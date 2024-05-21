Описание экскурсии
Что вас ожидает
Галерея Уффици — сокровищница Ренессанса
Приготовьтесь к встрече с шедеврами! Вы увидите «Примаверу» и «Рождение Венеры» Боттичелли, «Триптих Брэдфорда» Джотто и «Давида» Микеланджело. А также великие произведения да Винчи, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других мастеров. Мы поможем вам не потеряться в деталях, формах и контексте, которые надо учитывать при беседе с живописью. Укажем на то, мимо чего проносятся другие. Тогда всё сложится — контакт с искусством произойдёт.
Палаццо Питти — дом великих герцогов Тосканы
Вы полюбуетесь его богатым интерьером: белой и золотистой лепниной, ценными гобеленами, шёлковыми обоями и старинной мебелью. Осмотрите изящные фрески на потолках, столы с флорентийской мозаикой, японские и французские фарфоровые вазы. А также мы прогуляемся по Садам Боболи. По увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдём изящные статуи, отдохнём у фонтанов и заглянем в амфитеатр, где проходили праздники и церемонии.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Вам необходимо заранее приобрести билеты на официальном сайте музея. Стоимость комбинированного билета — 38 евро с человека.
во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
|Дети до 5 лет
|Бесплатно