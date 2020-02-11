25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с главными местами столицы и полюбоваться вечерним городом с воды

Александра
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Александра – экскурсионное агентство
За один день вы посетите все знаковые места Праги: Староместскую площадь, Новый город и район Градчаны.

Узнаете самые важные страницы пражской истории, рассмотрите чудесные дворцы и посетите Музей граната со старинными коллекционными изделиями.

А финальной нотой путешествия станет теплоходная прогулка, где Прага предстанет перед вами во всем великолепии.
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Продолжительность 7 часов
До 50 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии25 отзывов
4.56
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги

Что вас ожидает

С ветерком сквозь века
Первая часть экскурсии проходит на автобусе. Вы проедете по Новому городу, который старинным ансамблем расположился на правом берегу Влтавы. Пусть вас не пугает название, «новый» по пражским меркам — это основанный в XIV веке, еще во времена правления Карла IV. Вы увидите Карлову площадь, самую большую в Чехии, и ощутите дух настоящего дворянства в знаменитом своими богатыми дворцами районе Градчаны.

Прогулка по сердцу города
Пришло время покинуть автобус и погулять по городу пешком. Вы увидите грандиозную Пражскую Лорету с ее знаменитой сокровищницей, Кафедральный Собор святого Вита, легендарный Старый королевский дворец. Прогуляетесь по району Мала Страна и перейдете знаменитый Карлов мост. Наконец, окажетесь в сердце Праги — на Староместской площади. Именно сюда в первую очередь приезжают путешественники. Перед вами предстанут во всем величии: Дворец Кинских в стиле позднего барокко, Тынский храм, собор Святого Николая, памятник Яну Гусу, городская ратуша и уникальные астрономические часы Орлой. Завершится пешая часть экскурсии в притаившемся в еврейском квартале уютном Музее граната, где вы сможете не только узнать историю знаменитого чешского символа, но и купить сувениры.

Златая Прага с воды
Насыщенный день завершится часовой вечерней прогулкой на теплоходе. Вы насладитесь изумительными видами города на фоне приятной водной глади. Прекрасным сопровождением станет аудиорассказ на восьми языках, включая русский. Не переживайте, что вечером на реке холодно. На теплоходе две палубы: открытая и закрытая, где всегда можно согреться или укрыться от дождя.

Организационные детали

Экскурсия проходит в радионаушниках.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Обед в традиционном чешском ресторане включен в стоимость. Вам предложат куриный суп (для вегетарианцев — салат из овощей) и на выбор второе блюдо: свиное колено без кости, с капустой и картофельными кнедликами; говяжий гуляш с кнедликами; три вида жареных сыров с вареным картофелем. Также на стол подается графин с водой и выпечка.
  • Напитки на теплоходе (алкогольные и безалкогольные) оплачиваются дополнительно
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги
На автобусе и теплоходе по сердцу Праги

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Александра
Александра
Вместе с командой провожу экскурсии по Праге на русском языке — интересные и познавательные, тематические и обзорные. Первое знакомство с чужой страной происходит куда спокойнее, когда точно знаешь, что тебя встретят, проводят и помогут сориентироваться. Добро пожаловать!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Экскурсия понравилась в первой ее части. Удобно, что мы поднялись в гору на автобусе, а потом не утомительно с нее спускались. И гид Марина нам понравилась. Рассказывает увлекательно, не занудно.И все-таки я не посоветую эту экскурсию другим. Портит впечатление вторая часть - на теплоходе. Ее протяженность сократили втрое, а продолжительность осталась прежней, поэтому мы или стояли или двигались еле-еле. Бармен и другие служащие общались между собой так громко, что текст, который читали по радио было почти не слышно. Впрочем мы немного потеряли, так как это был сухой комментарий сразу на 5-6 языках по очереди, состоящий в большинстве случаев из 2-3 фраз. В брошюрке информации и то больше. Обычно водная часть для меня самая любимая, Поэтому я была разочарована. Крайняя точка от причала в шаговой доступности. Если сокращение маршрута связано с зимним временем года, то почему об этом не предупреждают как в замках например, Обед был на четверочку и в очень интересном месте, пешеходная часть на хорошем уровне, поэтому я ставлю экскурсии неплохую оценку, но советую брать обзорку без теплохода, по крайней мере в зимние месяцы.
12 января 2020
Понравилась как сама экскурсия по центру Праги, так и гид. Экскурсия на теплоходе была лишней. Она проходит вечером, когда не видны места и объекты, про которые рассказывает аудио гид. Русский перевод включается, когда теплоход уже проплыл тот объект, про который рассказывают.
7 января 2020
Экскурсия скорее пешеходная , чем автобусная. На автобусе , с учетом проблем с посадкой в автобус, мы были минут 20. Остальные 3 с половиной часа пешеходная экскурсия в толпах экскурсантов. Народу огромное количество. Гид Марина умело с этим справлялась, тем более, что у каждого были наушники и слышно было все. Экскурсовод рассказывала интересно, общалась со слушателями. В конце маршрута нас привёли в ювелирный салон. Как в Турции. Обед был прекрасен. Обязательно берите. Вкусно, недорого. По выбору второе блюдо. Мы заказали колено с квашенной капустой. Супер. Куриный бульон с лапшой. Тоже порадовал. А вот кораблик - пустая трата времени и денег. 50минут НИ О ЧЕМ. Смотреть нечего , впечатлений никаких. Из 13 присутствовавших- общее мнение. Нам повезло с экскурсоводом и погодой. Кораблик был лишним во всех отношениях. Прага с воды не смотрится.
2 декабря 2019
Отличный гид Антонина! Все рассказала очень подробно и живо! Маршрут был интересный и рассказ содержательный! Очень рекомендую👍
6 ноября 2019
Для меня экскурсия была отличным дополнением к утреннему променаду по почти пустому и романтичному городу!
Очень подходящее время начала экскурсии с 11 часов. Единственное, что можно порекомендовать, это рассчитать экскурсию так, чтобы все-таки насладиться процессом смены караула в Пражском граде в 12:00.
Прага- удивительный город, который умеет очаровывать и влюблять в себя с каждой минутой прибывания здесь.
Всё понравилось!
5 ноября 2019
Мне все понравилось! Гид Марина очень много всего знает, рассказывает интересно.
30 октября 2019
Марина – отличный гид! Очень интересно, увлекательно и познавательно рассказывала. Поделилась некоторыми моментами прибывания в Праге, такими как, как пользоваться билетами на проезд, куда лучше сходить, в какое время идти, чтобы пройти туда бесплатно и т.д. Экскурсия долгая, ходить надо много, ноги к вечеру у всех отваливались.))
Но нас вкусно накормили в ресторане и после покатались на кораблике. Было здорово. Спасибо за экскурсию!
6 октября 2019
У меня нет слов, только приятные воспоминания о городе Прага, но хочу вам сказать если бы небыло таких прикрасных, замечательных гидов. Большое спасибо Марине, которая провела с нами время расказывая о прекрасном городе, дала мне и моим подругам возможность пережит Старину Чехского народа, почувствовать сердце и душу Праги! Марина, огромное спасибо вам, это были не забываемые чувства, и хочу вам сказать:,,да, этому обучают в специальных учереждений, да! Ты,можешь перелопатить много книг о истории! Но, рассказать так чтоб люди это увидели и пропустили через себя так, как-будьто вы сами живете в этой эпохи, может только Гид с сердцем любищим этот город! Спасибо Марина, огромное! Еще хочу отдельное спасибо Багдану, который встретил нас после экскурссии и сводил в прекрасный ресторанчик, ждал нас с большим перпением понимая нас что нам нужно переварить не только духовную пищу но и то, что нам приготовила Чехская кухня... Так же большое спасибо, за сопровождение нас до теплохода и небольшую информацию, как добраться домой по окончанию поездки на теплоходе.
Дорогие Туристы, я вам очень советую эту Гид компанию, вы не пожалеете! Ну а я, хочу извениться за ошибки допущенные в составление это отзыва и надеюсь вы меня простите, так как я уже более 25 лет живу в Германии.
21 сентября 2019
По сути это экскурсия Пражский град. Далее приходит очень недовольный человек и отводит на обед и садит на теплоход. Притом что билеты можно купить на теплоход самостоятельно и внутри экскурсия общая - запись на разных языках
9 сентября 2019
Потрясающая экскурсия по очень демократичным ценам со вкусным обедом. Марина просто замечательный гид. Рекомендую, кто впервые в Праге.
Ещё 15 отзывов

Александра проводит ещё 8 экскурсий

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