Водная прогулка
К дикому пляжу под парусами
Насладитесь красотой природы Геленджика на индивидуальной водной прогулке. Путешествие на парусной яхте к удалённому пляжу подарит вам незабываемые впечатления
Начало: У центрального причала города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Частная яхта в Геленджике
Только вы и море (а ещё удочка и классные пейзажи)
Начало: На Революционной улице
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 10 чел.
Водная прогулка
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом
Начало: На набережной Геленджика
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Завтра в 08:00
2 апр в 08:00
2500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниил13 сентября 2024Яхта большая, ухоженная 👍 Вывезли в открытое море, убедили побороть страх глубины, покатались на сабах, короче говоря классно провели время, спасибо 🤝
- ААлёна24 июля 2023Огромное спасибо замечательный ребятам и капитану, за прекрасную рыбалку, очень много эмоций и прекрасного настроения получили от рыбалки. В следующем году обязательно снова поедем!!!
- ГГенриетта19 июня 2023Гора впечатлений! Все супер! Внимательный капитан, четкий инструктаж и 17 пойманных рыбок:)
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Круизы однодневные»
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