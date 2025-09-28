Индивидуальная
до 6 чел.
Таллин сквозь столетия
Познайте средневековый Таллин: от Верхнего города до готических шедевров и смотровых площадок
Начало: На Ратушной площади
28 сен в 09:00
29 сен в 09:00
€59 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История Старого Таллина: погружение в средневековую атмосферу
Загляните в прошлое Таллина, где каждый камень хранит вековые тайны и легенды старинного города
Начало: У Ратуши
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:00
€80 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Морская история Таллина: погружение в мир мореплавания
Загляните в глубины морской истории Таллина с экскурсией в Лётную гавань, полной удивительных открытий и морских секретов
23 сен в 10:00
24 сен в 10:00
€60 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Таллину в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таллине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Таллине
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Таллину в сентябре 2025
Сейчас в Таллине в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 59 до 80. Туристы уже оставили гидам 128 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Таллине (Эстония 🇪🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 128 ⭐ отзывов, цены от €59. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Эстонии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь