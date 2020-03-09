2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в историю города и увидеть самое главное на авто-пешеходной экскурсии

Иоаннис
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Иоаннис – представитель гидов
За три часа вы осмотрите все ключевые достопримечательности Афин — места, где зарождалась цивилизация.

Вы узнаете о их жизни в прошлом, осознаете ценность того наследия, которое оставила миру древнегреческая культура.

Послушаете увлекательные мифы, полюбуетесь выдающимися памятниками архитектуры и поймете, за что можно полюбить этот город.
38 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча в центре Афин
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!

Что вас ожидает

Сердце Афин
Гордость мировой культуры и гвоздь нашей программы — Акрополь, центральное место города со времен его основания. Великолепные храмы Парфенон, Эрехтейон, храм богини Ники — вы поймете не только назначение, но и символический смысл их архитектуры. Со смотровой площадки мы взглянем на руины храма Зевса Олимпийского — я расскажу о причинах его строительства. Вы прочитаете надписи на арке Адриана, а еще вдохновитесь мифом о трагической гибели Икара на площади Метаксургио.

Архитектурное наследие
Осматривая знаменитую Трилогию, мы поговорим о типе административных зданий — еще один подарок Древней Греции. У Президентского дворца вы узнаете о памятнике Неизвестному солдату, о надписях вокруг этого барельефа и особенностях шага и одежды почётного караула. А у стадиона Калимармаро услышите о спортивных играх в Древней Греции и разберетесь, как используют стадион в наши дни.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная, проходит на лицензированном микроавтобусе Мерседес с панорамными стёклами
  • Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для компании до 4 человек составит 250€, до 6 человек 300€, до 12 человек 380€.

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Акрополь: 10€ взрослый в сезон с 1 ноября до 31 марта, 20€ с 1 апреля по 31 октября; детям до 5 лет бесплатно.

Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!
Калимэра, Афины!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре Афин.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Иоаннис
Иоаннис
Добрый день, уважаемые путешественники, меня зовут Иоаннис, живу в Афинах с 1993 года. Вместе с командой лицензированных гидов провожу групповые и индивидуальные экскурсии по Афинам и по всей Греции. Наши микроавтобусы Мерседес и минивены Мерседес V-class также имеют лицензию. Будем рады познакомить вас с нашей страной!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Елена
9 марта 2020
Сижу в аэропорту, после перелёта предстоит ночная пересадка 7 часов в Афинах. Приходит мысль провести ее в городе. Написала Иоаннису, тут же ответил. Договорились). В итоге вместо скучной пересадки получилась прекрасная экскурсия по ночным Афинам). Комфортабельный микроавтобус и интересный рассказчик, что ещё надо?)) Благодарю!!!
24 февраля 2020
Замечательная экскурсия с внимательным и доброжелательным гидом и водителем.

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