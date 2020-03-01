Исторические экскурсии в Барселоне

Старый город, или тысяча драконов и один кот

Увлекательное путешествие по Готическому кварталу и бульвару Рамбла для взрослых и детей

Даже если вы тысячу раз гуляли в Барселоне самостоятельно, в тысячу первый раз стоит отправится на прогулку с гидом! Со мной вы не только увидите старинные кварталы, ставшие туристической меккой, но и узнаете об их яркой и богатой истории, живущей в красивых сказках, исключительно правдивых легендах и «душераздирающих» фактах. Вы откроете тайну барселонских драконов, потрете нос волшебному равальскому коту, заглянете на кофе к местным монашкам и отведаете лучших в городе круассанов.