Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

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Поезда в Агру с посещением Тадж Махала (с ночевкой в Агре)

Спутник Д.
Спутник Д. – Гид из Дели
Поезда в Агру с посещением Тадж Махала (с ночевкой в Агре)
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Поезда в Агру с посещением Тадж Махала (с ночевкой в Агре)
Утром - переезд в Агру (около 5 часов, 203 км), столицу империи Великих Моголов на индивидуальном автотранспорте с кондиционером. По дороге - посещение одного из великолепных памятников архитектуры 16 века – мавзолея императора Акбара. Эта достопримечательность 🏛️ в свое время была известна еще и огромным скоплением ручных обезьян.
Прибытие в Агру вечером, размещение в гостинице и отдых. По желанию (50 USD) – ужин в ресторане национальной кухни 🥧, сопровождаемый выступлением группы традиционных музыкальных инструментов.
Утром - посещение всемирно известного мавзолея Тадж Махал – великого символа любви, возведенного в 1630 году императором Шах Джаханом из белоснежного мрамора. Парк 🌳 у Тадж Махала еще знаменит обилием белок и полосатых бурундуков. Осмотр великолепного форта Агры, стоящего через реку от Тадж Махала. Посещение "старого рынка" города – Кинари Базар, где каждая улочка посвящена какому-либо одному виду изделий или услуг. Есть рынок железа, рынок специй и даже рынок парикмахеров. Во второй половине дня, по желанию, посещение мастерских резчиков по мрамору: это уникальная возможность понаблюдать за работой мастеров, чьи умения веками передаются из поколения в поколение.
Вечером – переезд обратно в Дели.
Что входит
  • транспорт
  • размещение в отеле 2-3 звезды
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 ваш отель

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник Д.
Спутник Д.
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