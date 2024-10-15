13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Озеро Байкал в п. Бугульдейка - уникальные места Байкала
Начало: Забираем гостей с места проживания в городе
Расписание: каждый день
15 окт в 09:00
16 окт в 09:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Королевство мрамора: поездка в Бугульдейку
Начало: Любое удобное туристам место в Иркутске
Расписание: Любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 25 000₽ за всё до 3 чел.
14 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бугульдейка: Мрамор, шаманизм и пузырьки - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир неповторимых красот Байкала, посетив Бугульдейку. Живописные пейзажи и духовные святыни ждут вас
Начало: Ул. Сухэ-Батора, д. 7, Иркутск
Завтра в 10:00
14 окт в 09:00
22 800₽ за всё до 3 чел.
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