Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Изучите Прагу в удобном для вас темпе на комфортабельном одноэтажном экскурсионном автобусе по системе «hop-on hop-off»
Спуститесь вниз по реке Влтаве и посмотрите на Пражский Град из воды
Посмотрите на «Танцующий дом» на Рессловой улице
Посетите музей Антонина Дворжака
Побродите по узким улочкам Старого города и осмотрите такие памятники, как Пражские куранты
Полюбуйтесь панорамой Карлова моста из парка Кампа
Узнайте, где начиналась бархатная революция
Отдохните от суеты организованных групповых туров и изучите Прагу в удобном для вас темпе, купив комбинированный 24- или 48-часовой билет на экскурсионный автобус по системе hop-on hop-off.
Как только вы сядете в автобус, вам предоставят гарнитуру и аудиогид (на 23 языках), также к вашим услугам стюардесса, которая окажет необходимую помощь. Узнайте больше об удивительной истории Праги.
Ответы на вопросы
Что входит
1-часовой речной круиз (если выбран вариант) в 11:00, 13:00, 15:00 или 16:00 с отправлением из Дворжаковской набережной (набережной) рядом с мостом Штефаникув, пристань n. 16
Что не входит
Трансфер в обе стороны
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Время отправления:
Центр города (Na Příkopě 16) в 9:30, 11:00, 13:00, 14:30 и 16:00
Карлов мост (Malostranské náměstí 1) в 10:00, 11:30, 13:30, 15:00 и 16:30
Пражский Град (улица Елени) в 10:15, 11:45, 13:45, 15:15 и 16:45
Отель Hilton (улица Pobřežní) в 10:35, 12:05, 14:05, 15:35 и 17:05
4 остановки: центр города, Карлов мост, Пражский Град, отель Hilton
24 декабря круизы не ходят. Вы можете присоединиться к круизу в любой день до или после этой даты
Детские коляски и инвалидные коляски должны быть складными
Пассажиры должны иметь возможность пройти хотя бы несколько ступенек и лестниц самостоятельно или с помощью персонала
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 2 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 312 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Rachelle
19 июня 2019
(США)
Это был отличный способ передвижения по городу, и поездка на лодке была одним из самых ярких моментов моей поездки! Но хотелось бы, чтобы было больше информации о турах и чтобы было легче найти все остановки. Места в автобусе также были очень неудобными. Я также хотел бы, чтобы автобусы ходили позже 6 вечера. Это не позволило мне в полной мере воспользоваться туром, потому что мы не вошли до полудня. В общем, я определенно рекомендую его всем, кто посещает город на короткий период времени.
J
June
2 ноя 2018
(Великобритания)
Хоп на Хоп офф сервис был превосходным. У меня серьезная проблема со спиной из-за артрита, и это был отличный способ увидеть достопримечательности Праги. Удалось организовать короткие прогулки между остановками, чтобы можно было исследовать небольшие участки между остановками … Информативный комментарий и полезные курьеры. Путешествие на лодке было очень приятным бонусом, даря сказочные виды на город. Спасибо
D
Donna-Marie
9 июля 2021
(Гонконг)
A fantastic way to see this very scenic city as a sole lady traveller, or indeed with a group. The organisers were very friendly, helpful and personable especially the blond young chap whose name evades me. I liked that you were not forced to leave the bus at any particular spot, but given information if you did and one had full autonomy, as to whether they wanted to get off and explore further. Thanks I’ll be back!