Необычные маршруты по Флоренции

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Прогулка по следам больших контрастов: стыдное, мрачное и земное как бэкграунд для великих шедевров

Lilia
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Будем ходить по городу ногами Данте, Микеланджело и других великих, глядя на то, что они видели, пользуясь тем, чем они пользовались, и сплетничая о них же: «А что он? А что она? А что все остальные присутствующие?».

Мы обсудим всё неприглядное великой эпохи Ренессанса, о чём не принято говорить: а ведь это «грязное бельё» — неотъемлемый контекст созидания возвышенного.

И вместе поймем, простим и поплачем над человеческим, которое не чуждо даже гениям.
240 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 11 друзей
Продолжительность 4 часа
До 12 человек
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Безобразный Ренессанс
Безобразный Ренессанс

Что вас ожидает

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»
Эти слова справедливы для искусства любого рода: именно поэтому на фоне мрачных реалий периода Возрождения могли появляться произведения, которыми сегодня восхищается весь мир. На прогулке по Флоренции аура Ренессанса как эпохи высоких идеалов, культурного развития и красоты с большой буквы развеется. Мы будем говорить об алчности, разврате, грязи и пошлости — нормах того времени, уживавшихся с идеей антропоцентризма.

Их нравы
Сначала определимся со временем: с какой скоростью оно текло, что можно было успеть сделать за час, за день, за всю жизнь. В старинной аптеке Санта Мария Новелла поговорим о проблемах гигиены и зарождении навыков «цивилизованного человека»: опасно ли для души и тела носить трусы, насколько полезен хвост ящерицы, как часто стоит предаваться истерикам с точки зрения представителя эпохи Ренессанса. На улице борделей проведем тест (по лицу!) на возможность получения лицензии для подобной деятельности и обсудим символику некоторых цветов. У дворца банкиров Строцци взвесим риски для бизнеса и посчитаем прибыль в чужом кармане. В музее семьи Даванцати виртуально отобедаем, воспитаем детей и посмотрим сериал на сон грядущий. А на площади Синьории спланируем войну и выпьем за победу под очень мудрую и очень неприличную сказку о золотой рыбке.

Организационные детали

Входные билеты в музей семьи Даванцати оплачиваются дополнительно (2 евро с человека).

Безобразный Ренессанс
Безобразный Ренессанс
Безобразный Ренессанс
Безобразный Ренессанс

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Lilia
Lilia
Представлюсь просто — Лилия, цветок-символ Флоренции. Могу добавить, что по происхождению петербуженка, но выросла и состоялась во Флоренции — 32 года живу здесь. По образованию ювелир и искусствовед — в этом моя сила: я знаю как и почему ремесло превращается в искусство. От меня вы не услышите перечисления дат и имен. Я расскажу вам о мотивах, подоплеках, контекстах и прочих почемучках, и сплетни тоже расскажу. Иногда мне кажется, что я — свидетель, участник и, даже, муза событий и шедевров; иной раз — простой наблюдатель. Флоренция всегда — моя плоть, мой дух и мое восхищение.
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