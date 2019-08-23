Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину

Пешеходная

5
3 отзыва
Групповая
Пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину
Ежедневная пешеходная экскурсия по Таллину

Что вас ожидает 🤩

  • Собор Александра Невского
  • Ратушная аптека
  • Гильдия братства Черноголовых
  • Домский собор
  • Церковь св. Олая
  • «Три сестры»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Таллина.

Теперь мы предлагаем вам две совершенно разные групповые экскурсии по городу, которые чередуются через день. Синий маршрут познакомит вас с Нижним городом – городом купцов и ремесленников. Красный – с дворянским городом, расположившимся на вершине скалы. Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Гуляя по городским улицам, наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Таллин. В Нижнем городе мы познакомимся с купеческими и ремесленными гильдиями, увидим Ратушу, церковь св. Олая, «Три сестры», пройдем вдоль крепостной стены, заглянем в Ратушную аптеку и узнаем, чем лечили в средневековье от головной боли, любовных переживаний и глупости. Верхний город расскажет нам о своих историях: вспомним исторические имена и увидим дома где жили эти люди, посетим смотровые площадки, увидим Домский собор и собор А. Невского.

Мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, поговорим о знаменитом марципане, легендарном Калеве и его жене Линде.

Вы убедитесь, что неспроста исторический центр Таллина включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а делая фотографии вы сможете почувствовать себя на съемочной площадке среди невероятно фотогеничных домов.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 15:15

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
L
23 авг 2019
Экскурсией довольна, но по времени даже было многовато. Экскурсовод собирался вести ее до 18 часов. Мы ушли, извинившись через два часа, сказав, что устали. А вообще пользовались Вашими экскурсиями в разных странах. Спасибо.
И
30 мая 2019
Очень интересная экскурсия. Замечательный гид, который уделил нам намного больше своего времени, чем указано в экскурсии. Мы остались очень довольны.
Д
10 ноя 2018
Очень понравилось. Достаточно часто езжу, заказываю экскурсии в "Тез тур", Эта одна из лучших. Очень содержательно и интересно. Для тех кто впервые в Таллине - однозначно рекомендую!

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