За пределами крепостных стен

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

5
3 отзыва
Групповая
Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Группа передвигается на общественном транспорте под руководством гида.

В случае набора большой группы заказывается автобус.
За пределами крепостных стен
За пределами крепостных стен
За пределами крепостных стен
За пределами крепостных стен

Что вас ожидает 🤩

  • Домик Петра I
  • Екатерининский дворец
  • Олимпийская деревня
  • Монастырь Св. Бригитты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Таллин очень «многогранный» город. Порой, приезжающие в этот город туристы даже не подозревают, сколько всего интересного за пределами крепостных стен Старого города. Мы приглашаем вас в двухчасовое путешествие по городу, где мы покажем самые интересные и значимые уголки Таллина.

Наша экскурсия начинается утром, от здания городской Ратуши. Оттуда мы направимся на главную площадь страны – Площадь Свободы. Узнаем, когда и как Эстония стала независимым государством. Прогуляемся по городским улицам и попытаемся представить, как выглядел наш город столетия назад. А после, воспользовавшись городским транспортом отправимся знакомиться с городом. Проехав современный центр города, мы окажемся в парке Кадриорг или Екатериенталь, где находилась резиденция семьи Романовых. Прогулявшись по аллеям парка, мы увидим домик Петра I и Екатерининский дворец, а также, узнаем, дома ли Президент Эстонской республики, резиденция которого находится на территории парка.

Далее наш маршрут пройдет через Таллиннское Певческое поле, морской променад и памятник в честь трагедии броненосца «Русалка» - одной из печальных страниц истории русского флота. Напоследок, вернувшись в центр города, мы предлагаем Вам посетить «зону» и там остаться. Какую «зону»? Пусть это останется интригой.

Для кого-то данная экскурсия станет ностальгическим путешествием в советский Таллинн, а для кого-то это новый взгляд на современную многогранную европейскую столицу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида. Билеты на общественный транспорт или транспортное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 10:00

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
M
26 янв 2020
17 января у меня было 2 экскурсии по Таллину. Одна- по старому городу, другая- за пределами крепостных стен. Моим гидом и в одной, и в другой экскурсии был Константин, чему я очень рада.
Константин- потрясающий гид, умный, эрудированный, с очень хорошим чувством юмора. Экскурсии с Константином превратились в увлекательную прогулку с человеком, который хорошо знает и любит свой город, умеет интересно преподнести различные исторические факты. Экскурсии были очень познавательные и интересные. У меня остались очень хорошие воспоминания. Спасибо Константину!
A
26 авг 2019
Экскурсия интересная. Познавательная. Очень подошла в дополнение к обзорной экскурсии по старому городу, которая идёт в 15-15
N
19 авг 2019
Добрый день! Во-первых, огромное спасибо гиду - Дмитрию за профессионализм, стремление дать как можно больше информации (причем самой разнообразной: исторической, архитектурной, бытовой) за отведенное на экскурсию время. Просто покорил своей доброжелательностью, позитивностью и ответственностью! Формат экскурсии позволяет познакомиться с основными городскими достопримечательностями за пределами Старого города, что очень удобно, если приезжаешь в Таллин на пару дней. В основном, это - пешеходная экскурсия, но в удаленные части города проехали также на общественном транспорте: на трамвае и автобусе. Так что, экскурсия получилась очень насыщенной и познавательной! Спасибо, Tezeks!

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