Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

Около 09. 00 - выезд на экскурсию ⛳ по основным достопримечательностям крупнейшего города Индии.

Посещение знаменитых "Ворот Индии", воздвигнутых по случаю визита короля Георга V в 1911 г. ; гигантского ж/д вокзала Виктория удивительно причудливой архитектуры, старых британских кварталов и элегантной площади фонтана ⛲ Флора.

Поездка на гору Малабар, откуда открывается отличный вид на набережную.

Выезд на прогулочном катере на остров 🏝️ Элефанта, известный вырубленными в скалах буддийскими монастырями. Путь по заливу Бомбей в одну сторону занимает около 1 часа. Исследование гротов, статуй и многочисленных сувенирных лавок.

Возвращение в отель 🏨 вечером.