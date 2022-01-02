Что вы можете увидеть 🤩

В путешествие вы отправитесь на комфортабельном автомобиле Mitsubisi Delica.

Первая остановка будет гора Самеба, где для вас откроется один из лучших видов на город Батуми. Также вы можете посетить храм Святой Троицы. Мужчины могут войти только в брюках, женщины в юбках ниже колена.

Далее едем в крепость Петра. Она расположена в живописном селе Цихисдзири Кобулетского района в регионе Аджария.

Петра была построена византийцами во времена правления императора Юстиниана I Великого в VI веке нашей эры. На протяжение последующих веков крепость завоевывали персы, периодически она возвращалась к византийцам, а в первой половине XVIII столетия Петра была частью Османской империи.

Этот невероятный симбиоз зелени и камня, древности и современности представляет собой завораживающее, почти потустороннее, зрелище. Издалека оно напоминает одно из семи чудес света — висячие сады Семирамиды.

Национальный парк Мтирала — горы с озерцами и водопадами. Название парка в переводе с грузинского означает «плачущая гора». Здесь почти всегда туманно, а осадков выпадает гораздо больше установленной нормы. В парке множество реликтовых растений и животных, занесенных в красную книгу.

Форелевое хозяйство. Вы можете разместиться в уютных беседках возле горной реки и отведать вкуснейшую форель, приготовленную на гриле и запить настоящим, грузинским вином. В нескольких метрах от беседок, вы увидите семейство пушистых кроликов, а дальше несколько водопадов.

Важно знать

после бронирование экскурсии с вами свяжется водитель для уточнения деталей,

в поездку возьмите наличные деньги,

в путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

трансфер в обе стороны,

вино в подарок.

Туристы оплачивают самостоятельно: