Галерея Уффици и палаццо Питти — must-see для ценителей искусства и старинных интерьеров. В Уффици вы увидите работы гениев итальянского Возрождения. А в палаццо Питти ощутите себя гостями тосканских герцогов. Погуляете по роскошным залам и оцените художественную коллекцию, которую веками собирали хозяева. А затем выйдете в живописные Сады Боболи с гротами и фонтанами.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Галерея Уффици — сокровищница Ренессанса

Приготовьтесь к встрече с шедеврами! Вы увидите «Примаверу» и «Рождение Венеры» Боттичелли, «Триптих Брэдфорда» Джотто и «Давида» Микеланджело. А также великие произведения да Винчи, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других мастеров. Мы поможем вам не потеряться в деталях, формах и контексте, которые надо учитывать при беседе с живописью. Укажем на то, мимо чего проносятся другие. Тогда всё сложится — контакт с искусством произойдёт.

Палаццо Питти — дом великих герцогов Тосканы

Вы полюбуетесь его богатым интерьером: белой и золотистой лепниной, ценными гобеленами, шёлковыми обоями и старинной мебелью. Осмотрите изящные фрески на потолках, столы с флорентийской мозаикой, японские и французские фарфоровые вазы. А также мы прогуляемся по Садам Боболи. По увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдём изящные статуи, отдохнём у фонтанов и заглянем в амфитеатр, где проходили праздники и церемонии.

Организационные детали