7 отзывов оставили туристы

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

Трансфер из/в аэропорт имени Вацлава Гавела

5
7 отзывов
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi – Гид из Праги
Кому хотелось бы начать свой отпуск с попытки найти недорогое такси 🚕 в незнакомом городе? Прибавьте к этому тяжелые чемоданы, очереди из других туристов и, возможно, наличие маленьких детей.

И вы поймете, что заказать трансфер – отличная идея.

Вы заранее выберете класс автомобиля.

И в нужное время водитель 🚗 будет ждать вас в аэропорту, чтобы с комфортом доставить вас в отель 🏨.

Планируете дорогу обратно? Вы точно не опоздаете на свой рейс, если заранее позаботитесь о трансфере.
Задать вопрос
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €35 за экскурсию

    Заказать трансфер
Трансфер из/в аэропорт имени Вацлава Гавела
Отправляясь в путешествие, помимо авиабилетов и отеля нужно также позаботиться о том, как добраться из аэропорта до отеля в незнакомой стране или городе. Взять такси 🚕 на месте или найти автобус? Возможно, но велик риск серьезно переплатить, не найти нужный маршрут или вообще остаться без трансфера.
Все намного проще, если вы заказываете трансфер заранее. Мы отлично решаем этот вопрос. Выберите маршрут, класс автомобиля, укажите контакты. В указанное время вас встретит водитель 🚗 и с комфортом довезет до места назначения.
Индивидуальное такси имеет также ряд важных преимуществ перед групповым трансфером в составе тура. Вам не придется часами ждать других туристов в аэропорту. Не придется ездить в автобусе 🚌, пока он не развезет всех туристов по отелям. Зачастую это занимает несколько часов утомительного ожидания. Заказывая индивидуальный трансфер, вы сразу отправляетесь в отель 🏨 отдыхать после дороги.
Индивидуальный трансфер, очевидно, намного комфортнее автобусного. Особенно если вы едете с детьми или большой компанией. При этом он не будет намного дороже, поскольку оплачивается за машину независимо от числа пассажиров.
Указано среднее время трансфера. Время зависит от места назначения, пробок на дороге и пр.
Что входит
  • Транспорт до 4 или до 7 чел с водителем
  • Перевозка багажа
Что не входит
  • Отклонения от заранее оговоренного маршрута
  • Развлечения в салоне транспорта
Начало и место завершения
🚩 Обсуждается после бронирования

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Kiwi-Taxi
Kiwi-Taxi
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

7 отзывов оставили туристы

Еще несколько необычных экскурсий в Праге

Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
19
4.5 часов
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
1153 отзыва
В Дрезден из Праги в мини-группе
35
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
584 отзыва
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
40
11 часов
Чески Крумлов + замок Глубока-над-Влтавой в мини-группе
381 отзыв
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
20
3 часа
Как понять Прагу и получить от неё удовольствие
337 отзывов
Ежедневная экскурсия Трипстера для первого знакомства с городом
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
29
10 часов
Карловы Вары и пивоварня Крушовице
320 отзывов
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
13
2 часа
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
269 отзывов