5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Встреча с вкусным и ароматным Миланом

Вы прогуляетесь по историческому центру Милана, останавливаясь, чтобы выпить капучино в старинном баре или отведать миниатюрное пирожное в кондитерской, которая существует еще со времен австрийского владычества. Вы попробуете настоящий Campari и коктейли на его основе в баре, принадлежащем семейству Кампари. Побываете в старинном продуктовом магазине, где представлены лучшие деликатесы Италии. Перекусите в баре, в котором был изобретен и впервые подан аперитив. Узнаете, где заказывал рождественский панеттоне великий Верди. И сделаете селфи в баре, где был снят эпизод одного известного фильма с участием Адриано Челентано!

Потягивая коктейль в легендарном баре и наблюдая за студентами, моделями и бизнесменами за соседними столиками, вы убедитесь, что Италия — не только «Bel Paese» (Прекрасная Страна), но и «Buon Paese» — (Вкусная Страна)!