Побывать в индийской Венеции, обойти десятки древних монастырей и поучаствовать в фестивале поло
Часть маршрута пролегала по индийским Гималаям, где живописец черпал вдохновение для своих картин и книг.
Мы заглянем в те же города и священные места, будем передвигаться на автобусах, такси, лодках и пешком.
Попробуем национальную кухню, насладимся панорамами гор, озёр и долин и приобщимся к местной культуре, поучаствовав в традиционном празднике и монастырской службе.
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 900
Описание
Организационные детали
Возраст участников — 16+
Программа тура по дням
Начало путешествия
Упакуем чемодан и поспешим на рейс в Нью-Дели.
Город Сринагар
Встретимся в аэропорту Нью-Дели и улетим в индийскую Венецию — город с улицами-каналами Сринагар. Будем передвигаться на лодке, увидим плавающие дома, отели и магазины.
Прогуляемся по старому центру и базару, где продают узорчатые ковры, роскошные украшения, ароматные специи и горячий хлеб из тандыра (его нужно обязательно попробовать!). Заглянем в главную мусульманскую святыню Кашмира — белоснежную мечеть Хазратбал, где хранится волос пророка Мухаммеда. Посетим мавзолей Роза-бал, где, по преданию, похоронен Иисус Христос.
Продолжаем знакомство со Сринагаром
Пройдёмся по садам, созданным в Средние века в период Монгольской империи, — каскадным паркам с каналами, бассейнами и фонтанами. Здесь растут платаны, которым уже более 300 лет.
Проплывём на лодке через лотосовые поля к рынку на воде. Тут местные жители торгуют цветами, овощами и фруктами, а хозяева ресторанчиков делают закупки для своих заведений. И те и другие эффектно попыхивают кальянами прямо в лодках.
Затем отправимся в Гульмарг. Зимой тут работает горнолыжный курорт, а летом долина благоухает тысячами цветов.
Деревня Сонмарг
Сегодня поедем в горную деревню Сонмарг, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться белоснежными шапками Гималаев, цветущими лугами и хвойными лесами. Если останется время, поднимемся на ледник Тадживас и в поселение цыган-гуджаров, промышляющих скотоводством.
Долина Занскар
Стартуем в малоизученную самобытную долину Занскар — почти нетронутое цивилизацией «заоблачное королевство», спрятанное за вершинами Гималаев. По дороге преодолеем перевалы Пенси Ла и Зоджи Ла, увидим горы-семитысячники и ледник, проедем несколько крошечных деревень.
Остановимся в колоритном мусульманском Каргиле: из-за близости границы городок очень напоминает пакистанский. Вечером окажемся в Падуме.
Монастыри Сени-Гомпа и Курча-Гомпа
Утром посетим буддийский монастырь Сени-Гомпа — старейшую святыню Закскара и Ладакха, основанную во 2-м веке. Осмотрим необычной формы 6-метровый чортен (часовня со шпилем) и статуи медитировавших и живших здесь великих гуру.
Затем заглянем в крупнейший монастырь Занскара Курча-Гомпа, построенный в 10-м веке. Тут есть чортен с мощами индийского учителя, принёсшего в эти места буддизм, его статуя в золотой короне, древние тханки (рисунки на ткани) с изображением Будд, лам и божеств.
Треккинг к монастырю Фуктал
Вдоль каньона реки и тибетских деревень отправимся пешком (6 часов) к монастырю Фуктал. Он основан в 12-м веке и отличается удивительной архитектурой: напоминает птичье гнездо или соты, встроенные в отвесные скалы. Здесь останемся на ночь, чтобы на следующий день лучше исследовать это необыкновенное место.
Продолжаем исследовать Фуктал
Познакомимся с устройством Фуктала. Здесь есть молитвенные залы, библиотека, комнаты для монахов и гостей. Стены пещеры, вокруг которой построен монастырь, расписаны фресками с изображением архатов — легендарных последователей буддизма. Также тут установлена мемориальная плита венгерскому востоковеду, который был первым посетителем Фуктала после его открытия. Обратно в Падум вернёмся тоже пешком.
Деревня Мульбек
Поедем из Падума в Мульбек, где раньше пролегали караванные пути. Деревня известна высеченной в скале древней фигурой будды Майтрея, вокруг которой в 20-м веке выстроили храм. Ещё одна достопримечательность — средневековый наскальный указ, запрещающий приносить коз в жертву богам.
Монастырь Ламаюра и храмовый комплекс Алчи
Отправимся в монастырь 11-го века Ламаюру, один из старейших и крупнейших в этих краях. Дважды в год тут проводят фестиваль костюмированных танцев, воссоздающих сцены из жизни великих буддистов.
После исследуем охраняемый ЮНЕСКО комплекс Алчи, куда входят четыре храма. Полюбуемся великолепными древними фресками работы кашмирских мастеров, резьбой по дереву и огромной статуей Будды. Ночевать будем в столице региона Ладакх, городе Лехе.
Знакомство с Лехом
Поближе познакомимся с Лехом, который был важным пунктом караванного пути между Индией и Китаем. Через него везли зерно, кашемир, шёлк, парчу и другие ценные товары.
Поднимемся в бывшую королевскую резиденцию, построенную в 8-м веке, и осмотрим неприступную крепость Тсемо. Заглянем в монастыри Чамба Лакхтанг с росписями 15-го века и Чандазик, посвящённый пантеону тысячи будд. Поучаствуем в ладакхском фестивале поло, который включает красочный парад, шоу местных жителей в масках, дегустацию уличной еды и многое другое.
Монастыри долины Инда
Посвятим день монастырям долины Инда. Первым посетим средневековый Ше, где установлена покрытая золотом статуя сидящего Будды. Поблизости осмотрим развалины бывшего царского дворца и крепости.
Следующий в нашем списке — крупнейший в регионе монастырь Тикси, состоящий из нескольких зданий по 12 этажей. Попадём в Хемис, существующий с 11-го века и заново отстроенный в Средневековье. Затем заедем в Тактчхог, состоящий из двух пещерных храмов.
Вечером прогуляемся по Леху: увидим Соборную мечеть, священное дерево, встретим закат у ступы на холме. Можем устроить шопинг: здесь продаются красочные тханки, кашмирские шарфы, резные статуэтки Будды, гималайские самоцветы, аювердическая косметика.
Долина Нубра
Ранним утром через самый высокий в мире автомобильный перевал, где когда-то пролегал караванный путь в Китай, отправимся в долину Нубра — высокогорную пустыню с дюнами. Здесь выращивают горчицу, абрикосы и миндаль и бродят двугорбые верблюды. Посетим столицу древнего царства и средневековый монастырь с огромным ритуальным барабаном внутри.
Озеро Пангонг Цо
Поднимемся на высоту 4334 метра к бессточному озеру Пангонг Цо. Вода в нём солёная, но не замерзает зимой. Летом тут можно встретить горных гусей, киангов (разновидность лошадей) и альпийских сурков. Неподалёку останемся на ночь.
Озеро Цо Морири
Через перевал Чанг Ла поднимемся к небольшому храму, выпьем тибетского чая. Заедем на службу в средневековый монастырь Корзок у заповедного озера, где обитают ирбисы, дзерены (антилопы) и кианги. Познакомимся с укладом местных пастухов-кочевников, разводящих рогатый скот и лошадей.
Возвращение в Лех
Отправляемся в обратную дорогу. По пути увидим озеро Цо Кар с красными водорослями и планктоном. В древности из водоёма добывали соль, а сейчас поблизости пасутся яки и лошади. Преодолев перевал, окажемся в Лехе.
Перелёт в Дели
Поспешим в аэропорт и попрощаемся. Вам предстоит самостоятельный перелёт из Леха в Дели, а затем и в свой город.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Нью-Дели, первая половина дняЗавершение: аэропорт Нью-Дели, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 17 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.