19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Объемное представление о Праге

Вы увидите все самые главные объекты города, охватив Прагу максимально: из отеля отправитесь на Градчанский холм, посмотрите роскошные дворцы и сам Пражский Град, чтобы узнать, как и когда появился этот город на крутом холме над рекой Влтавой. Порадовав глаз и объектив фотоаппарата величественными сооружениями и панорамными видами, вы спуститесь к реке, где находится Малая Сторона, остров Кампа и Карлов мост. Здесь вы узнаете многое о рыцарских орденах, средневековых астрологах и принципах древнего градостроения. После прогулки по Карлову мосту вас ждет поездка вдоль набережной к месту, где всегда можно отдохнуть от всеобщей городской суеты. Это — знаменитая крепость Вышеград.

Истории Нового и Старого города

Новый Город является самым крупным историческим районом Праги. Здесь вы проедете по самой большой площади в Чехии. Узнаете, как появилась в Праге традиция выбрасывать неугодных правителей из окна, где в 15 веке находился «уголок защиты прав потребителей» и при каких обстоятельствах появился самый молодой «город пражский». В Старом городе — сердце Праги для многих эпох и поколений — вы познакомитесь с его ратушей, еврейским кварталом, купеческим двориком, Староместской площадью и услышите бой знаменитых астрономических курантов «Орлой».