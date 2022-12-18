Город на берегу Чёрного моря привлекает не только любителей пляжного отдыха.



В Батуми интересно круглый год: здесь современность переплетается с древностью, морской воздух приятно кружит голову, а о гостеприимстве местных жителей слагают легенды.



Мы покажем вам необычные скульптуры, проведём по улочкам старой части столицы Аджарии и угостим домашней кухней.



Исследуем и окрестности: вы побываете в загадочной крепости, прогуляетесь по музыкальному парку и сможете поймать рыбу в деревенском ресторане. А за выгодными покупками на денёк съездим в соседку-Турцию.