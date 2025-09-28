Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Таллине на русском языке, цены от €59. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Таллин сквозь столетия
Пешая
1.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Таллин сквозь столетия
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
€59 за всё до 6 чел.
История Старого Таллина за два часа
Пешая
2 часа
65 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: У Ратуши
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:00
€80 за всё до 8 чел.
Морская история Таллина, или Океан приключений в Лётной гавани
1.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
€60 за всё до 8 чел.

