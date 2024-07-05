По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
Групповой тур в Дели

Побывать в индийской Венеции, обойти десятки древних монастырей и поучаствовать в фестивале поло

Приглашаем вас повторить путь художника Николая Рериха по северной Индии, который в начале 20-го века вместе с женой и сыном отправился в большое путешествие по Центральной Азии.

Часть маршрута пролегала по индийским Гималаям, где живописец черпал вдохновение для своих картин и книг.

Мы заглянем в те же города и священные места, будем передвигаться на автобусах, такси, лодках и пешком.

Попробуем национальную кухню, насладимся панорамами гор, озёр и долин и приобщимся к местной культуре, поучаствовав в традиционном празднике и монастырской службе.
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
По следам Николая Рериха: насыщенное путешествие по индийским Гималаям
Ближайшие даты:
5
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 900
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 16+

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Упакуем чемодан и поспешим на рейс в Нью-Дели.

2 день

Город Сринагар

Встретимся в аэропорту Нью-Дели и улетим в индийскую Венецию — город с улицами-каналами Сринагар. Будем передвигаться на лодке, увидим плавающие дома, отели и магазины.

Прогуляемся по старому центру и базару, где продают узорчатые ковры, роскошные украшения, ароматные специи и горячий хлеб из тандыра (его нужно обязательно попробовать!). Заглянем в главную мусульманскую святыню Кашмира — белоснежную мечеть Хазратбал, где хранится волос пророка Мухаммеда. Посетим мавзолей Роза-бал, где, по преданию, похоронен Иисус Христос.

Город СринагарГород СринагарГород СринагарГород Сринагар
3 день

Продолжаем знакомство со Сринагаром

Пройдёмся по садам, созданным в Средние века в период Монгольской империи, — каскадным паркам с каналами, бассейнами и фонтанами. Здесь растут платаны, которым уже более 300 лет.

Проплывём на лодке через лотосовые поля к рынку на воде. Тут местные жители торгуют цветами, овощами и фруктами, а хозяева ресторанчиков делают закупки для своих заведений. И те и другие эффектно попыхивают кальянами прямо в лодках.

Затем отправимся в Гульмарг. Зимой тут работает горнолыжный курорт, а летом долина благоухает тысячами цветов.

Продолжаем знакомство со СринагаромПродолжаем знакомство со СринагаромПродолжаем знакомство со СринагаромПродолжаем знакомство со СринагаромПродолжаем знакомство со Сринагаром
4 день

Деревня Сонмарг

Сегодня поедем в горную деревню Сонмарг, где когда-то проходил Великий Шёлковый путь. Сюда приезжают, чтобы полюбоваться белоснежными шапками Гималаев, цветущими лугами и хвойными лесами. Если останется время, поднимемся на ледник Тадживас и в поселение цыган-гуджаров, промышляющих скотоводством.

Деревня СонмаргДеревня СонмаргДеревня СонмаргДеревня Сонмарг
5 день

Долина Занскар

Стартуем в малоизученную самобытную долину Занскар — почти нетронутое цивилизацией «заоблачное королевство», спрятанное за вершинами Гималаев. По дороге преодолеем перевалы Пенси Ла и Зоджи Ла, увидим горы-семитысячники и ледник, проедем несколько крошечных деревень.

Остановимся в колоритном мусульманском Каргиле: из-за близости границы городок очень напоминает пакистанский. Вечером окажемся в Падуме.

Долина ЗанскарДолина ЗанскарДолина ЗанскарДолина Занскар
6 день

Монастыри Сени-Гомпа и Курча-Гомпа

Утром посетим буддийский монастырь Сени-Гомпа — старейшую святыню Закскара и Ладакха, основанную во 2-м веке. Осмотрим необычной формы 6-метровый чортен (часовня со шпилем) и статуи медитировавших и живших здесь великих гуру.

Затем заглянем в крупнейший монастырь Занскара Курча-Гомпа, построенный в 10-м веке. Тут есть чортен с мощами индийского учителя, принёсшего в эти места буддизм, его статуя в золотой короне, древние тханки (рисунки на ткани) с изображением Будд, лам и божеств.

Монастыри Сени-Гомпа и Курча-ГомпаМонастыри Сени-Гомпа и Курча-ГомпаМонастыри Сени-Гомпа и Курча-ГомпаМонастыри Сени-Гомпа и Курча-Гомпа
7 день

Треккинг к монастырю Фуктал

Вдоль каньона реки и тибетских деревень отправимся пешком (6 часов) к монастырю Фуктал. Он основан в 12-м веке и отличается удивительной архитектурой: напоминает птичье гнездо или соты, встроенные в отвесные скалы. Здесь останемся на ночь, чтобы на следующий день лучше исследовать это необыкновенное место.

Треккинг к монастырю ФукталТреккинг к монастырю ФукталТреккинг к монастырю ФукталТреккинг к монастырю Фуктал
8 день

Продолжаем исследовать Фуктал

Познакомимся с устройством Фуктала. Здесь есть молитвенные залы, библиотека, комнаты для монахов и гостей. Стены пещеры, вокруг которой построен монастырь, расписаны фресками с изображением архатов — легендарных последователей буддизма. Также тут установлена мемориальная плита венгерскому востоковеду, который был первым посетителем Фуктала после его открытия. Обратно в Падум вернёмся тоже пешком.

Продолжаем исследовать ФукталПродолжаем исследовать ФукталПродолжаем исследовать ФукталПродолжаем исследовать Фуктал
9 день

Деревня Мульбек

Поедем из Падума в Мульбек, где раньше пролегали караванные пути. Деревня известна высеченной в скале древней фигурой будды Майтрея, вокруг которой в 20-м веке выстроили храм. Ещё одна достопримечательность — средневековый наскальный указ, запрещающий приносить коз в жертву богам.

Деревня МульбекДеревня МульбекДеревня МульбекДеревня Мульбек
10 день

Монастырь Ламаюра и храмовый комплекс Алчи

Отправимся в монастырь 11-го века Ламаюру, один из старейших и крупнейших в этих краях. Дважды в год тут проводят фестиваль костюмированных танцев, воссоздающих сцены из жизни великих буддистов.

После исследуем охраняемый ЮНЕСКО комплекс Алчи, куда входят четыре храма. Полюбуемся великолепными древними фресками работы кашмирских мастеров, резьбой по дереву и огромной статуей Будды. Ночевать будем в столице региона Ладакх, городе Лехе.

Монастырь Ламаюра и храмовый комплекс АлчиМонастырь Ламаюра и храмовый комплекс АлчиМонастырь Ламаюра и храмовый комплекс АлчиМонастырь Ламаюра и храмовый комплекс АлчиМонастырь Ламаюра и храмовый комплекс Алчи
11 день

Знакомство с Лехом

Поближе познакомимся с Лехом, который был важным пунктом караванного пути между Индией и Китаем. Через него везли зерно, кашемир, шёлк, парчу и другие ценные товары.

Поднимемся в бывшую королевскую резиденцию, построенную в 8-м веке, и осмотрим неприступную крепость Тсемо. Заглянем в монастыри Чамба Лакхтанг с росписями 15-го века и Чандазик, посвящённый пантеону тысячи будд. Поучаствуем в ладакхском фестивале поло, который включает красочный парад, шоу местных жителей в масках, дегустацию уличной еды и многое другое.

Знакомство с ЛехомЗнакомство с ЛехомЗнакомство с ЛехомЗнакомство с Лехом
12 день

Монастыри долины Инда

Посвятим день монастырям долины Инда. Первым посетим средневековый Ше, где установлена покрытая золотом статуя сидящего Будды. Поблизости осмотрим развалины бывшего царского дворца и крепости.

Следующий в нашем списке — крупнейший в регионе монастырь Тикси, состоящий из нескольких зданий по 12 этажей. Попадём в Хемис, существующий с 11-го века и заново отстроенный в Средневековье. Затем заедем в Тактчхог, состоящий из двух пещерных храмов.

Вечером прогуляемся по Леху: увидим Соборную мечеть, священное дерево, встретим закат у ступы на холме. Можем устроить шопинг: здесь продаются красочные тханки, кашмирские шарфы, резные статуэтки Будды, гималайские самоцветы, аювердическая косметика.

Монастыри долины ИндаМонастыри долины ИндаМонастыри долины ИндаМонастыри долины Инда
13 день

Долина Нубра

Ранним утром через самый высокий в мире автомобильный перевал, где когда-то пролегал караванный путь в Китай, отправимся в долину Нубра — высокогорную пустыню с дюнами. Здесь выращивают горчицу, абрикосы и миндаль и бродят двугорбые верблюды. Посетим столицу древнего царства и средневековый монастырь с огромным ритуальным барабаном внутри.

Долина НубраДолина НубраДолина НубраДолина Нубра
14 день

Озеро Пангонг Цо

Поднимемся на высоту 4334 метра к бессточному озеру Пангонг Цо. Вода в нём солёная, но не замерзает зимой. Летом тут можно встретить горных гусей, киангов (разновидность лошадей) и альпийских сурков. Неподалёку останемся на ночь.

Озеро Пангонг ЦоОзеро Пангонг ЦоОзеро Пангонг ЦоОзеро Пангонг Цо
15 день

Озеро Цо Морири

Через перевал Чанг Ла поднимемся к небольшому храму, выпьем тибетского чая. Заедем на службу в средневековый монастырь Корзок у заповедного озера, где обитают ирбисы, дзерены (антилопы) и кианги. Познакомимся с укладом местных пастухов-кочевников, разводящих рогатый скот и лошадей.

Озеро Цо МоририОзеро Цо МоририОзеро Цо МоририОзеро Цо Морири
16 день

Возвращение в Лех

Отправляемся в обратную дорогу. По пути увидим озеро Цо Кар с красными водорослями и планктоном. В древности из водоёма добывали соль, а сейчас поблизости пасутся яки и лошади. Преодолев перевал, окажемся в Лехе.

Возвращение в ЛехВозвращение в ЛехВозвращение в ЛехВозвращение в Лех
17 день

Перелёт в Дели

Поспешим в аэропорт и попрощаемся. Вам предстоит самостоятельный перелёт из Леха в Дели, а затем и в свой город.

Перелёт в ДелиПерелёт в ДелиПерелёт в ДелиПерелёт в Дели

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Нью-Дели, первая половина дня
Завершение: аэропорт Нью-Дели, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 17 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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