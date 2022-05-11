Преимущества этого путешествия:
Встреча в Барнауле: аэропорт, автовокзал; Горно-Алтайске (по согласованию).
Трансфер Барнаул – Бийск (160 км).
Бийск – город, построенный по указу Петра I в 18 веке, бывший Бикатунский острог, один из ведущих купеческих городов Алтая, сейчас имеет статус Наукограда и является главными вратами, ведущими в Горный Алтай.
Погружение в историю Бийска на прогулке по городу, где туристы узнают о деятельности местных знаменитых купцов, об их меценатстве и технологических новшествах 19 века.
Обед в традициях В.М.Шукшина в ресторане русской кухни «Калина Красная».
Трансфер Бийск – Белокуриха (70 км). Размещение в отеле Благодать 3*.
Ужин.
Пешком – 4 км, авто – 230 км
Завтрак.
Обзорная экскурсия по Белокурихе, где туристы смогут поближе познакомится со знаменитым алтайским городом-курортом.
Белокуриха известна своим целебным воздухом и термальными источниками.
Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка, с которой открывается отличная панорама города, окрестностей и бескрайней Западно-Сибирской равниной (по желанию, за доп.плату).
Трансфер Белокуриха – Белокуриха Горная (15 км).
Прогулка по терренкурам до Белокурихи Горной.
Терренкуры или тропы здоровья – специально проложенные в горной местности дорожки с определенными углами наклона и зонами отдыха.
Этот маршрут проходит по территории, где воздух особенно насыщен легкими аэроионами, наполнен кедровым ароматом.
Посещение историко-архитектурного комплекса «Андреевская слобода».
Это образец крестьянского подворья 19 века. Все экспонаты музейного комплекса – от особняка до предметов быта – были собраны в ходе этнографических экспедиций. В действующей кузнице можно увидеть, как в старину изготавливались кованые изделия. В доме хлеба можно знать, как хранили зерно. Как заготавливали травы и коренья можно узнать в доме знахарки.
Обед в трактире "Гоголь" – ресторан, оформленный в стиле дворянской усадьбы, где представлены сюжеты из произведений Н.В. Гоголя.
Кстати, рецептуры подаваемых здесь блюд также собраны по мотивам произведений русского писателя, который, как известно, был хорошим кулинаром.
Возвращение в Белокуриху по головокружительному серпантинной дороге с потрясающим видом на Западно-Сибирскую равнину.
Ужин.
Пешком – 6 км, авто – 40 км.
Завтрак.
Экскурсия в зависимости от сезона:
Посещение кузницы Анны Билецкой, изготовление кузнечного сувенира на память. Единственная в Сибири женщина-кузнец создает уникальные вещи из металла: кованые изделия, работы в технике декупаж.
Посещение Лебединого заказника. Лебединое озеро – небольшой водоем длиной около 1 км, глубиной около 1 м, расположен в бассейне реки Кокши. По берегам озера и со дна бьют многочисленные ключи, которые хорошо видны сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой. Уникально тем, что это единственный водоем в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны. Фотосессия.
Трансфер озеро Лебединое – Новотырышкино (80 км).
Ужин в русских традициях.
Посещение русской бани в Алтайских Сандунах (по желанию, за доп. плату).
Посещение бани особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта и ромашки.
Благодаря опытным пармейстерам, туристы могут пройти тот же фирменный сандуновский мыльный массаж, какой доступен и столичным любителям бани.
К услугам гостей пантовые и фитованны, спа, молодильный чан с алтайскими травами на открытом воздухе.
Пешком – 3 км, авто – 160 км.
Завтрак.
Трансфер Белокуриха – Сибирячиха (150 км).
Фольклорно-гастрономическая экскурсия «Окручивание невесты».
Увлекательная экскурсия по музею в с. Сибирячиха с погружением в быт и устои крестьян переселенцев, с переодеванием в старообрядческие костюмы всех гостей.
Обряд «Окручивание невесты» (свадьба) поляков староверов проводится в стилизованной избе.
Роли жениха, невесты, родителей, дружки предлагается исполнить самим гостям праздника.
Традиционные свадебные блюда порадуют всех участников своей оригинальностью и разнообразием вкусовых качеств.
Точные копии костюмов, песни и игры создают эффект переноса во времени.
Обед.
Трансфер Сибирячиха – Солоновка (100 км) – село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.
Посещение исконного дома староверов-переселенцев «Кержацкие палати», построенного в 1895 году.
Здесь можно попробовать старинную кержацкую еду и примерить одежду староверов.
Ужин «Секреты постной кухни старообрядцев».
Трансфер Солоновка – Белокуриха (40 км).
Пешком – 3 км, авто – 290 км.
Завтрак.
Свободное время, посещение сувенирных лавок.
Трансфер Белокуриха – Барнаул (230 км).
Обед.
Обзорная экскурсия по городу «Барнаул – горнозаводской город» с посещением музея и ресторации «Горная Аптека».
Дегустация Новой Алтайской кухни – гастро-ботаника по-алтайски.
Современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.
Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот вареники с крапивой, шампанское на березовом соке, десерт с чагой – эту экзотику вы сможете попробовать только на Алтае.
Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга.
Размещение в отеле Барнаул 3*.
Пешком – 3 км, авто – 260 км.
Завтрак.
Самостоятельный отъезд.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
В акции кешбэка участвует гостиница "Благодать"
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
|Двухместное
|Одноместное
|45 900
|62 350
Трехместное размещение – по согласованию.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.
Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Барнаул: Уральские авиалинии (U6651) – ориентировочное время прилета 06:15, Аэрофлот (SU1430) – ориентировочное время прилета – 05:55, S7 (S72601) – ориентировочное время прилета – 06:55.
Рекомендуемые рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Барнаул: авиакомпания Nordwind (N4589) – ориентировочное время прилета – 10:45.
При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.
На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.