5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по городу с дегустацией в легендарных заведениях

Маттео
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Маттео – ваш гид
Чтобы оценить красоту и обаяние итальянского образа жизни, почувствовать себя ненадолго настоящим миланцем и взглянуть на город без налета туристической спешки, стоит отправиться на дружескую прогулку по Милану с коренным жителем, заходя в аутентичные заведения и дегустируя местную еду и напитки.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари

Что вас ожидает

Встреча с вкусным и ароматным Миланом
Вы прогуляетесь по историческому центру Милана, останавливаясь, чтобы выпить капучино в старинном баре или отведать миниатюрное пирожное в кондитерской, которая существует еще со времен австрийского владычества. Вы попробуете настоящий Campari и коктейли на его основе в баре, принадлежащем семейству Кампари. Побываете в старинном продуктовом магазине, где представлены лучшие деликатесы Италии. Перекусите в баре, в котором был изобретен и впервые подан аперитив. Узнаете, где заказывал рождественский панеттоне великий Верди. И сделаете селфи в баре, где был снят эпизод одного известного фильма с участием Адриано Челентано!

Потягивая коктейль в легендарном баре и наблюдая за студентами, моделями и бизнесменами за соседними столиками, вы убедитесь, что Италия — не только «Bel Paese» (Прекрасная Страна), но и «Buon Paese» — (Вкусная Страна)!

Организационные детали

В стоимость не входит дегустация (от 15 евро на человека в зависимости от предпочтений)

Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари
Милан от капучино до Кампари

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маттео
Маттео
Ciao! Меня зовут Маттео, мне 32 года. Я родился и вырос в Милане. Выпускник Миланского Государственного Университета по специальности Движение и Наука Спорта. В 2011-2014 совершил кругосветное путешествие вместе с моей женой Лили. Мы объехали 59 стран на мотоцикле! После путешествия мы 2 года прожили в России, поэтому я немного говорю по-русски. Я очень рад быть частью команды Трипстер и показать Вам свой родной город!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 декабря 2019
С этой экскурсии началось наше знакомство с Миланом. И мы очень рады, что именно Тео показывал нам город. Мы увидели все основные достопримечательности и почувствовали вкус этого города ))) в прямом и переносном смысле. Чего стоят маленькие неприметные кондитерские, в которых несколько поколений одной семьи пекут невероятные и самые лучшие в городе трубочки с кремом. Если экскурсия вам нужна не как сборник подробных исторических выкладок (хотя Тео рассказывает много исторических фактов), а для того, чтобы почувствовать атмосферу этого прекрасного города - это лучший вариант.
20 июня 2018
Просто отличный вариант для тех, кто бы хотел узнать Милан и провести там почти целый день как будто с близким другом, живущим в этом прекрасном городе. Гид Матео организует все так, что вы будете чувствовать себе действительно, как со старым приятелем, который показывает вам свой родной город, так как его видят местные жители. И вы сможете увидеть то что не покажут на массовых экскурсия!!! Плюс Матео, сам по себе крайне интересный человек,.который совершил кругосветку на мотоцикле, не каждый из нас на это решиться!!! Моя супруга, сын 10 лет и были просто в восторге от такого типа экскурсии. Так что всем крайне советую!!!)))
Спасибо Матео и прости , что не нашёл времени написать раньше!)
Александр, Курск
12 февраля 2018
Экскурсия "Милан от капучино до Кампари" длилась почти 4 часа и очень понравилась. Правда капучино так и не попробовала: то ли не заходили в это кафе, то ли Тео не предложил, то ли я что-то не допоняла ((( Дело в том, что Маттео слабовато владеет русским и иногда приходилось применять "переводчик". В целом, все было интересно, Маттео очень деликатный, заботливый и внимательный молодой человек, старается, чтобы вам было комфортно.
2 февраля 2018
Спасибо, Тео! Милан, каким мы узнали его с вами, интересен и прекрасен!
Наталья
26 декабря 2017
Отличная экскурсия! Открыли для себя Милан с новой стороны, словно шкатулку с секретиками. Спасибо, Тео!

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