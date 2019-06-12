Еврейский Берлин

Взаимовлияние еврейской и немецкой культур
Alexander – представитель гидов
Несмотря на трагическую судьбу европейского еврейства в годы второй мировой войны, еврейская жизнь в современной Германии очень насыщена.
Мы пройдем с вами по бывшему району “хижин”, где к концу 19 - началу 20 века было преимущественно еврейское население.
Вы увидите места расположения разрушенных и действующих синагог.
Поговорим о Берлине эпохи просвещения, семье Мендельсон и Берлине довоенном.
Мы пройдем с вами по бывшему району “хижин”, где к концу 19 - началу 20 века было преимущественно еврейское население.
Вы увидите места расположения разрушенных и действующих синагог.
Поговорим о Берлине эпохи просвещения, семье Мендельсон и Берлине довоенном.
€96 за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьмиЗабронировать экскурсию
Что вас ожидает
Еврейская страница истории Берлина 19-20 вв.
- Вы узнаете, где жили берлинские евреи, как складывались их судьбы и какие взаимоотношения связывали немцев и евреев.
- Мы пройдем по местам, где немецкие антифашисты с риском для жизни спасали евреев. Услышите невыдуманные истории о немецком сопротивлении и подвиге простых людей во время войны.
- Я расскажу вам о том, почему большинство берлинцев не любили Гитлера и национал-социализм, и о том, как в современной Германии относятся к трагедии Холокоста.
Нетуристический и живой современный Берлин
- Вы увидите множество галерей, дворов, уютных скверов и обьектов культурного наследия, скрытых в маленьких улицах, которые покажут вам многообразие и притягательность Берлина.
Наш маршрут
- Исторический район хижин и шпандауское предместье
- Хакский рынок
- Ораниенбургер штрассе и Аугустер трассе
- Бывший квартал ремеслеников и рабочих
- Хакские дворы
- Швейная мастерская Отто Вайда
- Еврейская гимназия и старое кладбище (точнее, то, что от него осталось)
- Новая Синагога
- Розенштрассе, место депортации
- Современные галереи Берлина
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Alexander
Здравствуйте, меня зовут Александр и уже более 7 лет я живу и работаю в Берлине. Хотя знакомство с городом началось с непростой эмиграции, я постепенно принял и полюбил этот город, так же как и мою родную Москву. Уже несколько лет совместно с друзьями и коллегами я вожу экскурсии по Берлину, и не перестаю находить в нем новое и интересное. С удовольствием проведу экскурсию и прогулку по разным местам Берлина, людям интересующимся его исторической и современной жизнью.Напишите мне
2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию
Marina
12 июня 2019
Экскурсия была интересной. Саша приятный экскурсовод
Ольга
12 декабря 2018
Экскурсия прошла замечательно!!! Сбалансированный маршрут, не равнодушие Александра, желание показать и рассказать как можно больше, сделали нашу экскурсию очень интересной. Большое спасибо!!!!!
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