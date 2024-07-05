Встретимся в аэропорту Нью-Дели и улетим в индийскую Венецию — город с улицами-каналами Сринагар. Будем передвигаться на лодке, увидим плавающие дома, отели и магазины.

Прогуляемся по старому центру и базару, где продают узорчатые ковры, роскошные украшения, ароматные специи и горячий хлеб из тандыра (его нужно обязательно попробовать!). Заглянем в главную мусульманскую святыню Кашмира — белоснежную мечеть Хазратбал, где хранится волос пророка Мухаммеда. Посетим мавзолей Роза-бал, где, по преданию, похоронен Иисус Христос.