Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

Утром - переезд в Агру (около 5 часов, 203 км), столицу империи Великих Моголов на индивидуальном автотранспорте с кондиционером. По дороге - посещение одного из великолепных памятников архитектуры 16 века – мавзолея императора Акбара. Эта достопримечательность 🏛️ в свое время была известна еще и огромным скоплением ручных обезьян.

Прибытие в Агру вечером, размещение в гостинице и отдых. По желанию (50 USD) – ужин в ресторане национальной кухни 🥧, сопровождаемый выступлением группы традиционных музыкальных инструментов.

Утром - посещение всемирно известного мавзолея Тадж Махал – великого символа любви, возведенного в 1630 году императором Шах Джаханом из белоснежного мрамора. Парк 🌳 у Тадж Махала еще знаменит обилием белок и полосатых бурундуков. Осмотр великолепного форта Агры, стоящего через реку от Тадж Махала. Посещение "старого рынка" города – Кинари Базар, где каждая улочка посвящена какому-либо одному виду изделий или услуг. Есть рынок железа, рынок специй и даже рынок парикмахеров. Во второй половине дня, по желанию, посещение мастерских резчиков по мрамору: это уникальная возможность понаблюдать за работой мастеров, чьи умения веками передаются из поколения в поколение.

Вечером – переезд обратно в Дели.