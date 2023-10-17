Раскрыть секреты кривых зданий Амстердама, побывать в доме на воде и заглянуть в Музей сыра
Приглашаю вас прогуляться по самому аутентичному району во всём Амстердаме. Когда-то здесь жили бедняки и представители рабочего класса.
Сейчас же всё изменилось, и эта часть города превратилась в престижный район с уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой.
Если вы не хотите видеть толпы туристов, красные фонари и кофешопы, то этот маршрут безусловно для вас!
Сейчас же всё изменилось, и эта часть города превратилась в престижный район с уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой.
Если вы не хотите видеть толпы туристов, красные фонари и кофешопы, то этот маршрут безусловно для вас!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы погрузился в мир тихого, красивого, спокойного Амстердама. Во время прогулки я раскрою секреты кривых зданий, а также многочисленных домов на воде. Вы услышите историю города, начиная со времён средневековья, заканчивая нашей с вами современностью. Если вы готовы перенестись во времени на несколько столетий назад, в 17 век, который также называют золотой эпохой Нидерландов, то приготовьтесь к увлекательному путешествию!
- Мы пройдём через Площадь господ и квартал пивоваров, где в одном из старинных заведений вы сможете попробовать яблочный пирог, который пришёлся по душе даже бывшему президенту США Биллу Клинтону.
- Полюбуемся домом Анны Франк, рассмотрим самую высокую протестантскую церковь во всём королевстве и самый узкий дом в мире. Зайдём в один из старейших городских двориков, поговорим об архитектуре Амстердама и, конечно же, о домах на воде, которых в этом районе просто не счесть. Если захотите, зайдём внутрь одного из них.
- Заглянем в Музей сыра, где вы сможете продегустировать и приобрести традиционные голландские сыры, некоторым видам которых уже свыше 600 лет! Ну и конечно же, я обязательно поделюсь с вами множеством полезных советов, чтобы ваше времяпрепровождение в городе было максимально интересным и приятным.
Организационные детали
- Дегустация сыров входит в стоимость. Отдельно оплачиваются входные билеты в дом-музей на воде (€5/чел.), а также еда и напитки в кафе (по желанию).
- Дворики Амстердама открыты для гостей города только в будние дни с 8 до 18
- Обязательно возьмите зонт или дождевик, поскольку погода в Амстердаме бывает очень переменчива
- Доплата за каждого дополнительного участника — €15/чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на вокзальной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Pavel — ваш гид в Амстердаме
Провёл экскурсии для 149 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Павел, я профессиональный фотограф и гид. Живу в Королевстве Нидерланды с 2017 года. С радостью покажу самые интересные места этой удивительной страны, поделюсь своими знаниями и сделаю вам чудесные портреты. Надеюсь на скорую встречу!
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