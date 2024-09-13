Яхта большая, ухоженная 👍 Вывезли в открытое море, убедили побороть страх глубины, покатались на сабах, короче говоря классно провели время, спасибо 🤝

А Алёна

Огромное спасибо замечательный ребятам и капитану, за прекрасную рыбалку, очень много эмоций и прекрасного настроения получили от рыбалки. В следующем году обязательно снова поедем!!!