Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

С русско-говорящим гидом на машине Ford Icon с кондиционером:
Около 10. 00 – выезд на осмотр главных достопримечательностей 🏛️ Старого города: потрясающее воображение разноцветье базаров, переулки шириной два метра, рикши и священные коровы. Посещение огромной мечети Джама Масджид, всемирно известного Красного Форта. Осмотр Радж Гхата – места кремации Махатмы Ганди. Во второй половине дня - экскурсия ⛳ по всем достопримечательностям Нового Дели, шедевра британско-индийской архитектуры. Ворота Индии, великолепный Президентский Дворец и Дом Парламента, широкие бульвары. Краткая пешая прогулка 👣 по Радж Патху – дороге императоров. Осмотр огромного религиозного комплекса богини Лакшми Нарайян. Пешеходная прогулка по центру города – площади Connaught Place, по желанию – посещение государственного сувенирного магазина Central Handicraft Emporium на улице Джан Патх – здесь представлен весь ассортимент произведений народного творчества, собранный со всех концов Индии; цены фиксированные.
Что входит
транспорт
услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.