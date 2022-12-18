От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству

Погулять по курорту, поучаствовать в грузинском застолье и посмотреть на нетуристическую Турцию

Город на берегу Чёрного моря привлекает не только любителей пляжного отдыха.

В Батуми интересно круглый год: здесь современность переплетается с древностью, морской воздух приятно кружит голову, а о гостеприимстве местных жителей слагают легенды.

Мы покажем вам необычные скульптуры, проведём по улочкам старой части столицы Аджарии и угостим домашней кухней.

Исследуем и окрестности: вы побываете в загадочной крепости, прогуляетесь по музыкальному парку и сможете поймать рыбу в деревенском ресторане. А за выгодными покупками на денёк съездим в соседку-Турцию.
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
От Грузии до Турции: знакомство с Батуми и день в стране по соседству
Ближайшие даты:
12
янв
26
янв
9
фев
23
фев
3
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16
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30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Для пересечения границы с Турцией вам понадобится только загранпаспорт.
Возможно участие с детьми от 6 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Батуми, ресепшн апарт-отеля «Колхида», 14:00
Завершение: Батуми, ресепшн апарт-отеля «Колхида», 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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