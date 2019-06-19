Отдохните от суеты организованных групповых туров и изучите Прагу в удобном для вас темпе, купив комбинированный 24- или 48-часовой билет на экскурсионный автобус по системе hop-on hop-off.

Как только вы сядете в автобус, вам предоставят гарнитуру и аудиогид (на 23 языках), также к вашим услугам стюардесса, которая окажет необходимую помощь. Узнайте больше об удивительной истории Праги.