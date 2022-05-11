Алтай на вкус. Гастрономический тур

Алтай встретит вас девственной природой, многовековыми традициями, богатой историей. Этот тур больше, чем просто отдых

5
3 отзыва
Алтай встретит вас девственной природой, многовековыми традициями, богатой историей. Этот тур больше, чем просто отдых, это особый образ жизни, наполненный энергией и силой природы.
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Алтай на вкус. Гастрономический тур
Ближайшие даты:
06
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • элементы алтайской гастрономии – рецепты от староверов, кулинарные особенности немецкой и сибирской кухни вы увидите и научитесь применять на мастер-классах и дегустациях;
  • тропы здоровья – прогуляемся по специально проложенным в горной местности дорожкам с определенными углами наклона и зонами отдыха, этот маршрут проходит по территории, где воздух особенно насыщен легкими аэроионами, наполнен кедровым ароматом;
  • увлекательная экскурсия по музею в с. Сибирячиха – погрузимся в быт и устои крестьян переселенцев, с переодеванием в старообрядческие костюмы всех гостей.

Программа тура по дням

1 день
Добро пожаловать на Алтай

Встреча в Барнауле: аэропорт, автовокзал; Горно-Алтайске (по согласованию).

Трансфер Барнаул – Бийск (160 км).

Бийск – город, построенный по указу Петра I в 18 веке, бывший Бикатунский острог, один из ведущих купеческих городов Алтая, сейчас имеет статус Наукограда и является главными вратами, ведущими в Горный Алтай.

Погружение в историю Бийска на прогулке по городу, где туристы узнают о деятельности местных знаменитых купцов, об их меценатстве и технологических новшествах 19 века.

Обед в традициях В.М.Шукшина в ресторане русской кухни «Калина Красная».

Трансфер Бийск – Белокуриха (70 км). Размещение в отеле Благодать 3*.

Ужин.

Пешком – 4 км, авто – 230 км

Добро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на АлтайДобро пожаловать на Алтай
2 день
Сибирское здоровье

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Белокурихе, где туристы смогут поближе познакомится со знаменитым алтайским городом-курортом.

Белокуриха известна своим целебным воздухом и термальными источниками.

Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка, с которой открывается отличная панорама города, окрестностей и бескрайней Западно-Сибирской равниной (по желанию, за доп.плату).

Трансфер Белокуриха – Белокуриха Горная (15 км).

Прогулка по терренкурам до Белокурихи Горной.

Терренкуры или тропы здоровья – специально проложенные в горной местности дорожки с определенными углами наклона и зонами отдыха.

Этот маршрут проходит по территории, где воздух особенно насыщен легкими аэроионами, наполнен кедровым ароматом.

Посещение историко-архитектурного комплекса «Андреевская слобода».

Это образец крестьянского подворья 19 века. Все экспонаты музейного комплекса – от особняка до предметов быта – были собраны в ходе этнографических экспедиций. В действующей кузнице можно увидеть, как в старину изготавливались кованые изделия. В доме хлеба можно знать, как хранили зерно. Как заготавливали травы и коренья можно узнать в доме знахарки.

Обед в трактире "Гоголь" – ресторан, оформленный в стиле дворянской усадьбы, где представлены сюжеты из произведений Н.В. Гоголя.

Кстати, рецептуры подаваемых здесь блюд также собраны по мотивам произведений русского писателя, который, как известно, был хорошим кулинаром.

Возвращение в Белокуриху по головокружительному серпантинной дороге с потрясающим видом на Западно-Сибирскую равнину.

Ужин.

Пешком – 6 км, авто – 40 км.

Сибирское здоровьеСибирское здоровьеСибирское здоровьеСибирское здоровье
3 день
&quot;Там русский дух, там Русью пахнет&quot;

Завтрак.

Экскурсия в зависимости от сезона:

Посещение кузницы Анны Билецкой, изготовление кузнечного сувенира на память. Единственная в Сибири женщина-кузнец создает уникальные вещи из металла: кованые изделия, работы в технике декупаж.

Посещение Лебединого заказника. Лебединое озеро – небольшой водоем длиной около 1 км, глубиной около 1 м, расположен в бассейне реки Кокши. По берегам озера и со дна бьют многочисленные ключи, которые хорошо видны сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой. Уникально тем, что это единственный водоем в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны. Фотосессия.

Трансфер озеро Лебединое – Новотырышкино (80 км).

Ужин в русских традициях.

Посещение русской бани в Алтайских Сандунах (по желанию, за доп. плату).

Посещение бани особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта и ромашки.

Благодаря опытным пармейстерам, туристы могут пройти тот же фирменный сандуновский мыльный массаж, какой доступен и столичным любителям бани.

К услугам гостей пантовые и фитованны, спа, молодильный чан с алтайскими травами на открытом воздухе.

Пешком – 3 км, авто – 160 км.

&quot;Там русский дух, там Русью пахнет&quot;&quot;Там русский дух, там Русью пахнет&quot;&quot;Там русский дух, там Русью пахнет&quot;&quot;Там русский дух, там Русью пахнет&quot;
4 день
Кулинарные традиции староверов

Завтрак.

Трансфер Белокуриха – Сибирячиха (150 км).

Фольклорно-гастрономическая экскурсия «Окручивание невесты».

Увлекательная экскурсия по музею в с. Сибирячиха с погружением в быт и устои крестьян переселенцев, с переодеванием в старообрядческие костюмы всех гостей.

Обряд «Окручивание невесты» (свадьба) поляков староверов проводится в стилизованной избе.

Роли жениха, невесты, родителей, дружки предлагается исполнить самим гостям праздника.

Традиционные свадебные блюда порадуют всех участников своей оригинальностью и разнообразием вкусовых качеств.

Точные копии костюмов, песни и игры создают эффект переноса во времени.

Обед.

Трансфер Сибирячиха – Солоновка (100 км) – село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней.

Посещение исконного дома староверов-переселенцев «Кержацкие палати», построенного в 1895 году.

Здесь можно попробовать старинную кержацкую еду и примерить одежду староверов.

Ужин «Секреты постной кухни старообрядцев».

Трансфер Солоновка – Белокуриха (40 км).

Пешком – 3 км, авто – 290 км.

Кулинарные традиции староверовКулинарные традиции староверовКулинарные традиции староверовКулинарные традиции староверов
5 день
Новая алтайская кухня

Завтрак.

Свободное время, посещение сувенирных лавок.

Трансфер Белокуриха – Барнаул (230 км).

Обед.

Обзорная экскурсия по городу «Барнаул – горнозаводской город» с посещением музея и ресторации «Горная Аптека».

Дегустация Новой Алтайской кухни – гастро-ботаника по-алтайски.

Современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства.

Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот вареники с крапивой, шампанское на березовом соке, десерт с чагой – эту экзотику вы сможете попробовать только на Алтае.

Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга.

Размещение в отеле Барнаул 3*.

Пешком – 3 км, авто – 260 км.

Новая алтайская кухняНовая алтайская кухняНовая алтайская кухняНовая алтайская кухня
6 день
Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный отъезд.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

В акции кешбэка участвует гостиница "Благодать"

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Двухместное Одноместное
45 900 62 350

Трехместное размещение – по согласованию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Барнаула (Горно-Алтайска – по согласованию) на комфортабельном автобусе
  • 2-3-х местное размещение: стандартные номера с удобствами (душ, WC)
  • Питание – завтрак, обед, ужин
  • Экскурсии, дегустации и мастер-классы согласно программе
  • Страхование
  • Услуги гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул и обратно
  • Входные билеты в музеи (150-400 руб. /чел.)
  • Курортный и рекреационные сборы (100 руб. /чел).
  • Подъем по канатной дороге (450-500 руб. /чел.)
  • Дополнительные экскурсии (от 500 руб. /чел.)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплект удобной одежды для отдыха;
  • непродуваемую и непромокаемую куртку;
  • теплый свитер, две пары удобной обуви: лёгкие тапочки (сланцы) для гостини;
  • предметы личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие требования для посещения храмов?

При посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах без головного убора.

Рекомендуемые рейсы

Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Барнаул: Уральские авиалинии (U6651) – ориентировочное время прилета 06:15, Аэрофлот (SU1430) – ориентировочное время прилета – 05:55, S7 (S72601) – ориентировочное время прилета – 06:55.

Рекомендуемые рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Барнаул: авиакомпания Nordwind (N4589) – ориентировочное время прилета – 10:45.

При опоздании или неявке туристов к месту сбора группы в указанное время, компания не несет ответственность за выполнение программы в полном объеме и стоимость данного экскурсионного дня не возмещается.

Кто нас будет сопровождать?

На один автобус до 20 мест выделяется 1 сопровождающий гид.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 мая 2022
Ксения очень заботливый менеджер. Оперативно доводила всю информацию, решала возникшие вопросы. Молодец, впечатления только хорошие. Обязательно буду рекомендовать знакомым.
В
29 апр 2022
Организация отличная, продумана каждая мелочь. Огромная благодарность нашему гиду Катерине и водителю Юрию.
П
12 авг 2021
Организация тура на высоте. Размещение более чем хорошее, автобус очень чистый и комфортабельный. Замечательный гид Марина, очень отзывчивая и с широким кругозором.

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