Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maya — ваш гид в Батуми
Провёл 360 экскурсий для 430 туристов
Я — истинная грузинка, обожающая свою страну! Расскажу вам много интересных легенд и сказаний, которые передавались в моей семье из поколения в поколение. Я филолог и журналист. Мои экскурсии— это скорее прогулки с добрыми друзьями, приехавшими погостить. Занимаюсь организацией незабываемых мероприятий и провожу экскурсии по всей Грузии. Этот отдых вы не забудете никогда! Приезжайте, Генацвале!)))