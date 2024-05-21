Галерея Уффици и палаццо Питти в мини-группе

Посетить два главных музейных комплекса Флоренции и расшифровать их шедевры с профессиональным гидом
Галерея Уффици и палаццо Питти — must-see для ценителей искусства и старинных интерьеров. В Уффици вы увидите работы гениев итальянского Возрождения. А в палаццо Питти ощутите себя гостями тосканских герцогов. Погуляете по роскошным залам и оцените художественную коллекцию, которую веками собирали хозяева. А затем выйдете в живописные Сады Боболи с гротами и фонтанами.
4.33
3 отзыва
Галерея Уффици и палаццо Питти в мини-группе
Галерея Уффици и палаццо Питти в мини-группе
Галерея Уффици и палаццо Питти в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Галерея Уффици — сокровищница Ренессанса

Приготовьтесь к встрече с шедеврами! Вы увидите «Примаверу» и «Рождение Венеры» Боттичелли, «Триптих Брэдфорда» Джотто и «Давида» Микеланджело. А также великие произведения да Винчи, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других мастеров. Мы поможем вам не потеряться в деталях, формах и контексте, которые надо учитывать при беседе с живописью. Укажем на то, мимо чего проносятся другие. Тогда всё сложится — контакт с искусством произойдёт.

Палаццо Питти — дом великих герцогов Тосканы

Вы полюбуетесь его богатым интерьером: белой и золотистой лепниной, ценными гобеленами, шёлковыми обоями и старинной мебелью. Осмотрите изящные фрески на потолках, столы с флорентийской мозаикой, японские и французские фарфоровые вазы. А также мы прогуляемся по Садам Боболи. По увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдём изящные статуи, отдохнём у фонтанов и заглянем в амфитеатр, где проходили праздники и церемонии.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Вам необходимо заранее приобрести билеты на официальном сайте музея. Стоимость комбинированного билета — 38 евро с человека.

во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У галереи Уффици
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
И
21 мая 2024
Прекрасный гид Диана! Удивительный рассказчик, получили огромное удовольствие от экскурсии!
А
26 апр 2024
Экскурсию проводила Диана. Она хорошо разбирается в картинах, но почему-то с самого начала ощущалась какая-то суета и спешка. Да, в Уффици было много народу, но гид как будто не привыкла
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чувствовать себя комфортно в такой обстановке, и поэтому её волнение и тревога передавались нам. Создавалось ощущение, что мы здесь не для того, чтобы насладиться картинами, а для того, чтобы быстрее пройти маршрут.

Изначально с нами в группе были и те люди, которые взяли 2-часовую экскурсию только по Уффици. Поэтому после завершения этой экскурсии, пока мы дошли до палаццо Питти, осталось всего примерно 1,5 часа на него и на Сады Боболи, которые также заявлены в описании. Поэтому темп экскурсии ещё усилился: забегали в зал, краткая информация о нескольких картинах, и шли дальше. Гиду нужно было успеть закончить вовремя, т. к. после нас у неё была ещё одна экскурсия по городу.

Длительность всей экскурсии была 4 часа, а сейчас, когда я пишу отзыв, длительность экскурсии в описании сократили до 3 часов. Получается, что на палаццо Питти, на Сады Боболи и на дорогу останется всего 1 час. Как мне кажется, лучше взять две отдельные экскурсии, чем гнать «ради галочки», чтобы посетить 3 объекта за 3 часа.

Алина
Алина
Ответ организатора:
Здравствуйте, Александр. Спасибо, за обратную связь. Диана работает больше 20 лет и привыкла к любым ситуациям, но гид тоже человек,
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возможно её личные характеристики вам не подошли. Это экспресс экскурсия, для тех, кто хочет сжато и быстро увидеть два музея. Вам, кажется, было бы лучше пройти в другом темпе и взять две отдельные экскурсии. Надеемся, что в будущем ваш экскурсионный опыт не будет вас разочаровывать.

Т
28 мар 2024
Это было очень познавательно и интересно! Особенно классно, что это комбинированная экскурсия. То есть можно посетить сразу два офигенных музея и заплатить при этом меньше, чем если отдельно взять экскурсии в Уффици и Питти.
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