Каньоны западной Грузии + Горячие источники

В этой поездке мы увидим одни из самых потрясающих мест в Грузии

В этой поездке мы увидим одни из самых потрясающих мест в Грузии.

Очутимся возле самого большого водопада Кинчха, в районе каньона Окаце.

Поплаваем на лодках по Мартвильскому каньону.

Прогуляемся по древней летней резиденции князей Дадиани и посетим церковь с Чудотворной иконой.

Увидим винный погреб в необычном стиле и узнаем, что связывало Грузию и Францию.

Искупаемся в горной реке и в горячих источниках.

Ну и конечно же отведаем великолепную кухню западной Грузии.
Каньоны западной Грузии + Горячие источники
Каньоны западной Грузии + Горячие источники
Каньоны западной Грузии + Горячие источники
Каньоны западной Грузии + Горячие источники
Каньоны западной Грузии + Горячие источники
Каньоны западной Грузии + Горячие источники
Каньоны западной Грузии + Горячие источники

Что вы увидите 🤩

  • Водопад Кинчха.
  • Каньон Окаце.
  • Мартвильский Каньон.
  • Усадьба князей Дадиани.
  • Горячие источники.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Самый высокий водопад

Мы отправимся с вами в район каньона Окаце, где находится один из самых высоких водопадов Грузии — Кинчха. Его высота около 100 метров. В месте его падения образовалось небольшое озеро, из него вода спускается второй ступенью каскада. Этот водопад слабее и меньше по высоте, всего 20 метров.
Обедаем в небольшом уютном грузинском кафе, куда ходят только местные жители. Пробуем блюда западной Грузии.
Веселые и счастливые едем в Мартвильский каньон.
Мартвили расположился среди высоких скал и делится на две части — верхний и нижний. В нижней части нас ждет небольшая пешая прогулка, а в верхней — катание на лодках (маршрут около 400-500 метров, безопасно). По пути у нас будет возможность полюбоваться несколькими водопадами.

Родина вина

Следующей нашей остановкой станет усадьба князей Дадиани в Салхино. Здесь была разработана технология производства вина Оджалеши В усадьбе мы прогуляемся по прекрасному парку и заглянем в церковь с Чудотворной иконой. При желании можем посетить винный погреб и продегустировать знаменитое вино.

Горячие источники

А в завершении нашей экскурсии мы снимем усталость купанием в горячих минеральных источниках в долине нарзанов. Здесь расположился настоящий природный SPA комплекс, где вы можете побаловать себя контрастным купанием в горячих минеральных ванн и холодной воде горной реки.

Важно знать:

  • Просим надеть удобную обувь и взять с собой купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • Услуги гида.
  • Трансфер из/в отель.
  • Бутылка минеральной воды.
  • Трансфер по маршруту.
Что не входит?
  • Входные билеты.
  • Питание.
Место начала и завершения?
Батуми, парнаваз мепе 17
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По расписанию

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