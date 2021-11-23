Самый высокий водопад

Мы отправимся с вами в район каньона Окаце, где находится один из самых высоких водопадов Грузии — Кинчха. Его высота около 100 метров. В месте его падения образовалось небольшое озеро, из него вода спускается второй ступенью каскада. Этот водопад слабее и меньше по высоте, всего 20 метров.

Обедаем в небольшом уютном грузинском кафе, куда ходят только местные жители. Пробуем блюда западной Грузии.

Веселые и счастливые едем в Мартвильский каньон.

Мартвили расположился среди высоких скал и делится на две части — верхний и нижний. В нижней части нас ждет небольшая пешая прогулка, а в верхней — катание на лодках (маршрут около 400-500 метров, безопасно). По пути у нас будет возможность полюбоваться несколькими водопадами.

Родина вина

Следующей нашей остановкой станет усадьба князей Дадиани в Салхино. Здесь была разработана технология производства вина Оджалеши В усадьбе мы прогуляемся по прекрасному парку и заглянем в церковь с Чудотворной иконой. При желании можем посетить винный погреб и продегустировать знаменитое вино.

Горячие источники

А в завершении нашей экскурсии мы снимем усталость купанием в горячих минеральных источниках в долине нарзанов. Здесь расположился настоящий природный SPA комплекс, где вы можете побаловать себя контрастным купанием в горячих минеральных ванн и холодной воде горной реки.

Важно знать: