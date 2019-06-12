32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Испытать счастье открытия на родине итальянского Возрождения

Liza
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Liza – ваш гид
Вы побываете в местах, которые вызывают прежде всего чувство восхищения от открытия живого и удивительного мира гениев эпохи Возрождения.

Погружение в исторический контекст и проникновение в тайны города — вот главная задача нашей прогулки.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии32 отзыва
4.68
Путешествие во времени
Путешествие во времени

Что вас ожидает

Искусство открытий
«Мир стал хуже не потому, что больше нет чудес, а потому, что мы перестали их видеть» — живя во Флоренции, я каждый день вспоминаю эту фразу, потому что нахожу здесь бесконечные маленькие и большие чудеса, скрытые обычной реальностью. Наше время подарило всем возможность путешествовать в любую точку планеты, но, к сожалению, это привело к полной девальвации путешествия как чуда открытия, а массовый туризм стал страшным суррогатом, убивающим красоту и уникальность любого места. Вот уже 13 лет я вижу, как туристические набеги «накрывают» каждый день этот удивительно живой музей. А между тем, знакомство с родиной итальянского Возрождения можно превратить в головокружительное путешествие во времени. Познать тосканское «искусство жить» через призму гастрономии и вина, одежды и обуви, ремесел и легенд, ароматов и звуков, соборов и церквей, шоколада...

Погружение в атмосферу итальянского Возрождения
Во Флоренции всё хранит атмосферу живых событий, а сакральные персонажи типа Данте, Леонардо да Винчи и Микеланджело вдруг из хрестоматийных персонажей превращаются в реальных героев. Вы посетите площадь Signoria, Palazzo Vecchio, скрытую от туристов Церковь, где юный Данте впервые увидел девушку Беатриче, любовь к которой сподвигла его на написание Божественной Комедии (на этом месте влюблённые исторически обмениваются записками). Посмотрите на центральный Собор Duomo Santa Maria del Fiore с куполом Brunelleschi, уникального построения и величины. А также Palazzo Medici Riccardi и Церковь San Mignato. Прогуляетесь по садам XVI-го века Boboli. По пути перекусите в типичной тосканской траттории и выпьете вина.

Наши путешествия во времени могут быть выбраны по принципу меню.

Путешествие во времени
Путешествие во времени
Путешествие во времени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Liza
Liza
Здравствуйте, дорогие друзья! Я живу во Флоренции 18 лет, поэтому хорошо знаю город и его историю. Здесь я закончила Художественный Лицей и Университет, работаю архитектором интерьеров. У флорентийцев красота заложена в генах, поэтому, живя в этом городе, я получаю этическое и эстетическое наслаждение от всего, что меня окружает. Я думаю, красотой и позитивными эмоциями приятно делиться, поэтому могу предложить очень интересные прогулки по чудесной столице Тосканы, которую простые туристы не знают.
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32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

12 июня 2019
Замечательная экскурсия, а Лиза-отличный рассказчик. Было очень интересно и взрослым, и ребенку.
Очень понравился город, и , когда посетим его вновь, обязательно обратимся к Лизе . Спасибо!
15 мая 2019
Лиза, спасибо Вам огромное за экскурсию!
Было очень приятно с Вами познакомиться. Ваша энергетика как нельзя подходит к энергетике города.
Нашей разновозрастной компании очень понравилась неспешная и в то же время очень увлекательная прогулка с учётом всех возможных пожеланий, возникающих в пути!
Спасибо и успехов Вам во всём!
11 мая 2019
Экскурсия с Лизой прошла, как прогулка с подружкой, которая живет в этом городе, к которой просто приехали в гости). Легко, ненавязчиво, оптимальный объем информации, не перегружено датами, именами, которые быстро сотрутся из памяти. Очень обаятельный человек, очень атмосферная прогулка. Прошли, вроде, тем же маршрутом, что и по "путеводителю", но чуть в стороне, посмотрели под другим углом, узнали не только средневековые образы, но и современную жизнь среди исторических мест.
13 марта 2019
Очень интересная экскурсия ! Спасибо Лизе большое за интересную историю о Флоренции! Рекомендую всем !
10 января 2019
Лиза приятный вобщении человек, но для экскурсовода этого не достаточно. Мы не услышали рассказа. Какой-то набор фактов, интересного и логичного рассказа не получилось.
Мария
29 октября 2018
Остались в полном восторге от города. Помимо основных достопримечательностей, Лиза уделила время, и провела нас по очень интересным местам, попутно рассказывая много нового об Италии и её истории. Спасибо Лизе за незабываемый день, в одной из жемчужин нашего шарика.
12 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. Лиза отлично рассказывает, отвечает на все вопросы, очень общительная. Мы были во Флоренции на один день, за три часа Лиза нам показала все что необходимо посмотреть в этом городе, рассказала много интересного. Экскурсия даже длилась немного больше трех часов. По завершению она нам показала как добраться до вокзала (практически довела до него).
9 мая 2018
Я бы определил Лизу как экскурсовода типажа «друг в городе». Она хороший рассказчик, материал построен скорее на показе интересных но не самых посещаемых туристских объектов и о жизни в городе. В целом, хорошо, нам понравилось.
8 мая 2018
ЛИЗА. ВСЕХ ДРУЗЕЙ И ДРУЗЕЙ ДРУЗЕЙ ПОСЫЛАЮ ВО ФЛОРЕНЦИЮ ПОСЛУШАТЬ ВАС И ПОЧУВСТВОВАТЬ ФЛОРЕНЦИЮ ПРИНЯТЬ ЕЕ В ВЕЛИЧИИ. ВЕЛИКОЛЕПИИ. УЛЫБАЮЩУЮСЯ И ГНЕВАЮЩУЮСЯ. В ЦВЕТЕНИИ РОЗ И ВОЛШЕБСТВЕ ИЗДЕЛИЙ ЕЕ МАСТЕРОВ .МНЕ ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ. ЧТО МЫ НЕ МОГЛИ КРУЖИТЬСЯ В ПОТОКЕ ВРЕМЕНИ ВЕСЬ ДЕНЬ. ДРУЗЬЯ- ТУРИСТЫ ПОЙДИТЕ НА ЭКСКУРСИЮ О МАСТЕРАХ ФЛОРЕНЦИИ. НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ. ЭКСКУРСИЯ ЛИЗЫ - ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ. НАТАЛЬЯ.
1 мая 2018
Лиза, благодарим Вас за позитив, интересный рассказ, мы увидели город таким сказочным и не неожиданным для нас, хотя уже не первый раз приезжаем) Все что хотели увидеть, увидели и даже более того) Благодарим Вас за проявленное внимание))
Ещё 22 отзыва

Liza проводит ещё 1 экскурсию

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