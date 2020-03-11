136 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Берлин сквозь века

Экскурсия начнется на главной площади Берлина — Александрплатц. Вы узнаете, почему она называется в честь русского императора, и увидите один из главных символов города — телевизионную башню. Далее прогуляетесь вдоль реки по исторической части Берлина, восхититесь красотой старинных церквей и очарованием крохотных улочек. А еще пройдетесь по любимому бульвару кайзеров, о котором пел Леонид Утесов. Я расскажу, где нашли последнее пристанище принцы и принцессы правящей династии, и покажу знаменитых берлинских мишек. Вы заглянете на самую красивую площадь города и увидите Бранденбургские ворота из шоколада. А также прогуляетесь по улице великого Фридриха, на которой почувствуете энергию современного Берлина.

Символы города и практические рекомендации

Берлин — город со сложной историей. Я покажу, где случилось печально известное танковое противостояние, и расскажу, что Наполеон украл у берлинцев. Вы постоите у Рейхстага, пройдете под Бранденбургскими воротами, увидите самый большой музыкальный инструмент Берлина и помашете высочайшей Эльзе в городе. А еще сравните архитектуру Западного и Восточного Берлина и поймете, насколько она разная. Я уделю внимание не только фактам и цифрам, но и практическим аспектам: куда отправиться на шопинг, где купить билеты в театр, какой музей Берлина нужно обязательно посетить и в каком ресторане попробовать настоящие берлинские блюда.