Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

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Машина с водителем в Дели на полный день

Спутник Д.
Спутник Д. – Гид из Дели
Машина с водителем в Дели на полный день
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $220 за экскурсию

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Машина с водителем в Дели на полный день
Аренда машины с водителем в Дели это оптимальный способ перемещаться по городу быстро, комфортно. Вы сможете поехать куда захотите, ждать вас будут столько сколько вам понадобится.
Что входит
  • Ford Ikon
  • водитель
Что не входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Спутник Д.
Спутник Д.
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