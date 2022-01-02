Горная Аджария и форелевое хозяйство

Мы отправимся в великолепные, живописные уголки Аджарии, где сходятся горы и море

Индивидуально
для 7 чел.
Мы отправимся в великолепные, живописные уголки Аджарии, где сходятся горы и море.

Посетим древнюю византийскую крепость, отведаем свежую форель и сделаем много снимков на память.
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство
Горная Аджария и форелевое хозяйство

Что вы можете увидеть 🤩

  • храм Святой Троицы на горе Самеба
  • крепость Петра
  • Национальный парк Мтирала
  • форелевое хозяйство.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
В путешествие вы отправитесь на комфортабельном автомобиле Mitsubisi Delica.
Первая остановка будет гора Самеба, где для вас откроется один из лучших видов на город Батуми. Также вы можете посетить храм Святой Троицы. Мужчины могут войти только в брюках, женщины в юбках ниже колена.
Далее едем в крепость Петра. Она расположена в живописном селе Цихисдзири Кобулетского района в регионе Аджария.
Петра была построена византийцами во времена правления императора Юстиниана I Великого в VI веке нашей эры. На протяжение последующих веков крепость завоевывали персы, периодически она возвращалась к византийцам, а в первой половине XVIII столетия Петра была частью Османской империи.
Этот невероятный симбиоз зелени и камня, древности и современности представляет собой завораживающее, почти потустороннее, зрелище. Издалека оно напоминает одно из семи чудес света — висячие сады Семирамиды.
Национальный парк Мтирала — горы с озерцами и водопадами. Название парка в переводе с грузинского означает «плачущая гора». Здесь почти всегда туманно, а осадков выпадает гораздо больше установленной нормы. В парке множество реликтовых растений и животных, занесенных в красную книгу.
Форелевое хозяйство. Вы можете разместиться в уютных беседках возле горной реки и отведать вкуснейшую форель, приготовленную на гриле и запить настоящим, грузинским вином. В нескольких метрах от беседок, вы увидите семейство пушистых кроликов, а дальше несколько водопадов.

Важно знать

  • после бронирование экскурсии с вами свяжется водитель для уточнения деталей,
  • в поездку возьмите наличные деньги,
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь.

В стоимость экскурсии включено:

  • трансфер в обе стороны,
  • вино в подарок.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • обед.

Ответы на вопросы

Что входит
  • трансфер в обе стороны
  • вино в подарок.
Что не входит
  • обед.
Место начала и завершения?
Батуми
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Спасибо, что выбрали нас!
  • в ближайшее время с вами свяжется водитель для уточнения деталей
  • в поездку возьмите наличные деньги
  • в путешествии пригодится удобная одежда и обувь.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 10:00

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