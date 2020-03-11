136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с «визитными карточками» города и получить полезные рекомендации

Анна
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Анна – ваш гид
Приглашаю на душевную обзорную экскурсию по Берлину.

Вы прикоснетесь к истокам создания великого города, увидите его главные достопримечательности, сравните колорит восточной и западной частей и найдете именно тот Берлин, который придется вам по душе.

Я поделюсь тайнами и легендами немецкой столицы и помогу понять ее сложный, но очень интересный характер.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на Александрплатц
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У этой экскурсии136 отзывов
4.88
Влюбиться в Берлин за 3 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа

Что вас ожидает

Берлин сквозь века
Экскурсия начнется на главной площади Берлина — Александрплатц. Вы узнаете, почему она называется в честь русского императора, и увидите один из главных символов города — телевизионную башню. Далее прогуляетесь вдоль реки по исторической части Берлина, восхититесь красотой старинных церквей и очарованием крохотных улочек. А еще пройдетесь по любимому бульвару кайзеров, о котором пел Леонид Утесов. Я расскажу, где нашли последнее пристанище принцы и принцессы правящей династии, и покажу знаменитых берлинских мишек. Вы заглянете на самую красивую площадь города и увидите Бранденбургские ворота из шоколада. А также прогуляетесь по улице великого Фридриха, на которой почувствуете энергию современного Берлина.

Символы города и практические рекомендации
Берлин — город со сложной историей. Я покажу, где случилось печально известное танковое противостояние, и расскажу, что Наполеон украл у берлинцев. Вы постоите у Рейхстага, пройдете под Бранденбургскими воротами, увидите самый большой музыкальный инструмент Берлина и помашете высочайшей Эльзе в городе. А еще сравните архитектуру Западного и Восточного Берлина и поймете, насколько она разная. Я уделю внимание не только фактам и цифрам, но и практическим аспектам: куда отправиться на шопинг, где купить билеты в театр, какой музей Берлина нужно обязательно посетить и в каком ресторане попробовать настоящие берлинские блюда.

Организационные детали

  • Дети до 9 лет участвуют в экскурсии бесплатно при сопровождении минимум одного взрослого. При бронировании укажите, что с вами будет ребёнок: без этой информации, к сожалению, у ребёнка не будет наушников.
  • Если группа более 10 человек, то экскурсия проводится в наушниках
Влюбиться в Берлин за 3 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа
Влюбиться в Берлин за 3 часа

Экскурсия проводится в среду и субботу в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Александрплатц.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анна
Анна
Меня зовут Анна. Я живу в Берлине уже 15 лет, хотя для такого великолепного города можно сказать — только 15 лет, так как Берлин не перестает меня удивлять. Как и многие, я попала сюда случайно, но, как оказалось, надолго. История и искусство интересовали меня всегда, а, переехав в европейскую сокровищницу, я окунулась в них с головой. Начав изучать историю Берлина, я влюбилась в него ещё больше и теперь с большим удовольствием делюсь любовью к столице Германии с вами, друзья.
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136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Очень грамотно построенный маршрут. Анна рассказывает невероятно увлекательно, интересно и информативно. Группа была большая, но всем раздали наушники, что оказалось очень удобно: пока мы идем до новой точки, Анна продолжает рассказывать, а мы не пропускаем важные детали. После экскурсии попросили совета где пообедать - расспросив нас о предпочтениях, Анна дала сразу несколько вариантов, и все рекомендации попали в самую точку. Спасибо большое! Всем рекомендуем.
10 марта 2020
Екскурсія сподобалася неймовірно. Аня, талановитий гід. Не дивлячись на те що нас було тільки 3 туриста замість звичайних 10-15 чоловік, Аня провела повноцінну екскурсію Берліном. Від спілкування з нею отримали тільки найкращі враження. Знання історії Берліна та Німеччини, висока ерудованість та притаманний їй Одеський гумор справили на нас неймовірні враження та бажання ще раз повернутися до Берліну. Обов'язково будемо рекомендувати її послуги як гіда нашим друзям.
9 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!
Виктор
6 марта 2020
Отличная экскурсия для первого знакомства с городом. Берлин - очень большой город, обо всём рассказать довольно сложно, но тем не менее очень много интересного увидел и услышал. Всё, конечно же, можно найти в интернете, но как выцепить из потока информации самое интересное? Анне довольно хорошо это удалось. Огромное спасибо.
5 марта 2020
Екскурсия отличная, правда погода малех подвела.
2 марта 2020
Привезла в Берлин маму, 82 года. Переживала, что ей будет тяжело на экскурсии. Но все прошло прекрасно. Анна вела группу оптимально быстро, с остановками около достопримечательностей. Так что и мы с мамой успевали за группой, и время на фотографирование оставалось. Как бонус - экскурсионные аппараты с наушником.
Спасибо, Анна.)
1 марта 2020
Были сегодня на экскурсии с Анной. Нам очень понравилось! Подробное и грамотное объяснение. Большой объем информации. Много ходили! Очень понравилось ! Спасибо, Анечка!!!
24 февраля 2020
Все прошло Хорошо. Интересно, информативно и понятно.
17 февраля 2020
Молодец гид, с юмором и обаянием. Все прекрасно)
17 февраля 2020
Ёмкая интересная экскурсия, Анна - прекрасный рассказчик.
Ещё 126 отзывов

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