Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

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Обзорная экскурсия по Бомбею на полный день

Спутник Д.
Спутник Д. – Гид из Дели
Обзорная экскурсия по Бомбею на полный день
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Обзорная экскурсия по Бомбею на полный день
Около 09. 00 - выезд на экскурсию ⛳ по основным достопримечательностям крупнейшего города Индии.
Посещение знаменитых "Ворот Индии", воздвигнутых по случаю визита короля Георга V в 1911 г. ; гигантского ж/д вокзала Виктория удивительно причудливой архитектуры, старых британских кварталов и элегантной площади фонтана ⛲ Флора.
Поездка на гору Малабар, откуда открывается отличный вид на набережную.
Выезд на прогулочном катере на остров 🏝️ Элефанта, известный вырубленными в скалах буддийскими монастырями. Путь по заливу Бомбей в одну сторону занимает около 1 часа. Исследование гротов, статуй и многочисленных сувенирных лавок.
Возвращение в отель 🏨 вечером.
Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Д.
Спутник Д.
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