25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С ветерком сквозь века

Первая часть экскурсии проходит на автобусе. Вы проедете по Новому городу, который старинным ансамблем расположился на правом берегу Влтавы. Пусть вас не пугает название, «новый» по пражским меркам — это основанный в XIV веке, еще во времена правления Карла IV. Вы увидите Карлову площадь, самую большую в Чехии, и ощутите дух настоящего дворянства в знаменитом своими богатыми дворцами районе Градчаны.

Прогулка по сердцу города

Пришло время покинуть автобус и погулять по городу пешком. Вы увидите грандиозную Пражскую Лорету с ее знаменитой сокровищницей, Кафедральный Собор святого Вита, легендарный Старый королевский дворец. Прогуляетесь по району Мала Страна и перейдете знаменитый Карлов мост. Наконец, окажетесь в сердце Праги — на Староместской площади. Именно сюда в первую очередь приезжают путешественники. Перед вами предстанут во всем величии: Дворец Кинских в стиле позднего барокко, Тынский храм, собор Святого Николая, памятник Яну Гусу, городская ратуша и уникальные астрономические часы Орлой. Завершится пешая часть экскурсии в притаившемся в еврейском квартале уютном Музее граната, где вы сможете не только узнать историю знаменитого чешского символа, но и купить сувениры.

Златая Прага с воды

Насыщенный день завершится часовой вечерней прогулкой на теплоходе. Вы насладитесь изумительными видами города на фоне приятной водной глади. Прекрасным сопровождением станет аудиорассказ на восьми языках, включая русский. Не переживайте, что вечером на реке холодно. На теплоходе две палубы: открытая и закрытая, где всегда можно согреться или укрыться от дождя.