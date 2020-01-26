Таллин очень «многогранный» город. Порой, приезжающие в этот город туристы даже не подозревают, сколько всего интересного за пределами крепостных стен Старого города. Мы приглашаем вас в двухчасовое путешествие по городу, где мы покажем самые интересные и значимые уголки Таллина.

Наша экскурсия начинается утром, от здания городской Ратуши. Оттуда мы направимся на главную площадь страны – Площадь Свободы. Узнаем, когда и как Эстония стала независимым государством. Прогуляемся по городским улицам и попытаемся представить, как выглядел наш город столетия назад. А после, воспользовавшись городским транспортом отправимся знакомиться с городом. Проехав современный центр города, мы окажемся в парке Кадриорг или Екатериенталь, где находилась резиденция семьи Романовых. Прогулявшись по аллеям парка, мы увидим домик Петра I и Екатерининский дворец, а также, узнаем, дома ли Президент Эстонской республики, резиденция которого находится на территории парка.

Далее наш маршрут пройдет через Таллиннское Певческое поле, морской променад и памятник в честь трагедии броненосца «Русалка» - одной из печальных страниц истории русского флота. Напоследок, вернувшись в центр города, мы предлагаем Вам посетить «зону» и там остаться. Какую «зону»? Пусть это останется интригой.

Для кого-то данная экскурсия станет ностальгическим путешествием в советский Таллинн, а для кого-то это новый взгляд на современную многогранную европейскую столицу.