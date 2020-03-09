2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сердце Афин

Гордость мировой культуры и гвоздь нашей программы — Акрополь, центральное место города со времен его основания. Великолепные храмы Парфенон, Эрехтейон, храм богини Ники — вы поймете не только назначение, но и символический смысл их архитектуры. Со смотровой площадки мы взглянем на руины храма Зевса Олимпийского — я расскажу о причинах его строительства. Вы прочитаете надписи на арке Адриана, а еще вдохновитесь мифом о трагической гибели Икара на площади Метаксургио.

Архитектурное наследие

Осматривая знаменитую Трилогию, мы поговорим о типе административных зданий — еще один подарок Древней Греции. У Президентского дворца вы узнаете о памятнике Неизвестному солдату, о надписях вокруг этого барельефа и особенностях шага и одежды почётного караула. А у стадиона Калимармаро услышите о спортивных играх в Древней Греции и разберетесь, как используют стадион в наши дни.