Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

Пешеходная экскурсия ⛳ (маршрут ок. 2 км; 2 часа)

Храм Чогеса расположен в самом центре столицы ⭐️ Южной Кореи - Сеула. Несмотря на небольшую площадь, храм является центральным административным храмом крупнейшей в Корее школы буддизма с одноименным названием - "чоге". Вы познакомитесь с историей 📖 храма и буддизма в Корее.

Продолжится экскурсия прогулкой по живописной пешеходной улице Инсадон-киль, славящейся широким выбором сувенров, предметов антиквариата, а также бутиками, в которых представлены в основном предметы традиционных промыслов, стилизованная одежда и аксессуары.

На этой улице расположено множество ресторанчиков, предлагающих традиционную корейскую кухню 🥧 и традиционные чаи.

В заключение мы познакомимся с живописной речкой Чхонгечон: в 2005 г. русло речки было создано вновь после длительного периода, когда река протекала в трубе под поверхностью земли. Здесь вы сможете ощутить прелесть современной ландшафтной архитектуры столицы Кореи