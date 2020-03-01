Необычные маршруты по Флоренции

Что вас ожидает

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»

Эти слова справедливы для искусства любого рода: именно поэтому на фоне мрачных реалий периода Возрождения могли появляться произведения, которыми сегодня восхищается весь мир. На прогулке по Флоренции аура Ренессанса как эпохи высоких идеалов, культурного развития и красоты с большой буквы развеется. Мы будем говорить об алчности, разврате, грязи и пошлости — нормах того времени, уживавшихся с идеей антропоцентризма.

Их нравы

Сначала определимся со временем: с какой скоростью оно текло, что можно было успеть сделать за час, за день, за всю жизнь. В старинной аптеке Санта Мария Новелла поговорим о проблемах гигиены и зарождении навыков «цивилизованного человека»: опасно ли для души и тела носить трусы, насколько полезен хвост ящерицы, как часто стоит предаваться истерикам с точки зрения представителя эпохи Ренессанса. На улице борделей проведем тест (по лицу!) на возможность получения лицензии для подобной деятельности и обсудим символику некоторых цветов. У дворца банкиров Строцци взвесим риски для бизнеса и посчитаем прибыль в чужом кармане. В музее семьи Даванцати виртуально отобедаем, воспитаем детей и посмотрим сериал на сон грядущий. А на площади Синьории спланируем войну и выпьем за победу под очень мудрую и очень неприличную сказку о золотой рыбке.