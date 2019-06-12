32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете в местах, которые вызывают прежде всего чувство восхищения от открытия живого и удивительного мира гениев эпохи Возрождения. Погружение в исторический контекст и проникновение в тайны города — вот главная задача нашей прогулки.

Что вас ожидает

Искусство открытий

«Мир стал хуже не потому, что больше нет чудес, а потому, что мы перестали их видеть» — живя во Флоренции, я каждый день вспоминаю эту фразу, потому что нахожу здесь бесконечные маленькие и большие чудеса, скрытые обычной реальностью. Наше время подарило всем возможность путешествовать в любую точку планеты, но, к сожалению, это привело к полной девальвации путешествия как чуда открытия, а массовый туризм стал страшным суррогатом, убивающим красоту и уникальность любого места. Вот уже 13 лет я вижу, как туристические набеги «накрывают» каждый день этот удивительно живой музей. А между тем, знакомство с родиной итальянского Возрождения можно превратить в головокружительное путешествие во времени. Познать тосканское «искусство жить» через призму гастрономии и вина, одежды и обуви, ремесел и легенд, ароматов и звуков, соборов и церквей, шоколада...

Погружение в атмосферу итальянского Возрождения

Во Флоренции всё хранит атмосферу живых событий, а сакральные персонажи типа Данте, Леонардо да Винчи и Микеланджело вдруг из хрестоматийных персонажей превращаются в реальных героев. Вы посетите площадь Signoria, Palazzo Vecchio, скрытую от туристов Церковь, где юный Данте впервые увидел девушку Беатриче, любовь к которой сподвигла его на написание Божественной Комедии (на этом месте влюблённые исторически обмениваются записками). Посмотрите на центральный Собор Duomo Santa Maria del Fiore с куполом Brunelleschi, уникального построения и величины. А также Palazzo Medici Riccardi и Церковь San Mignato. Прогуляетесь по садам XVI-го века Boboli. По пути перекусите в типичной тосканской траттории и выпьете вина.

Наши путешествия во времени могут быть выбраны по принципу меню.