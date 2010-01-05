Сеул - город 🏙️ огней и вечерней романтики. Если вы предпочитаете вечерние пейзажи, великолепные мосты с красочной подсветкой, вид города с высоты знаменитой телебашни N-Tower, прогулку 👣 на речном трамвае по реке Ханган - эта экскурсия ⛳ для вас. С мая по сентябрь вы также насладитесь зрелищем фонтана ⛲ “Лунной радуги”, вошедшего в книгу рекордов Гиннеса (самый длинный в мире фонтан на мосту).