12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по самым значимым достопримечательностям Старого и Нового города

Rajneesh
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Rajneesh – представитель гидов
Вы познакомитесь с архитектурными сокровищами Старого и Нового Дели, которые создают между собой великолепный контраст.

Древняя часть города поможет ощутить дух ушедшей эпохи Империи Великих Моголов в многовековых базарах, величественных монументах, пестрых улочках и местной кухне.

А Нью-Дели покажет, как могут переплетаться современная культура и потрясающее историческое наследие.

Я открою для вас главные достопримечательности ошеломляющего Дели и помогу понять, что являет собой Индия в целом.
$96 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии12 отзывов
4.5
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день

Что вас ожидает

Архитектурные памятники Старого Дели
Вы посетите самый крупный памятник города – Красный Форт с кроваво-красными бастионами и выпуклыми башнями, который напоминает о славе эпохи Великих Моголов. Рассмотрите величественную мечеть Джама Масджит, одно из красивейших строений Старого Дели. Мы прогуляемся по чарующей Чадни Чоук – красочной улице-базару, которая поражает воображение! Именно здесь продаются лучшие в мире шёлк и специи.

Сокровища Нью-Дели
Затем перенесемся в современную индийскую столицу – Нью-Дели. Вы увидите мемориал легендарного Махатмы Ганди и посетите Лакшми Нараян – удивительный индуистский храм с интересной резьбой, изображающей сцены из индуистской мифологии. Мы подойдем к Воротам Индии, рассмотрим грандиозный Президентский дворец эпохи Радж и храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб, где находится пруд со святой водой. Вы увидите самый высокий в мире кирпичный минарет – Кутуб Минар, а также восхитительный Храм Лотоса, в котором люди всех религий могут поклоняться Богу без ограничений.

Гиды из нашей команды не только познакомят вас с достопримечательностями и историей Дели, но и подскажут, где выбрать недорогие и интересные сувениры, а также посоветуют, какие ещё уголки Дели обязательно стоит посетить.

Организационные детали

  • В середине прогулки вам будет предложен обед из блюд индийской кухни.
  • Начало программы в 8:00-9:00 (время оговаривается), окончание – в 17:00-18:00 часов.
  • Экскурсия комбинированная, включает в себя пешеходные прогулки и переезды на автомобиле (транспортные услуги входят в стоимость экскурсии).
  • Билеты в музейный комплекс и обед не входят в стоимость экскурсии.
  • По желанию продолжительность экскурсии можно сократить.
  • В связи с тем, что некоторые достопримечательности, такие как Красный Форт и мечеть Джама Масджит, закрыты в определённые дни недели, мы предложим вам посетить вместо них другие, не менее интересные и значимые.
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день
Познакомиться с Дели за один день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Rajneesh
Rajneesh
Мне 35 лет, я лицензированный гид. Я знаю и люблю историю Индии, которую изучал в Делийском университете. Провожу экскурсии составе профессиональной команды гидов. Мы не просто проводим экскурсии, а показываем свою страну со всех сторон, приоткрываем тайны, делимся открытиями, и при этом учитываем ваши пожелания по программе и материалу экскурсии.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 января 2020
Все классно, классно рассказывал и показывал интересные места!
28 ноября 2019
Наш гид Р. Кумар отлично справился , показал Дели за несколько часов. Посмотрели и посетили известные места . Время между рейсами самолетов прошли, как говорится на одном дыхании. Советуем этого гида, говорит неплохо, много знает о истории Индии, грамотный парень.
7 ноября 2019
Гид оправдал все ожидания. Внимательный и отзывчивый. Экскурсия интересная и познавательная.
3 июля 2019
Был в Дели с коротким рабочим визитом, и времени на осмотреться по сторонам было очень мало. В связи с этим решил нанять гида. Поскольку экскурсия планировалась заранее, я не учел того факта, что после бессонных суток и восьмичасового перелета из другой климатической зоны будет сложновато выдержать полноценный тур по городу в +40С. Так что, это была скорее легкая обзорная прогулка по основным достопримечательностям, по большей части из окна автомобиля. Гид и водитель справились превосходно, уложились в 3-4 часа. Депривация сна внесла свой особый вклад, из-за чего воспоминания об этом маленьком приключении напоминают сказочный сон.
2 апреля 2019
Самое главное, что без всякого предупреждения вместо указанного гида Rajneesh, утром к нам приехал совсем другой человек. Нас просто поставили перед фактом. Хотя мы шли на конкретного человека, учитывая отзывы.
Поэтому оценивать здесь приехавшего заместителя не корректно.
Svetlana
1 апреля 2019
Замечательный гиб!!! Спасибо!!!
25 марта 2019
Экскурсия понравилась.
Rajneesh обладает хорошими знаниями истории Дели, с ним было интересно поговорить.
Маршрут гибкий, изменяется под желания клиента.
Ринат
18 февраля 2019
Отличная экскурсия!!! Гид грамотный, показал все самые интересные места в городе, даже те, которые не входили в программу, но по моей просьбе! Рекомендую однозначно!!!!!!!!
21 января 2019
Очень удобная экскурсия, чтобы посмотреть Дели за один день. Гид знающий, любезный, внятно объясняет (по-английски). Вместе с тем, нет ни малейшей возможности выполнить заявленный план, даже с учётом того, что Красный форт был закрыт, я не тратил время на обед и на поиски сувениров на рынке (гид завел в магазин, где всё стоило дороже, но не надо было терять время на поиски в разных лавках. Видел, что можно заказать англоговорящего гида с машиной и водителем намного дешевле, но не жалею. Хоть дороже, но меньше сомнений и хлопот. Спасибо вам и гиду.
21 января 2019
Спасибо, Радж, все очень понравилось! Будущим туристам рекомендую! Если собираетесь в сторону Дели, можете полностью положиться на Раджа! Очень советую перед выбором отеля в Дели и по золотому треугольнику посоветоваться с Вашим гидом! Booking завышает рейтинг отелей, по факту помойки. Все удачи! Еще раз спасибо!
Ещё 2 отзыва

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