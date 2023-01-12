8.00 Выезд из Якутска с автовокзала.
В пути остановки для экскурсий с посещением пещеры Ноздреватая, наскальных рисунков Эмэгэттээх, Тит Арынская.
13.30 Обед (не входит в стоимость тура).
14.00 Восхождение на Ленские Столбы по тропе «Лабыдьа» до смотровой площадки. Длина тропы 2 км, высота подъема 220 метров от уровня реки.
16.30 Выезд в г. Якутск.
21.00 Прибытие в г. Якутск.
Тур однодневный, поэтому проживание не предусмотрено. Но для вашего удобства мы рекомендуем самостоятельно остановиться в гостинице в Якутске в ночь до и после тура.
Рекомендации по одежде, обуви, снаряжению в зимних турах в холодное время.
Так как Якутия – это самый холодный регион северного полушария нашей планеты, одежда и обувь должны быть подходящими для очень низких температур.
В зимние месяцы, выезжая на дальние туры, всегда нужно быть готовым к температурам воздуха -50 – -60 градусов по Цельсию, даже если по метеопрогнозу вы видите температуру намного выше.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.