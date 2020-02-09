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Познакомиться с памятниками, олицетворяющими историческую и архитектурную гордость Индии

Елена
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Елена – экскурсионное агентство
Где бы вы ни остановились в Индии, пару дней стоит уделить «индийской жемчужине» — величественному Тадж-Махалу, и Дели, одному из самых древних и крупных городов мира.

Это не просто must-see места, а возможность прикоснуться к великим сооружениям и истории человечества; почувствовать ритм настоящей Индии на улицах столицы; поразиться духовной «всепронизанностью» и попытаться понять, как живут эти удивительные люди.

В Дели вы узнаете о мировых памятниках «столицы семи империй» и познакомитесь с основами сикхизма, индуизма и бахаи.

А в Агре встретитесь с легендой о потомке Тамерлана и его последнем подарке покойной жене, оцените роскошь мавзолея и изучите исламо-индуистское зодчество на примере Красного форта.
$248 за человека
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Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 13 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в вашем отеле
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Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа

Программа

1 день — утренний авиаперелет Гоа-Дели (2,5 часа), экскурсия по городу Дели, вечерний трансфер на автомобиле в Агру (5 часов), размещение в отеле.
2 день — экскурсия по городу Агра, вечерний трансфер на автомобиле в Дели (5 часов), трансфер в аэропорт, вечерний вылет обратно в Гоа (2,5 часа), трансфер из аэропорта до отеля.
3 день — трансфер в аэропорт, ранний вылет обратно в Гоа (2,5 часа).

День первый: Дели

Погружение в эпицентр индийской жизни
Рано утром мы заедем за вами и отвезем в аэропорт, с которого вы полетите в Дели. Прибыв, вы сможете немного отдохнуть и перекусить, а затем отправитесь на экскурсию по главным достопримечательностям города. Находясь в одном из самых густонаселенных и древних городов мира, вы сразу погрузитесь в концентрированный индийский колорит со всеми контрастами, которые ассоциируют с Индией. Встретите дорогие иномарки, проезжающие рядом с лошадиными упряжками, и отшельников в лохмотьях, соседствующие с чинными индусами в деловых костюмах. На прогулке вы узнаете, что за люди здесь живут, на каких языках разговаривают и ради каких возможностей миллионами приезжают из других городов.

Общее представление об истории и архитектуре столицы
Поговорим о том, что подразумевают, называя Дели «столицей семи империй». Какие этапы она пережила и как обрела 60 тысяч памятников мирового значения. Вы увидите символ города — Ворота Индии, возведенные по образцу Триумфальной Арки в Париже в память об индийских воинах, погибших в Первой Мировой войне. И познакомитесь с архитектурой дворца Раштрапати Бхаван — действующей резиденцией президента, сочетающей необарокко и индийские традиции. А также узнаете о структуре города и различиях между Старым и Новым Дели.

Религиозная мозаика в храмах Дели
В красивом храме Гурудвара Бангла Сахиб с большим священным прудом вы познакомитесь с основами и предписаниями сикхизма, возникшего в результате взаимовлияния индуизма и ислама, кодексе сикхов и отношении к представителям другой веры. У грандиозного храма Лотоса в виде распускающегося цветка из белого мрамора поговорим о широких взглядах религии бахаи, признающей в качестве божественных проявлений святых из разных вероисповеданий. Также в программе популярный индуистский храм Бирла, или Лакшми-Нараян. Знакомясь с деталями яркой храмовой индийской архитектуры, вы узнаете о почитании одного из главных богов пантеона Вишну и его супруги, богини изобилия Лакшми, которым посвящен храм.

День второй: Агра

Символ безграничной любви и главная визитная карточка Индии
Переночевав в отеле Агры, вы направитесь к главной цели путешествия — изумительному Тадж-Махалу. Осматривая со всех ракурсов великолепный памятник, вы узнаете трогательную историю его создания по приказу Шаха Джахана. Услышите о невероятных ресурсах, задействованных при строительстве. Откроете секреты, благодаря которым здание меняет цвет в разное время суток, и узнаете, какие приемы в оформлении подарили постройке ощущение «воздушности». Оцените богатство драгоценных деталей в интерьере мавзолея-мечети и, конечно, услышите мифы и легенды, окружившие за много лет «индийскую жемчужину».

Красный форт в столице империи Великих Моголов
Всего в 2,5 километрах от Тадж-Махала находится еще одна историческая достопримечательность — величественная крепость эпохи Великих Моголов Красный Форт, или Лал-Кила, возведенная в 16 веке и служившая резиденцией правителей. Гуляя по прекрасно сохранившемуся комплексу в форме полумесяца, вы познакомитесь с образцами сочетания индуистского и исламского зодчества, осмотрите дворцы, мечети и сады. И узнаете, какой след оставил статус столицы в истории древней Агры.

Организационные детали

Трансфер

  • Бесплатный трансфер — с Северных пляжей от Баги до Кандолима
  • Доплата за трансфер с Южного Гоа (от 5 до 20$ с человека)

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: проживание в отелях 3* и завтраки
  • Оплачивается дополнительно: авиабилеты Гоа-Дели-Гоа (~200$), обеды и ужины, входные билеты (около 60$/человека за все)
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа
Дели и Тадж-Махал: поездка на два дня из Гоа

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 06:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура в вашем отеле.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Елена
Елена
Приветствую всех исследователей Индии! Меня зовут Елена, я старший гид нашего дружного агентства, по первому образованию учитель английского языка, получила свидетельство экскурсовода, 7 лет работаю гидом, из них 5 — в Индии. Наше агентство официально зарегистрировано в налоговых органах Индии и Департаменте Туризма (штат Гоа), есть все лицензии на проведение экскурсий. Немного расскажу о наших преимуществах: длительный опыт организации экскурсий; уровень подготовки гидов, которые более 5 лет живут и работают в Индии и могут представить страну только с лучшей стороны; оригинальные и необычные программы, которых нет у других агентств; умение работать с индивидуальными, групповыми запросами и VIP-клиентами; круглосуточная поддержка опытного менеджера по любым вопросам. До встречи в Гоа!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 февраля 2020
Спасибо большое за два прекрасных дня в Индии. Начиная со встречи в аэропорту и до окончания экскурсии была окружена заботой и вниманием. Учитывая то, что я одна женщина, не знающая английского языка, посещая Дели и Агры чувствовала себя в полной безопасности и доброжелательности. Прекрасные экскурсоводы показали основные достопримечательности и дали возможность почувствовать восточный колорит. Спасибо Елене, за прекрасную организацию и курирование данной поездки. Удачи и хороших туристов вашей компании.

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