Спутник Д. проводит ещё 4 экскурсии

Около 6 утра – трансфер на железнодорожный вокзал Дели, переезд на лучшем поезде 🚂 в Индии – Shatabdi Express в Агру (executive class, «сидячий» вагон).

Около 9 утра – прибытие в Агру, встреча с русско-говорящим гидом и выезд на обзорную экскурсию ⛳ по городу. Посещение всемирно известного мавзолея Тадж Махал – великого символа любви, возведенного в 1630 году императором Шах Джаханом из белоснежного мрамора. Парк 🌳 у Тадж Махала еще знаменит обилием белок и полосатых бурундуков.

Осмотр великолепного форта Агры, стоящего через реку от Тадж Махала. Посещение "старого рынка" города – Кинари Базар, где каждая улочка посвящена какому-либо одному виду изделий или услуг. Есть рынок железа, рынок специй и даже рынок парикмахеров.

Во второй половине дня, по желанию, посещение мастерских резчиков по мрамору: это уникальная возможность понаблюдать за работой мастеров, чьи умения веками передаются из поколения в поколение.

Вечером – переезд на ж. д. вокзал и посадка на поезд до Дели.

Около 22. 45 – прибытие в Дели, встреча на вокзале и трансфер в Ваш отель 🏨