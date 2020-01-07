12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Архитектурные памятники Старого Дели

Вы посетите самый крупный памятник города – Красный Форт с кроваво-красными бастионами и выпуклыми башнями, который напоминает о славе эпохи Великих Моголов. Рассмотрите величественную мечеть Джама Масджит, одно из красивейших строений Старого Дели. Мы прогуляемся по чарующей Чадни Чоук – красочной улице-базару, которая поражает воображение! Именно здесь продаются лучшие в мире шёлк и специи.

Сокровища Нью-Дели

Затем перенесемся в современную индийскую столицу – Нью-Дели. Вы увидите мемориал легендарного Махатмы Ганди и посетите Лакшми Нараян – удивительный индуистский храм с интересной резьбой, изображающей сцены из индуистской мифологии. Мы подойдем к Воротам Индии, рассмотрим грандиозный Президентский дворец эпохи Радж и храм сикхов Гурудвара Бангла Сахиб, где находится пруд со святой водой. Вы увидите самый высокий в мире кирпичный минарет – Кутуб Минар, а также восхитительный Храм Лотоса, в котором люди всех религий могут поклоняться Богу без ограничений.

Гиды из нашей команды не только познакомят вас с достопримечательностями и историей Дели, но и подскажут, где выбрать недорогие и интересные сувениры, а также посоветуют, какие ещё уголки Дели обязательно стоит посетить.