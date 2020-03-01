Ирена проводит ещё 13 экскурсий

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  4. Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей

Исследовать мистический мир города, отыскать драконов и химер, составить личный каталог чудовищ

Ирена
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Ирена – представитель гидов
Во время экскурсии ребята превратятся в учеников школы чародейства.

Мы вооружимся волшебной палочкой, фонариками, магическим зеркалом — и будем заглядывать в здания, дворы и закоулки старинного Мюнхена.

В самых необычных локациях нас ждут места обитания фантастических тварей!
117 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе Marienplatz
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Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей

Что вас ожидает

Волшебные истории, саги и легенды
Василиски, драконы, химеры, кентавры, а также малоизвестные баварские мистические существа раскроют свои секреты. Дети узнают, когда и откуда появились эти волшебные чудовища и зачем существуют в нашем мире.
Мы погрузимся в тайны прошлых эпох, древнегреческую мифологию, народные саги эпохи «черной смерти» и мюнхенские легенды. Именно в их недрах и зародились эти добрые и ужасные существа.

Захватывающий поиск
Как настоящие исследователи, используя навыки и заклинания, мы будем тщательно искать удивительных существ. Заглянем в Новую ратушу, сразимся с чудищами на Мариенплатц, прогуляемся до Оперного театра и Резиденции и побываем у Драконьего угла. Во время приключения ребята будут составлять каталог фантастических тварей Мюнхена. Свой личный альбом маленькие участники заберут на память, чтобы вспоминать о мистической прогулке по старинному городу!

Кому подойдёт экскурсия

Любопытным и смелым исследователям от 6 до 12 лет.

Организационные детали

  • В этом приключении ребёнку необходимо быть в сопровождении взрослого
  • Экскурсию проводит детский гид из нашей команды
  • Волшебные палочки, фонарики и зеркала мы обязательно предоставим
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей
Фантастические твари Мюнхена: прогулка для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе Marienplatz.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирена
Ирена
Приглашаю любознательных путешественников на нескучные экскурсии по Мюнхену, Нюрнбергу, в баварские замки и окрестности, а также в австрийский Зальцбург! Я лицензированный гид, проживаю в Европе более 10 лет, мои родственники и друзья — коренные немцы, чехи, швейцарцы. Все экскурсии провожу лично я и гиды моей команды! На сайте почти 300 отзывов о нас! Надеюсь, и вам понравится. Мы рассказываем о сложном просто, а о серьезном забавно, обходясь без обилия дат, имен и сложных описаний. Все важные факты, временные вехи и основные достопримечательности ни в коем случае не ускользнут от вашего внимания. Мы — профессионалы, а не любители. Нетривиально и эмоционально расскажем об истории, современной жизни, гастрономии и искусстве!
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