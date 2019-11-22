2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Берлин со вкусом кофе и шоколада

Сладкое путешествие по лучшим кондитерским города и знакомство с вкусными традициями берлинцев

Julia
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Julia – представитель гидов
Если Мюнхен создан для любителей пива, то Берлин — истинный рай для сладкоежек и ценителей хорошего кофе.

Моя прогулка познакомит вас с жизнью города в её вкуснейших проявлениях: вы разведаете знаковые кондитерские, оцените волшебные берлинские пирожные, попробуете домашнюю карамель и свежий марципан и выпьете крафтовый кофе в стаканчике из кофейной гущи.

А заодно откроете секреты идеальной обжарки, узнаете о немецкой традиции «Kaffee und Kuchen» и разберетесь в гастрономических предпочтениях берлинцев.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
3
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада

Что вас ожидает

Сладкие диковинки и лучший кофе в городе
Мы встретимся в центре Берлина и отправимся на поиски вкусных приключений! Приготовьтесь попробовать лучший берлинский кофе и раскрыть секреты его идеальной обжарки в старинной кофейне, отведать крафтовый шоколад и отдать должное гастрономическим произведениям искусства — берлинским пирожным. Я проведу вас в кондитерскую с музыкальными десертами от японского шеф-повара из Франции, покажу уютную карамельную фабрику, где вы понаблюдаете за созданием «майских листочков». А еще вы сможете попробовать невероятный марципан ручной работы, оригинальное органическое мороженое и ароматный кофе, который подадут в чашке из кофейной гущи.

Гастрономические тайны Берлина
Секретным ингредиентом нашей десертной прогулки станут вкусные рассказы о жизни города. Вы узнаете о берлинской кофейной традиции, услышите гастрономические легенды и истории о тайных чаепитиях, а еще узнаете об излюбленном немецком обычае «Kaffee und Kuchen». И всё это — в окружении контрастной архитектуры западного и восточного Берлина, его скульптур, колоритных двориков и построек разных эпох, за фасадами которых прячутся яркие истории.

Организационные детали

  • При бронировании экскурсии напишите, пожалуйста, в каком отеле вы остановились, и мы составим идеальный вкусный маршрут!
  • Напитки и сладости не входят в стоимость экскурсии и оплачиваются на месте: в среднем чашка кофе стоит 3 евро, пирожное — 3 — 5 евро.
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада
Берлин со вкусом кофе и шоколада

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Julia
Julia
Меня зовут Юлия, мне 30 лет, и я представляю команду профессиональных гидов по Берлину и Потсдаму. Нас четверо (юрист-журналист, искусствовед и два дипломированных историка), мы отлично знаем город и окрестности, и нам есть чем вас удивить! Нам нравится история, архитектура и криминология, закрученные сюжеты и факты, от которых мурашки по коже. Мы расскажем о забытом Средневековье и лучших современных ресторанах, о строительных катастрофах и знаменитых берлинских тусовках, о прусских королях и Третьем рейхе, о знаменитых ограблениях и о героях-телохранителях. В общем, мы расскажем вам о Берлине. После наших экскурсий вы влюбитесь в Берлин и, возможно, захотите остаться здесь навсегда. Мы поможем не только разобраться в устройстве города, но и купить билеты, забронировать столик — возьмем все ваши заботы на себя!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 ноября 2019
Описание экскурсии не соответствует происходящему от слова совсем.
Наш гид не знала маршрута, не отвела нас в описанные кафе, и ничего не рассказала про сладкий Берлин.
16 августа 2019
Очень довольна организацией экскурсии: заранее предупредили, во время начали. Все четко и понятно. Далеко не все можно прочесть в путеводителях и в интернете, я - за человеческое общение. Оказывается, что много интересного спрятано совсем рядом с нами, надо только чуть уйти с главной улицы, заглянуть во двор... Эта тема будет актуальна не для первого знакомства с Берлином, а для того, кто хочет узнать его получше. Спасибо за великолепный кофе, вкуснейшее мороженое и просто за чудесный вечер!!

Julia проводит ещё 1 экскурсию

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Увидеть город парадным и обыденным, узнать секреты столицы и понять чувство юмора местных
Известные достопримечательности для приезжего — просто архитектура чужого города. Я помогу вам уловить атмосферу Берлина и почувствовать себя человеком, который каждый день проходит по Унтер-ден-Линден, смотрит на Рейхстаг и гуляет после работы по Александерплатц. Вы взглянете на многонациональную столицу Германии, её историю и памятники так, как это делают жители страны — слушая шуточки на острые темы, запоминая смешные названия локаций и любуясь живым городом.

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