5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться по дизайнерской «мекке» города и понять специфику итальянских интерьеров

Maria
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Maria – ваш гид
Каждый путешественник знает, что Милан — столица моды и дизайна, но не все понимают, в чем его секрет.

Шарм города скрыт в «секретных» двориках и закоулках, в деталях, которыми себя окружают миланцы, и их стиле жизни.

На прогулке по модному району Брера я расскажу, как элементы дизайна вплетены в жизнь города, познакомлю вас с особенностями итальянского интерьера и его ведущими брендами.

Вы убедитесь, что неслучайно именно в Милане проходят ключевые события мира дизайна, архитектуры и моды, и, я уверена, влюбитесь в этот стильный и современный город.
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Милан — дизайн как стиль жизни
Милан — дизайн как стиль жизни

Что вас ожидает

Прочувствовать суть итальянского дизайна
Вы окажетесь в миланской «мекке» дизайна, районе Брера, где я проведу вас по внутренним дворикам, садам и маленьким улицам, в которых черпают вдохновение дизайнеры. Свернув с основных улиц и заглянув в шоу-румы ведущих итальянских брендов интерьера, вы увидите вдохновляющие примеры и новинки мебели, текстур и освещения. Я познакомлю вас с историей дизайна Италии, его основными направлениями, особенностями и фамилиями — Alessi, Foscarini, Poltrona Frau и многими другими. В результате, не перегружая себя терминами, датами и профессиональными тонкостями, на наглядных примерах вы поймете, почему Милан по праву считается мировой столицей моды и дизайна. А чтобы глубже погрузиться в атмосферу города, по пути мы сделаем небольшой перерыв в одном из любимых кафе местных жителей.

Музей современного искусства Триеннале
Знакомство с дизайн-жизнью Милана продолжится в парке Семпьоне, через который мы пройдем в главный итальянский музей современного искусства и дизайна — Триеннале. Здесь вы осмотрите выставочное пространство, отражающее главные тенденции декоративного и дизайнерского искусства Италии. А завершим мы прогулку в еще одном культовом нетуристическом месте — ресторане на террасе Триеннале, который знаменит современной интерпретацией классической итальянской кухни и открывающимся чудесным видом.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже увидел Дуомо и другие достопримечательности Милана и теперь хочет открыть город с новой стороны, изучив важный пласт его культуры.

Организационные детали

Отдельно оплачиваются билеты в музей дизайна Триеннале: взрослый — 8 евро; льготный — 6 евро; студенты, посетители до 26 лет и после 65 — вход свободный.

Милан — дизайн как стиль жизни
Милан — дизайн как стиль жизни
Милан — дизайн как стиль жизни
Милан — дизайн как стиль жизни
Милан — дизайн как стиль жизни

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maria
Maria
Всем привет! Меня зовут Мария. Я живу в Милане уже более 5 лет. Приехала из Москвы делать крупные консалтинговые проекты, но судьба приготовила сюрприз. Милан научил меня по-новому видеть красоту и эстетику, развил внимание к деталям, подтолкнул к смене профессии. Я перешла работать в дизайн, окончив Академию Дизайна и Моды, Домус. После переезда серьезно погрузилась в историю итальянского дизайна и моды — особенно в их зарождение в Милане. Начала собирать свою «коллекцию» историй домов и брендов, сюжеты улиц и районов Милана. Я посвящаю свои прогулки всем, кому интересна тема итальянского, и, конечно, миланского стиля. Всем, кто хочет узнать, в чем миланский секрет гармоничного сочетания истории и традиций, смелости и новаторства. В архитектуре, интерьере, предметах одежды и дизайна. В красках, формах, текстурах и их сочетаниях. Люблю делиться всем, что не на поверхности и «скрыто» миланцами. Приглашаю вас раскрыть co мной «секретный код» стиля этого невероятного города и его жителей.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2019
Интригующее название, очень добрая и отзывчивая девушка, достаточно хорошо ориентирующаяся в мире маркетинга и дизайна... но... пока слабо подготовлена как экскурсовод. Если этот маленький недочёт устранить, то все будет очень здорово...
26 июня 2019
Вчера были на экскурсии «Милан - дизайн как стиль жизни» с Марией! Все прошло прекрасно и очень познавательно. Мария великолепно выстраивает маршрут, профессионально и интересно рассказывает, и просто «заражает» своей любовью к Милану. Она может изменить маршрут в зависимости от Ваших пожеланий. Советую заранее ей об этом написать, хотя Мария с лёгкостью учтёт все в процессе экскурсии. Три часа пролетели незаметно, мы получили ответы на все вопросы, даже которые не касались темы экскурсии. Очень доброжелательная и творческая атмосфера. Однозначно рекомендую!!! И обязательно сами обратимся ещё. Спасибо Вам, Мария!
9 июня 2019
Мария провела нам чудесную экскурсию вчера, показала все интересные с дизайнерской точки зрения места, проводила до Триенале. Мы много смеялись, и увидели Милан с другой стороны)
Спасибо ей большое!
12 марта 2019
Наша группа осталась очень довольна прогулкой по местам самой высокой концентрации дизайнерской мысли и мастерства в милане. Мы очень признательны Марии за максимальную гибкость в согласовании времени и содержания, невозмутимость при возникновении накладок и исключительно позитивную атмосферу, позволившую нам в полной мере получить удовольствие от красивых видов и предметов.
22 декабря 2018
Отличная экскурсия!
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