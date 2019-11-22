2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сладкие диковинки и лучший кофе в городе

Мы встретимся в центре Берлина и отправимся на поиски вкусных приключений! Приготовьтесь попробовать лучший берлинский кофе и раскрыть секреты его идеальной обжарки в старинной кофейне, отведать крафтовый шоколад и отдать должное гастрономическим произведениям искусства — берлинским пирожным. Я проведу вас в кондитерскую с музыкальными десертами от японского шеф-повара из Франции, покажу уютную карамельную фабрику, где вы понаблюдаете за созданием «майских листочков». А еще вы сможете попробовать невероятный марципан ручной работы, оригинальное органическое мороженое и ароматный кофе, который подадут в чашке из кофейной гущи.

Гастрономические тайны Берлина

Секретным ингредиентом нашей десертной прогулки станут вкусные рассказы о жизни города. Вы узнаете о берлинской кофейной традиции, услышите гастрономические легенды и истории о тайных чаепитиях, а еще узнаете об излюбленном немецком обычае «Kaffee und Kuchen». И всё это — в окружении контрастной архитектуры западного и восточного Берлина, его скульптур, колоритных двориков и построек разных эпох, за фасадами которых прячутся яркие истории.