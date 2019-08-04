5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прочувствовать суть итальянского дизайна

Вы окажетесь в миланской «мекке» дизайна, районе Брера, где я проведу вас по внутренним дворикам, садам и маленьким улицам, в которых черпают вдохновение дизайнеры. Свернув с основных улиц и заглянув в шоу-румы ведущих итальянских брендов интерьера, вы увидите вдохновляющие примеры и новинки мебели, текстур и освещения. Я познакомлю вас с историей дизайна Италии, его основными направлениями, особенностями и фамилиями — Alessi, Foscarini, Poltrona Frau и многими другими. В результате, не перегружая себя терминами, датами и профессиональными тонкостями, на наглядных примерах вы поймете, почему Милан по праву считается мировой столицей моды и дизайна. А чтобы глубже погрузиться в атмосферу города, по пути мы сделаем небольшой перерыв в одном из любимых кафе местных жителей.

Музей современного искусства Триеннале

Знакомство с дизайн-жизнью Милана продолжится в парке Семпьоне, через который мы пройдем в главный итальянский музей современного искусства и дизайна — Триеннале. Здесь вы осмотрите выставочное пространство, отражающее главные тенденции декоративного и дизайнерского искусства Италии. А завершим мы прогулку в еще одном культовом нетуристическом месте — ресторане на террасе Триеннале, который знаменит современной интерпретацией классической итальянской кухни и открывающимся чудесным видом.

Кому подойдет прогулка

Тем, кто уже увидел Дуомо и другие достопримечательности Милана и теперь хочет открыть город с новой стороны, изучив важный пласт его культуры.