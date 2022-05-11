Алтай встретит вас девственной природой, многовековыми традициями, богатой историей. Этот тур больше, чем просто отдых, это особый образ жизни, наполненный энергией и силой природы.

Программа тура по дням

1 день Добро пожаловать на Алтай

Встреча в Барнауле: аэропорт, автовокзал; Горно-Алтайске (по согласованию). Трансфер Барнаул – Бийск (160 км). Бийск – город, построенный по указу Петра I в 18 веке, бывший Бикатунский острог, один из ведущих купеческих городов Алтая, сейчас имеет статус Наукограда и является главными вратами, ведущими в Горный Алтай. Погружение в историю Бийска на прогулке по городу, где туристы узнают о деятельности местных знаменитых купцов, об их меценатстве и технологических новшествах 19 века. Обед в традициях В.М.Шукшина в ресторане русской кухни «Калина Красная». Трансфер Бийск – Белокуриха (70 км). Размещение в отеле Благодать 3*. Ужин. Пешком – 4 км, авто – 230 км

2 день Сибирское здоровье

Завтрак. Обзорная экскурсия по Белокурихе, где туристы смогут поближе познакомится со знаменитым алтайским городом-курортом. Белокуриха известна своим целебным воздухом и термальными источниками. Подъем по канатно-кресельной дороге на гору Церковка, с которой открывается отличная панорама города, окрестностей и бескрайней Западно-Сибирской равниной (по желанию, за доп.плату). Трансфер Белокуриха – Белокуриха Горная (15 км). Прогулка по терренкурам до Белокурихи Горной. Терренкуры или тропы здоровья – специально проложенные в горной местности дорожки с определенными углами наклона и зонами отдыха. Этот маршрут проходит по территории, где воздух особенно насыщен легкими аэроионами, наполнен кедровым ароматом. Посещение историко-архитектурного комплекса «Андреевская слобода». Это образец крестьянского подворья 19 века. Все экспонаты музейного комплекса – от особняка до предметов быта – были собраны в ходе этнографических экспедиций. В действующей кузнице можно увидеть, как в старину изготавливались кованые изделия. В доме хлеба можно знать, как хранили зерно. Как заготавливали травы и коренья можно узнать в доме знахарки. Обед в трактире "Гоголь" – ресторан, оформленный в стиле дворянской усадьбы, где представлены сюжеты из произведений Н.В. Гоголя. Кстати, рецептуры подаваемых здесь блюд также собраны по мотивам произведений русского писателя, который, как известно, был хорошим кулинаром. Возвращение в Белокуриху по головокружительному серпантинной дороге с потрясающим видом на Западно-Сибирскую равнину. Ужин. Пешком – 6 км, авто – 40 км.

3 день "Там русский дух, там Русью пахнет"

Завтрак. Экскурсия в зависимости от сезона: Посещение кузницы Анны Билецкой, изготовление кузнечного сувенира на память. Единственная в Сибири женщина-кузнец создает уникальные вещи из металла: кованые изделия, работы в технике декупаж. Посещение Лебединого заказника. Лебединое озеро – небольшой водоем длиной около 1 км, глубиной около 1 м, расположен в бассейне реки Кокши. По берегам озера и со дна бьют многочисленные ключи, которые хорошо видны сквозь прозрачную воду. Благодаря ключам озеро не замерзает зимой. Уникально тем, что это единственный водоем в России, где зимуют дикие лебеди-кликуны. Фотосессия. Трансфер озеро Лебединое – Новотырышкино (80 км). Ужин в русских традициях. Посещение русской бани в Алтайских Сандунах (по желанию, за доп. плату). Посещение бани особый ритуал, во время которого можно омолодиться в теплом чане с отваром из душицы, эвкалипта и ромашки. Благодаря опытным пармейстерам, туристы могут пройти тот же фирменный сандуновский мыльный массаж, какой доступен и столичным любителям бани. К услугам гостей пантовые и фитованны, спа, молодильный чан с алтайскими травами на открытом воздухе. Пешком – 3 км, авто – 160 км.

4 день Кулинарные традиции староверов

Завтрак. Трансфер Белокуриха – Сибирячиха (150 км). Фольклорно-гастрономическая экскурсия «Окручивание невесты». Увлекательная экскурсия по музею в с. Сибирячиха с погружением в быт и устои крестьян переселенцев, с переодеванием в старообрядческие костюмы всех гостей. Обряд «Окручивание невесты» (свадьба) поляков староверов проводится в стилизованной избе. Роли жениха, невесты, родителей, дружки предлагается исполнить самим гостям праздника. Традиционные свадебные блюда порадуют всех участников своей оригинальностью и разнообразием вкусовых качеств. Точные копии костюмов, песни и игры создают эффект переноса во времени. Обед. Трансфер Сибирячиха – Солоновка (100 км) – село, основанное староверами и русскими переселенцами, известное как точка притяжения для парапланеристов и частной сыроварней. Посещение исконного дома староверов-переселенцев «Кержацкие палати», построенного в 1895 году. Здесь можно попробовать старинную кержацкую еду и примерить одежду староверов. Ужин «Секреты постной кухни старообрядцев». Трансфер Солоновка – Белокуриха (40 км). Пешком – 3 км, авто – 290 км.

5 день Новая алтайская кухня

Завтрак. Свободное время, посещение сувенирных лавок. Трансфер Белокуриха – Барнаул (230 км). Обед. Обзорная экскурсия по городу «Барнаул – горнозаводской город» с посещением музея и ресторации «Горная Аптека». Дегустация Новой Алтайской кухни – гастро-ботаника по-алтайски. Современное популярное на Алтае направление кулинарии, когда традиционные блюда с добавлением дикоросов и лекарственных трав приобретают новые вкусы, ароматы и свойства. Салаты, супы, бальзамы, чай и мясо с алтайскими травами – это уже известные бренды, но вот вареники с крапивой, шампанское на березовом соке, десерт с чагой – эту экзотику вы сможете попробовать только на Алтае. Применение алтайских трав в самых неожиданных сочетаниях добавят гастрономических удовольствий и восторга. Размещение в отеле Барнаул 3*. Пешком – 3 км, авто – 260 км.

6 день Отъезд