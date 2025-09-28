Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Таллине на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 1.5 часа 31 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Таллин сквозь столетия Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок Начало: На Ратушной площади €59 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 65 отзывов Индивидуальная до 8 чел. История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города Начало: У Ратуши €80 за всё до 8 чел. 1.5 часа 32 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов €60 за всё до 8 чел. Другие экскурсии Таллина

