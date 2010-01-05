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Вечерний Сеул

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1 отзыв
Спутник С.
Спутник С. – Гид из Сеула
Мы поднимемся на телебашню N-Tower и пересечем Сеул на речном трамвайчике, чтобы полюбоваться лучшими панорамами вечернего города.

Во время прогулки по реке Ханган вы увидите многочисленные достопримечательности 🏛️ столицы ⭐️ Южной Кореи — парк 🌳 Ёыйдо, небоскреб 63 Building и самый длинный фонтан ⛲ на мосте «Лунная радуга».
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Вечерний Сеул

Что вы увидите

  • Телебашня N-Tower
  • река Ханган
  • мост Банпо с фонтаном «Лунная радуга» (летом)
Сеул - город 🏙️ огней и вечерней романтики. Если вы предпочитаете вечерние пейзажи, великолепные мосты с красочной подсветкой, вид города с высоты знаменитой телебашни N-Tower, прогулку 👣 на речном трамвае по реке Ханган - эта экскурсия ⛳ для вас. С мая по сентябрь вы также насладитесь зрелищем фонтана ⛲ “Лунной радуги”, вошедшего в книгу рекордов Гиннеса (самый длинный в мире фонтан на мосту).
Что входит
  • гид
  • трансферы
  • входные билеты
Начало и место завершения
🚩 указан в ваучере

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник С.
Спутник С.
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