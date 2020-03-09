19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть всю Прагу на авто-пешеходной экскурсии

Руслан
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Руслан – ваш гид
Осмотреть главные достопримечательности Праги, узнать о рыцарских орденах и средневековых астрологах, отдохнуть от городской суеты в знаменитой крепости Вышеград, услышать бой легендарных астрономических курантов и познакомиться с историей города.
183 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.84
По Праге с ветерком
По Праге с ветерком

Что вас ожидает

Объемное представление о Праге
Вы увидите все самые главные объекты города, охватив Прагу максимально: из отеля отправитесь на Градчанский холм, посмотрите роскошные дворцы и сам Пражский Град, чтобы узнать, как и когда появился этот город на крутом холме над рекой Влтавой. Порадовав глаз и объектив фотоаппарата величественными сооружениями и панорамными видами, вы спуститесь к реке, где находится Малая Сторона, остров Кампа и Карлов мост. Здесь вы узнаете многое о рыцарских орденах, средневековых астрологах и принципах древнего градостроения. После прогулки по Карлову мосту вас ждет поездка вдоль набережной к месту, где всегда можно отдохнуть от всеобщей городской суеты. Это — знаменитая крепость Вышеград.

Истории Нового и Старого города
Новый Город является самым крупным историческим районом Праги. Здесь вы проедете по самой большой площади в Чехии. Узнаете, как появилась в Праге традиция выбрасывать неугодных правителей из окна, где в 15 веке находился «уголок защиты прав потребителей» и при каких обстоятельствах появился самый молодой «город пражский». В Старом городе — сердце Праги для многих эпох и поколений — вы познакомитесь с его ратушей, еврейским кварталом, купеческим двориком, Староместской площадью и услышите бой знаменитых астрономических курантов «Орлой».

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость экскурсии
  • Я могу скорректировать маршрут по вашим предпочтениям
  • Вход в платные объекты не предусмотрен, но если будет желание — можем их посетить
  • Место завершения: ваш отель или по договоренности
По Праге с ветерком
По Праге с ветерком
По Праге с ветерком
По Праге с ветерком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Руслан
Руслан
Лицензированный гид по Праге, Чехии и Европе. В Праге живу десять лет и не могу ей налюбоваться до сих пор! В экскурсиях я не ограничиваюсь общедоступной информацией, а стараюсь каждый раз открывать что-то новое и необычное. В Праге живу с 2005 года, мне давно знакомы и приятны неповторимый дух и таинственность столицы, которые я с удовольствием помогаю ощутить моим путешественникам.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Экскурсия прошла превосходно! Руслан умница,нашей группе очень понравилась экскурсия,маршрут.Осенью собираемся вновь посетить Прагу,и только в сопровождении Руслана!
Очень рекомендую,не пожалеете!!!
12 января 2020
Все хорошо. Руслан интересно раскалывал, экскурсия была интересной.
7 января 2020
Экскурсия прошла легко и интересно. Руслан прекрасный гид.
15 ноября 2019
Спасибо огромное, Руслану, провёл очень интересную и содержательную экскурсию. Время пролетело незаметно. Руслан- высоко эрудированный молодой человек, знает не только общеизвестные факты, но и было очень много интересных нюансов, которые позволили нам более расширено взглянуть на Прагу! Ещё раз спасибо!
5 ноября 2019
Экскурсия с продуманным маршрутом, с не утомительной пешеходной частью. Прекрасно подходит если погода с дождем. Гид внимательный и откликался на все наши пожелания. Мы с женой получили прекрасную прогулку и хорошее настроение.
1 ноября 2019
Гид в день экскурсии перенёс время. Пришлось менять свои планы.
28 сентября 2019
Мы приехали рано утром в Прагу после ночного перелёта, долго заселялись и тд... короче были мысли перенести или отменить экскурсию из-за усталости ...
НО мы поехали и не пожалели! Руслан супер гид , наличие авто это огромный +
Успели получить представление о всём городе. Руслан рассказал кучу интересных фактов в формате беседы , а не занудной лекции. Советую всем. Очень круто все было! Спасибо!
17 сентября 2019
Руслану огромное спасибо за экскурсию по красавице Праге! Экскурсия насыщенная, но не перегруженная, видовая, очень душевная!
14 сентября 2019
Экскурсия прошла интересно, четко и ясно. Без излишних длиннот, но с дополнительными интересными объектами. Гид и водитель профессиональные и добрые люди. Большое им спасибо!
9 сентября 2019
Прекрасная подача информации, Руслан показал не заезженные туристические места , а интересные маршруты где проводят свой досуг сами чехи , время пролетело незаметно и очень интересно ) Очень много исторических фактов , политических событий ! Настоятельно рекомендуем !!!
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Руслан проводит ещё 1 экскурсию

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