Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

Аренда машины с водителем в Дели это оптимальный способ перемещаться по городу быстро, комфортно. Вы сможете поехать куда захотите, ждать вас будут столько сколько вам понадобится.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Выберите дату для поездки
- Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Д.
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