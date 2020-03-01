Ирена проводит ещё 13 экскурсий

Что вас ожидает

Волшебные истории, саги и легенды

Василиски, драконы, химеры, кентавры, а также малоизвестные баварские мистические существа раскроют свои секреты. Дети узнают, когда и откуда появились эти волшебные чудовища и зачем существуют в нашем мире.

Мы погрузимся в тайны прошлых эпох, древнегреческую мифологию, народные саги эпохи «черной смерти» и мюнхенские легенды. Именно в их недрах и зародились эти добрые и ужасные существа.

Захватывающий поиск

Как настоящие исследователи, используя навыки и заклинания, мы будем тщательно искать удивительных существ. Заглянем в Новую ратушу, сразимся с чудищами на Мариенплатц, прогуляемся до Оперного театра и Резиденции и побываем у Драконьего угла. Во время приключения ребята будут составлять каталог фантастических тварей Мюнхена. Свой личный альбом маленькие участники заберут на память, чтобы вспоминать о мистической прогулке по старинному городу!

Кому подойдёт экскурсия

Любопытным и смелым исследователям от 6 до 12 лет.