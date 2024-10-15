Найдено 3 экскурсии в категории « Посёлок Бугульдейка » на Байкале, цены от 22 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На машине 13 часов Индивидуальная до 3 чел. Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала Начало: Забираем гостей с места проживания в городе Расписание: каждый день 24 000 ₽ за всё до 3 чел. Пешая 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске Расписание: Любой день от 25 000 ₽ за всё до 3 чел. 14 часов Индивидуальная до 3 чел. Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск 22 800 ₽ за всё до 3 чел. Другие экскурсии Байкала

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Посёлок Бугульдейка»

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