 года - у меня был единственный день на знакомство с Сеулом, и это
А
22 апр 2024
Прекрасный экскурсовод, приятный человек. Было интересно. Она нам показала и рассказала много того, что мы не знали.

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