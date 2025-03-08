Индивидуальная
до 5 чел.
Основные достопримечательности Флоренции за 3 часа
Увлекательная прогулка по Флоренции, где за 3 часа можно увидеть величайшие архитектурные шедевры и насладиться панорамными видами
Начало: P. za di Santa Maria Novella, 18, Firenze
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
25 сен в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей скульптуры Барджелло
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
€140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Флоренция
Начало: Площадь Республики
Расписание: Экскурсия проводится ежедневно, начало в 9:30
Завтра в 09:30
25 сен в 09:30
€125 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена8 марта 2025Отличная экскурсия, грамотный, хорошо знающий свою тему гид. Рекомендую!
- TTATYANA26 февраля 2025Жанна замечательный экскурсовод. Мы получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Жанна легко построила маршрут по нашей просьбе, за что мы ей очень благодарны, и подсказала где можно отведать вкусные блюда.
Очень рекомендую и сами приедем ещё на другие экскурсии.
