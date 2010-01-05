Спутник С. проводит ещё 5 экскурсий

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Традиция и современность: храм Чогеса, Инсадон, Чхонгечхон

Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сеула
Вас ждёт экскурсия ⛳ с авторским маршрутом.

Профессиональный гид покажет вам главный буддийский храм корейского ордена Чоге, которой был основан более 1200 лет назад, где царит умиротворение и покой.

Вы прогуляетесь 👣 по улице Инсадон, которая взбодрит вас своими традиционными ресторанчиками и чайными.

Здесь продают сувениры 🎁 и предметы традиционных промыслов.

Заключительная часть экскурсии 🧭 пройдёт вдоль искусственной реки Чхонгечон под тихое журчание воды.
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Традиция и современность: храм Чогеса, Инсадон, Чхонгечхон
Традиция и современность: храм Чогеса, Инсадон, Чхонгечхон
Пешеходная экскурсия ⛳ (маршрут ок. 2 км; 2 часа)
Храм Чогеса расположен в самом центре столицы ⭐️ Южной Кореи - Сеула. Несмотря на небольшую площадь, храм является центральным административным храмом крупнейшей в Корее школы буддизма с одноименным названием - "чоге". Вы познакомитесь с историей 📖 храма и буддизма в Корее.
Продолжится экскурсия прогулкой по живописной пешеходной улице Инсадон-киль, славящейся широким выбором сувенров, предметов антиквариата, а также бутиками, в которых представлены в основном предметы традиционных промыслов, стилизованная одежда и аксессуары.
На этой улице расположено множество ресторанчиков, предлагающих традиционную корейскую кухню 🥧 и традиционные чаи.
В заключение мы познакомимся с живописной речкой Чхонгечон: в 2005 г. русло речки было создано вновь после длительного периода, когда река протекала в трубе под поверхностью земли. Здесь вы сможете ощутить прелесть современной ландшафтной архитектуры столицы Кореи
Что входит
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед
Начало и место завершения
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Традиция и современность: храм Чогеса, Инсадон, Чхонгечхон
Традиция и современность: храм Чогеса, Инсадон, Чхонгечхон

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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