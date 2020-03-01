Исторические экскурсии в Барселоне

Секреты каталонского Ренессанса Я расскажу о многовековом стремлении каталонцев не просто вернуть свою идентичность и культуру, но и сделать так, чтобы о Барселоне узнали за пределами Испании. Вы услышите о феномене каталонского Ренессанса и талантливых людях, которые с ним связаны. А также увидите достопримечательности, помогающие понять суть каталонского Возрождения. В программе экскурсии:
Триумфальная арка — вы узнаете, как каталонцам удалось привлечь в Барселону Всемирную выставку 1888 года.
Замок Трех драконов — я расскажу, какой знаменитый архитектор работал над ним и в каком стиле построен замок.
Фонтан Большой каскад — расположенный в любимом парке каталонцев Сьютаделья, он впечатлит вас грозными грифонами и Венерой, выходящей из пены морской.
Дворец Каталонской музыки — символ каталонского Возрождения. Вы оцените невероятную красоту декораций, украшающих его вестибюль.
Площадь Испании — здесь вы услышите историю возведения копий венецианской башни и колонн Бернини. А еще я расскажу, к какому событию были построены Национальный дворец и волшебный фонтан, как создавалась Испанская деревня и что происходило раньше в здании торгового центра Лас-Аренас.
Организационные детали
До площади Испании мы доедем на метро. Стоимость билета — 2,20 евро.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура у Триумфальной арки.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Hola, que tal! Меня зовут Виктория. На рубеже двух столетий я приехала в Барселону и поняла, что это именно тот город, в котором я хочу жить. Постепенно каталонская столица раскрывала мне свои, такие разные, лица. Теперь я, в свою очередь, раскрываю Барселону для гостей. С радостью покажу вам ее главные и тайные места и расскажу о них самое интересное. До встречи!
Погрузиться в атмосферу города, зайти в лучшие кофейни и изучить шедевры архитектуры Гауди
По-настоящему изучить и понять Барселону можно только неспешно прогуливаясь по её улицам, наслаждаясь уникальной архитектурой и дегустируя национальную кухню в местных лавочках. Наша прогулка позволит вам почувствовать дух Барселоны, с головой погрузиться в ее историю и современность и получить восхитительные впечатления об этом городе-празднике, который, перефразируя Эрнеста Хемингуэя, всегда с вами!
Изучить красивейшие фасады города и понять величие Саграда Фамилия
Дома с костями и драконом, шоколадный особняк и главный долгострой Европы — вас ждут не просто must-see места Барселоны, но море их архитектурных деталей и сюжетов. Вы познакомитесь с загадочным и нарядным модерном Каталонии на Пасео-де-Грасия и на прогулке вокруг Саграда Фамилии, узнаете о заказчиках зданий и раскроете приемы архитекторов.
Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей
Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.
Рассмотреть шедевры каталонского гения и создать картину в его стиле своими руками
Я покажу все главные творения Гауди в Барселоне: парк Гуэль, Саграду Фамилию, дома Бальо и Мила. Это не просто здания, а настоящие хранилища легенд — каждая деталь в них символична и виртуозно раскрывает мысль творца. Вы не только поймете идеи Гауди, но и моментально примените их, смастерив свой мозаичный шедевр в технике «тренкадис».
Познакомиться с самыми яркими шедеврами и жизнью непревзойденного архитектора
На прогулке вы услышите захватывающие истории из биографии Антонио Гауди и проследите его творческий путь. Узнаете, как встретила будущего гения столица; изучите его дебют в районе Грасия — дом Висенс; на знаменитой змеевидной скамейке поговорим о несчастной любви архитектора, а возле домов Бальо и Мила — о том, как сформировались два дерзких проекта. Кроме того, вы совершите виртуальное путешествие в Барселону рубежа 19-20 веков и пообедаете в чудесном ресторане, где я познакомлю вас с каталонской кухней. А в завершение посетите величественный «песочный замок» — храм Саграда Фамилия, где я расскажу об интересных деталях возведения сооружения, байках о его авторе и сфотографирую вас с лучших проверенных ракурсов.
Вы не просто познакомитесь с одной из достопримечательностей города, но прочитаете захватывающую книгу с картинками. Саграда Фамилия часто остается непонятой, многим храм кажется неоднозначным — я развею такое впечатление. Вы детально изучите фасады храма, откроете символизм элементов и узнаете об одном из крупнейших долгостроев Европы, а также о жизни гения Гауди.