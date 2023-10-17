Приглашаю вас прогуляться по самому аутентичному району во всём Амстердаме. Когда-то здесь жили бедняки и представители рабочего класса. Сейчас же всё изменилось, и эта часть города превратилась в престижный район с уникальной архитектурой и неповторимой атмосферой. Если вы не хотите видеть толпы туристов, красные фонари и кофешопы, то этот маршрут безусловно для вас!

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Описание

Что вас ожидает

Мы погрузился в мир тихого, красивого, спокойного Амстердама. Во время прогулки я раскрою секреты кривых зданий, а также многочисленных домов на воде. Вы услышите историю города, начиная со времён средневековья, заканчивая нашей с вами современностью. Если вы готовы перенестись во времени на несколько столетий назад, в 17 век, который также называют золотой эпохой Нидерландов, то приготовьтесь к увлекательному путешествию!

Мы пройдём через Площадь господ и квартал пивоваров, где в одном из старинных заведений вы сможете попробовать яблочный пирог, который пришёлся по душе даже бывшему президенту США Биллу Клинтону.

Полюбуемся домом Анны Франк, рассмотрим самую высокую протестантскую церковь во всём королевстве и самый узкий дом в мире. Зайдём в один из старейших городских двориков, поговорим об архитектуре Амстердама и, конечно же, о домах на воде, которых в этом районе просто не счесть. Если захотите, зайдём внутрь одного из них.

Заглянем в Музей сыра, где вы сможете продегустировать и приобрести традиционные голландские сыры, некоторым видам которых уже свыше 600 лет! Ну и конечно же, я обязательно поделюсь с вами множеством полезных советов, чтобы ваше времяпрепровождение в городе было максимально интересным и приятным.

Организационные детали