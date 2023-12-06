Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии

Насладиться национальными танцами, встретить рассвет на Ганге и увидеть огненную пуджу

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О гиде
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За одно путешествие постараемся увидеть и прочувствовать всю Индию: полюбуемся её роскошными средневековыми дворцами и современными масштабными сооружениями, побываем в парке, где часто снимают болливудские фильмы, и найдём лучший ракурс для фото у Тадж-Махала.

А ещё понаблюдаем за обрядом поклонения Гангу, на лодке доберёмся до священного места слияния трёх рек, рассмотрим изображения и скульптуры, иллюстрирующие сцены из Камасутры, в храмах Любви, погуляем по каньону в кратере потухшего вулкана и посетим селение Сарнатх, где Будда произнёс первую проповедь после просветления и запустил Колесо закона.
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Калейдоскоп красок, вкусов и впечатлений: большой тур по главным местам Индии
Ближайшие даты:
6
дек
17
янв
28
фев
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Принимающая сторона оставляет за собой право менять экскурсии местами и отели на подобные.
Принимающая сторона не несет ответственности за задержку и отмену авиа и ж. -д. перевозок.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Дели и отвезём в отель. У вас будет время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по столице.

2 день

Экскурсия по Дели и переезд в Джайпур

Отправляемся на обзорную экскурсию по Дели. Увидим знаменитый Красный форт и пятничную мечеть Джама Масджид, район Чандни Чоук и мемориальный комплекс Махатмы Ганди.

Посетим самый большой в Индии индуистский храм Акшардхам, рассмотрим уникальные ступенчатые колодцы Аграсена и побываем в прачечной Дхоби Гхат, где, как и сотни лет назад, стирают бельё вручную. Сделаем эффектные фотографии у храма Лотоса — главной святыни религии Бахаи.

Переедем в город Джайпур. Расстояние от Дели — 275 км. Покажется, будто мы перенеслись в прошлое на машине времени: вокруг нас будут древние храмы и средневековые дворцы, атмосферные рынки и колоритные улочки. А ещё Джайпур неспроста прозвали «розовым городом» — вы увидите множество архитектурных шедевров необычного цвета.

Экскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в ДжайпурЭкскурсия по Дели и переезд в Джайпур
3 день

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу

Начнём экскурсию с величественного форта Амбер — резиденции династии махараджей с роскошными интерьерами и садами. Мы тоже почувствуем себя царскими особами голубых кровей, поднимаясь ко дворцу, расположенному на вершине холма, на слонах.

Следующая локация — «Канак Гарден», где часто снимают яркие музыкальные номера для болливудских фильмов. Вы сможете примерить национальные костюмы и сделать эффектные снимки.

Затем проедем по Джайпуру: увидим будто парящий над водой Джал-Махал, дворец ветров Хава-Махал, отделанный белым мрамором храм Лакшми-Нараян. Пройдём по роскошным залам Городского дворца, где и сейчас живёт княжеская семья махараджей.

Устроим шопинг по текстильным и ювелирным магазинам в поисках необычных сувениров и подарков. А на ужине вас ждёт настоящее представление с национальными танцами.

Форт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоуФорт Амбер, «Канак Гарден», дворцы Джайпура и танцевальное шоу
4 день

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру

Побываем в храмовом комплексе Галта, который облюбовали мартышки. Обезьяны дружелюбные, их можно покормить с рук! Дальше отправимся в Абханери. Расстояние — 90 км. Здесь вы увидите ступенчатый колодец Чанд Баори 9 века глубиной 20 метров. Переедем в Агру и заселимся в отель. Расстояние — 160 км. Вечером по желанию можем посетить театрализованное представление, которое рассказывает о создании архитектурного шедевра Тадж-Махала.

Храмовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в АгруХрамовый комплекс Галта, колодец Чанд Баори и переезд в Агру
5 день

Тадж Махал, форт Гвалиор и город Орчха

Кульминация нашего путешествия — Тадж-Махал, одно их самых известных и узнаваемых сооружений в мире. Сфотографируемся на фоне дворца и познакомимся с историей великой любви, а затем побываем в Красном форте.

Следующая локация — форт Гвалиор. Расстояние от Агры — 110 км. Сооружение возвышается над округой с высокого холма из песчаника и базальта — зрелище завораживает. Обязательно рассмотрим не только храмы внутри, но и пещеры с огромными скульптурами.

Переедем в городок Орчха, расположенный на берегу реки. Когда-то это была столица княжества Бунделкханд. Заселимся в отель и отдохнём.

Тадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город ОрчхаТадж Махал, форт Гвалиор и город Орчха
6 день

Экскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо

Сегодня будем исследовать Орчху: рассмотрим средневековые храмы, посетим форт Орчха, дворцы Джахангир Махал, Радж Махал и храм Рам Раджа.

Продолжим путешествие по Индии. На очереди Кхаджурахо. Расстояние — 175 км. По прибытии заселимся в отель, а вечером можем насладиться культурной программой «Танцы Индии».

Экскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в КхаджурахоЭкскурсия по Орчхе и переезд в Кхаджурахо
7 день

Национальный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы Кхаджурахо

Сегодня вас ждёт встреча с дикой природой Индии. Поедем в национальный парк Панна, где сможем увидеть оленей, леопардов, крокодилов, павлинов и обезьян.

Затем побываем у каньона Ранех Фал прямо в кратере потухшего вулкана, окружённого зарослями джунглей. А ещё здесь множество шумных водопадов от маленьких до гигантских.

Изюминка Кхаджурахо — храмовые комплексы 10-12 веков с эротическими скульптурами и рисунками, иллюстрирующими сцены из Камасутры. Рассмотрим удивительные изображении на стенах «храмов Любви», как их прозвали местные, и вернёмся в отель.

Национальный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы КхаджурахоНациональный парк Панна, каньон Ранех Фал и храмы Кхаджурахо
8 день

Переезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рек

После завтрака поедем в священный город Читракут. Здесь посетим пещеры Гупт Годавари, полюбуемся храмом Сати Анасуя и погуляем по Рам Гхату, каменному ступенчатому сооружению, служащему для омовения и кремации.

Переместимся в ещё один священный город Аллахабад, стоящий на месте слияния Ганга, Джамны и Сарсвати, которую называют «невидимой небесной» рекой. Сюда стекаются индуистские паломники со всей страны.

Займём места в лодке и отправимся к самому священному месту, где и сливаются три реки.

Ночевать будем в Аллахабаде.

Переезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рекПереезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рекПереезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рекПереезд в Читракут, священный город Аллахабад и место слияния трёх рек
9 день

Селение Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения Гангу

Прибудем в священный город Варанаси. Посетим селение Сарнатх, где Будда произнёс первую проповедь после просветления и запустил Колесо закона.

Вечером вас ждёт необычное зрелище. На закате мы отправимся на набережную, чтобы увидеть ритуал поклонения Гангу или огненную Пуджу, ежедневно собирающую множество паломников и священнослужителей.

Это настоящий взрыв красок, музыки и ароматов. В дар реке люди приносят молоко, лепестки роз и благовония, а ещё устраивают представления с песнями, танцами и медитацией, зажигают тысячи огней. Всё происходящее напоминает большой мистический праздник.

Селение Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения ГангуСеление Сарнатх, переезд в Варанаси и ритуал поклонения Гангу
10 день

Рассвет на реке Ганг и возвращение в Дели

Проснёмся в 05:00, чтобы встретить невероятный рассвет на реке Ганг. Сядем в лодку и поплывём по воде, уже чуть розовеющей в первых лучах солнца. Особое настроение моменту зададут звон колоколов и звуки раковин из храмов неподалёку, сливающиеся в одну умиротворяющую музыку.

Позавтракаем в отеле, после чего у вас будет время для самостоятельной прогулки по городу. Затем сядем на поезд в 15:00 и отправимся в Дели. Прибудем в столицу в 23:00.

Рассвет на реке Ганг и возвращение в ДелиРассвет на реке Ганг и возвращение в ДелиРассвет на реке Ганг и возвращение в ДелиРассвет на реке Ганг и возвращение в Дели
11 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Дели, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Дели, после 23:00 или на следующий день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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