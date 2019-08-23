Приглашаем вас на увлекательную прогулку по историческому центру Таллина.

Теперь мы предлагаем вам две совершенно разные групповые экскурсии по городу, которые чередуются через день. Синий маршрут познакомит вас с Нижним городом – городом купцов и ремесленников. Красный – с дворянским городом, расположившимся на вершине скалы. Наиболее полное представление о городе Вы получите, если забронируете две пешеходные экскурсии - на два дня, следующие сразу друг за другом.

Гуляя по городским улицам, наши гиды сумеют показать всё самое главное, без чего немыслима поездка в Таллин. В Нижнем городе мы познакомимся с купеческими и ремесленными гильдиями, увидим Ратушу, церковь св. Олая, «Три сестры», пройдем вдоль крепостной стены, заглянем в Ратушную аптеку и узнаем, чем лечили в средневековье от головной боли, любовных переживаний и глупости. Верхний город расскажет нам о своих историях: вспомним исторические имена и увидим дома где жили эти люди, посетим смотровые площадки, увидим Домский собор и собор А. Невского.

Мы раскроем удивительные секреты этого ни на что не похожего города, поговорим о знаменитом марципане, легендарном Калеве и его жене Линде.

Вы убедитесь, что неспроста исторический центр Таллина включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а делая фотографии вы сможете почувствовать себя на съемочной площадке среди невероятно фотогеничных домов.