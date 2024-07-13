Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Авторский тур в Горно-Алтайске

Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников

За 12 дней путешествия вы увидите самые красивые и необычные места Алтая.

Пройдёте по холмам Кызыл-Чина, прокатитесь верхом по тайге и проследуете по одной из самых красивых дорог мира до Каракольской долины.

Вы познакомитесь с образом жизни и традициями местных жителей, посетите сакральные места и концерт кайчи и увидите, как зарождаются горные реки. Поживёте в палаточном лагере под открытым звёздным небом. Нас ждут густые леса, разноцветные озёра, заснеженные вершины и ледники, полёт на Марс и Луну. Поехали!
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Давай на Алтай: походы, верховая езда и самые захватывающие локации Алтая
Ближайшие даты:
13
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет104 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Рекомендуем приобретать билеты до Горно-Алтайска на рейс в первой половине дня, так как в 13:00 начинается программа.
В долгих пеших походах есть возможность вернуться со вторым гидом в лагерь или подождать группу в какой-то точке маршрута.

Список необходимых вещей:

Сумки

• Основная сумка
Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Чемоданы для наших туров не очень подходят.
• Походный Рюкзак
Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку

Одежда

Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью. Но бывают и очень жаркие (выше 30°C) или дождливые дни. Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, поэтому уровень УФ-излучения высокий. Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже.
Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Поэтому лучше брать одежду на каждый день путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.

• Футболки;
• Рубашка с длинными рукавами;
• Майка (для очень жарких дней);
• Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
• Тёплое (пуховое) пальто или куртка (для холодных вечеров);
• Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
• Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
• Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
• Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
• Носки (шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные);
• Нижнее бельё;
• Солнцезащитная кепка или шляпа;
• Флисовая или шерстяная шапка;
• Перчатки;
• Купальник (по желанию).

Проживание. Первую и последнюю ночь тура вы проведёте в отеле «Игман» в Горно-Алтайске (возможны корректировки). Во время экспедиции 4 дня мы будем жить в палаточном лагере (двухместные палатки) со всеми необходимыми удобствами, включенными в стоимость. Также будем останавливаться в гостевых домах, юртах (с комнатами на 2 или 3-5 человек).

Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания. Во время похода и экскурсии возможен обед в виде пикника.

Уровень сложности. Программа предусматривает два пеших похода и один конный. Во время пеших походов мы будем преодолевать расстояние 10-14 км с перепадами высот 200-600 м. Добираться до труднодоступных локаций мы будем на УАЗе «Буханка» с обновлённым салоном.

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Связь и Интернет. Во многие дни связь и интернет будут отсутствовать (около 2-3 дней, в сёлах, как правило, есть связь). Есть спутниковый телефон для экстренных случаев.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Горно-Алтайском: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи

Добро пожаловать на Алтай! Утром вас ждёт трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в отель. После обеда отправимся на обзорную экскурсию по городу и заглянем в Национальный музей Республики Алтай. Здесь хранится множество интересных экспонатов, в числе которых саркофаг Принцессы Укока. Вечером поужинаем в национальной юрте и посетим концерт кайчи.

Знакомство с Горно-Алтайском: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчиЗнакомство с Горно-Алтайском: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчиЗнакомство с Горно-Алтайском: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчиЗнакомство с Горно-Алтайском: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи
2 день

Петроглифы, стелы и курганы Каракольской долины

Позавтракав в отеле, начинаем путь в Каракольскую долину по Чуйскому тракту, который связывает Россию и Монголию и входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии «National Geographic». По пути сделаем несколько остановок, чтобы в полной мере насладиться живописными видами. К обеду прибудем в пункт назначения и исследуем исторические памятники долины: петроглифы, стелы, курганы. Переночуем в доме местной жительницы, которая поведает вам о жизни и традициях алтайцев.

Петроглифы, стелы и курганы Каракольской долиныПетроглифы, стелы и курганы Каракольской долиныПетроглифы, стелы и курганы Каракольской долиныПетроглифы, стелы и курганы Каракольской долины
3 день

Конный поход в тайгу

Наш день начнётся с поездки до деревни Кулада. После инструктажа соберём необходимые вещи и отправимся в путь. В процессе похода, маршрут которого проходит по лесу, будем останавливаться, чтобы познакомиться с местностью и пройтись до смотровых площадок. Устроим пикник на берегу озера Ару-Кем в умиротворяющей обстановке. К вечеру направимся в гостевой дом.
Сложность маршрута подобрана так, чтобы даже новичок, ни разу не ездивший верхом, смог получить удовольствие. Все лошади спокойные и хорошо обученные.

Конный поход в тайгуКонный поход в тайгуКонный поход в тайгуКонный поход в тайгу
4 день

Катунские террасы, наскальная живопись в Калбак-Таше и Чуйская степь

В этот день мы продолжим знакомство с окрестностями Чуйского тракта. Перед вами откроются просторы перевала Чике-Таман, вы увидите слияние рек Катуни и Чуи, катунские террасы и узнаете о древней наскальной живописи в Калбак-Таше. После обеда мы пересечём Курайскую степь, откуда открывается вид на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Конечная цель маршрута сегодняшнего дня — Чуйская степь. Здесь мы проведём ночь на берегу реки в гостевых домах.

Катунские террасы, наскальная живопись в Калбак-Таше и Чуйская степьКатунские террасы, наскальная живопись в Калбак-Таше и Чуйская степьКатунские террасы, наскальная живопись в Калбак-Таше и Чуйская степьКатунские террасы, наскальная живопись в Калбак-Таше и Чуйская степь
5 день

Неземные пейзажи: Марс, Луна, Аккол и Каракол

Сегодня отправимся на прогулку по Марсу — холмам Кызыл-Чина. Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После прогулки по Марсу-1, проследуем до гор Марс-2, которые похожи на радужные горы Перу. Затем отправимся к деревне Бельтир через Луну — долину реки Чаган-Узун. После этого испытаем яркие эмоции от экстремальной езды на пути к высокогорным озёрам Аккол и Каракол. Здесь у вас будет возможность увидеть верблюдов. Позже на берегу реки Аккол разобьём наш палаточный лагерь.

Неземные пейзажи: Марс, Луна, Аккол и КараколНеземные пейзажи: Марс, Луна, Аккол и КараколНеземные пейзажи: Марс, Луна, Аккол и КараколНеземные пейзажи: Марс, Луна, Аккол и Каракол
6 день

Разноцветные озёра и пикник у Софийского ледника

Совершим пеший поход к горам и Софийскому леднику. По пути вы увидите озёра разных цветов. Добравшись до конечной цели маршрута, понаблюдаем за тем, как зарождается горная река, полюбуемся снежными склонами гор. Устроим пикник у подножия Софийского ледника, отдохнём, а затем вернёмся в палаточный лагерь на ужин.

Разноцветные озёра и пикник у Софийского ледникаРазноцветные озёра и пикник у Софийского ледникаРазноцветные озёра и пикник у Софийского ледникаРазноцветные озёра и пикник у Софийского ледника
7 день

Чуйская степь и село Кош-Агач

С утра отправляемся пересекать Чуйскую степь в направлении Курайского хребта. Доберёмся до села Кош-Агач, где заглянем на рынок, и вы сможете порадовать себя сувенирами и разнообразными товарами из Монголии. Вечер проведём в уютных юртах и сходим в баню, чтобы отдохнуть после дневного путешествия.

Чуйская степь и село Кош-АгачЧуйская степь и село Кош-АгачЧуйская степь и село Кош-АгачЧуйская степь и село Кош-Агач
8 день

В нескольких километрах от Монголии: древние захоронения и озеро Киндыктыкуль

Сегодня нас ждёт путешествие до самой удалённой точки маршрута: мы окажемся в нескольких километрах от границы с Монголией. Путь пройдёт вдоль реки Юстыд, окружённой древними захоронениями. Здесь сохранились творения степных жителей — разнообразные каменные фигуры, назначение которых остаётся тайной до сих пор. Ближе к вечеру доберёмся до озера Киндыктыкуль и разобьём там второй палаточный лагерь. Здесь нас ждёт умопомрачительный вид на звёздное небо. В безоблачную погоду есть возможность даже увидеть Млечный путь.

В нескольких километрах от Монголии: древние захоронения и озеро КиндыктыкульВ нескольких километрах от Монголии: древние захоронения и озеро КиндыктыкульВ нескольких километрах от Монголии: древние захоронения и озеро КиндыктыкульВ нескольких километрах от Монголии: древние захоронения и озеро Киндыктыкуль
9 день

Подъём на высоту 3000 метров

Весь день посвятим пешему подъёму до вершины. Наши усилия будут вознаграждены чарующим видом на чёрные скалы и бирюзовые озёра с одной стороны и на бескрайние степи с другой.

Подъём на высоту 3000 метровПодъём на высоту 3000 метровПодъём на высоту 3000 метровПодъём на высоту 3000 метров
10 день

Тархатинский мегалитический комплекс

Возвращаемся в сторону Горно-Алтайска, исследуя уникальные места. Вы посетите Тархатинский мегалит — археологический памятник, состоящий из каменных глыб, которые образуют круг диаметром 60 метров. Учёные предполагают, что здесь находилась древняя обсерватория. К вечеру доберёмся до гостевого дома в Курайской степи и полюбуемся окружающими её горами.

Тархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплексТархатинский мегалитический комплекс
11 день

По Чуйскому тракту в Горно-Алтайск

Сегодня у вас будет ещё одна возможность насладиться пейзажами Чуйского тракта по пути в Горно-Алтайск. Когда вернёмся в город, поужинаем и поделимся впечатлениями от нашей экспедиции.

По Чуйскому тракту в Горно-АлтайскПо Чуйскому тракту в Горно-АлтайскПо Чуйскому тракту в Горно-АлтайскПо Чуйскому тракту в Горно-Алтайск
12 день

Окончание тура

После завтрака мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле и гостевых домах
  • Двухместные палатки (со спальным мешком, гигиеническим вкладышем и самонадувающимся ковриком)
  • Кемпинговое оборудование
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, программа начинается в 13:00
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыАлтайМногодневные походы

Похожие туры из Горно-Алтайска

В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
В роли кочевника на Алтае: обряды, сакральные места и дегустации традиционных блюд
Пожить в юрте, послушать горловое пение и сплавиться по Катуни
Горно-Алтайск, аэропорт, 10:00
12 июня
19 июня
26 июня
3 июля
56 666 за человека
По следам алтайских кочевников
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
По следам алтайских кочевников
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
12 июня
19 июня
26 июня
3 июля
от 56 666 за человека
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Алтай - страна озер. Конный поход по кольцевому маршруту
с. Элекмонар
1 июня
8 июня
15 июня
22 июня
44 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам