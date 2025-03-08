T TATYANA

Жанна замечательный экскурсовод. Мы получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Жанна легко построила маршрут по нашей просьбе, за что мы ей очень благодарны, и подсказала где можно отведать вкусные блюда.

Очень рекомендую и сами приедем ещё на другие экскурсии.