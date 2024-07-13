Подняться на высоту 3000 метров, пожить в национальных юртах и погрузиться в культуру кочевников
Пройдёте по холмам Кызыл-Чина, прокатитесь верхом по тайге и проследуете по одной из самых красивых дорог мира до Каракольской долины.
Вы познакомитесь с образом жизни и традициями местных жителей, посетите сакральные места и концерт кайчи и увидите, как зарождаются горные реки. Поживёте в палаточном лагере под открытым звёздным небом. Нас ждут густые леса, разноцветные озёра, заснеженные вершины и ледники, полёт на Марс и Луну. Поехали!
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|104 900 ₽
Описание
Организационные детали
Рекомендуем приобретать билеты до Горно-Алтайска на рейс в первой половине дня, так как в 13:00 начинается программа.
В долгих пеших походах есть возможность вернуться со вторым гидом в лагерь или подождать группу в какой-то точке маршрута.
Список необходимых вещей:
Сумки
• Основная сумка
Мы рекомендуем одну мягкую сумку спортивного типа или бескаркасный рюкзак. Чемоданы для наших туров не очень подходят.
• Походный Рюкзак
Помимо основной сумки, вам понадобится небольшой рюкзак для экскурсий и дневных походов. В этом рюкзаке должно быть достаточно места для воды, теплой и водонепроницаемой одежды, биноклей и всего остального, что вы возьмете с собой в однодневную прогулку
Одежда
Обычно температура в наших поездках колеблется от +15 до +25°С днем и от +5 до +15°С ночью. Но бывают и очень жаркие (выше 30°C) или дождливые дни. Не исключено, что ночью температура может даже опуститься ниже нуля. Большую часть наших поездок мы проводим на высоте 1600-2200 метров над уровнем моря, поэтому уровень УФ-излучения высокий. Идеальна многослойность в одежде. Мы рекомендуем одежду из синтетических тканей (таких как нейлон, полиэстер, полипропилен или флис), поскольку они быстро сохнут и обычно занимают меньше места в вашем багаже.
Обратите внимание, что во время наших поездок практически нет возможности организовать стирку. Поэтому лучше брать одежду на каждый день путешествия. У вас также должен быть запасной комплект одежды (включая брюки и куртку) на случай, если вы промокнете.
• Футболки;
• Рубашка с длинными рукавами;
• Майка (для очень жарких дней);
• Флисовая куртка/свитер/жилет (лучше иметь несколько штук, которые можно наслаивать друг на друга);
• Тёплое (пуховое) пальто или куртка (для холодных вечеров);
• Шорты или брюки-трансформеры, которые можно превратить в шорты;
• Брюки (2-3 шт.), желательно хотя бы одн быстросохнущего синтетического материала;
• Тренировочные (спортивные) штаны или что-то подобное;
• Водонепроницаемая и ветрозащитная одежда (куртка и брюки);
• Носки (шерстяные и синтетические или хлопчатобумажные);
• Нижнее бельё;
• Солнцезащитная кепка или шляпа;
• Флисовая или шерстяная шапка;
• Перчатки;
• Купальник (по желанию).
Проживание. Первую и последнюю ночь тура вы проведёте в отеле «Игман» в Горно-Алтайске (возможны корректировки). Во время экспедиции 4 дня мы будем жить в палаточном лагере (двухместные палатки) со всеми необходимыми удобствами, включенными в стоимость. Также будем останавливаться в гостевых домах, юртах (с комнатами на 2 или 3-5 человек).
Питание. Трёхразовое питание вне зависимости от места пребывания. Во время похода и экскурсии возможен обед в виде пикника.
Уровень сложности. Программа предусматривает два пеших похода и один конный. Во время пеших походов мы будем преодолевать расстояние 10-14 км с перепадами высот 200-600 м. Добираться до труднодоступных локаций мы будем на УАЗе «Буханка» с обновлённым салоном.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Связь и Интернет. Во многие дни связь и интернет будут отсутствовать (около 2-3 дней, в сёлах, как правило, есть связь). Есть спутниковый телефон для экстренных случаев.
Программа тура по дням
Знакомство с Горно-Алтайском: Национальный музей Республики Алтай и концерт кайчи
Добро пожаловать на Алтай! Утром вас ждёт трансфер из аэропорта Горно-Алтайска в отель. После обеда отправимся на обзорную экскурсию по городу и заглянем в Национальный музей Республики Алтай. Здесь хранится множество интересных экспонатов, в числе которых саркофаг Принцессы Укока. Вечером поужинаем в национальной юрте и посетим концерт кайчи.
Петроглифы, стелы и курганы Каракольской долины
Позавтракав в отеле, начинаем путь в Каракольскую долину по Чуйскому тракту, который связывает Россию и Монголию и входит в топ-10 самых красивых дорог мира по версии «National Geographic». По пути сделаем несколько остановок, чтобы в полной мере насладиться живописными видами. К обеду прибудем в пункт назначения и исследуем исторические памятники долины: петроглифы, стелы, курганы. Переночуем в доме местной жительницы, которая поведает вам о жизни и традициях алтайцев.
Конный поход в тайгу
Наш день начнётся с поездки до деревни Кулада. После инструктажа соберём необходимые вещи и отправимся в путь. В процессе похода, маршрут которого проходит по лесу, будем останавливаться, чтобы познакомиться с местностью и пройтись до смотровых площадок. Устроим пикник на берегу озера Ару-Кем в умиротворяющей обстановке. К вечеру направимся в гостевой дом.
Сложность маршрута подобрана так, чтобы даже новичок, ни разу не ездивший верхом, смог получить удовольствие. Все лошади спокойные и хорошо обученные.
Катунские террасы, наскальная живопись в Калбак-Таше и Чуйская степь
В этот день мы продолжим знакомство с окрестностями Чуйского тракта. Перед вами откроются просторы перевала Чике-Таман, вы увидите слияние рек Катуни и Чуи, катунские террасы и узнаете о древней наскальной живописи в Калбак-Таше. После обеда мы пересечём Курайскую степь, откуда открывается вид на заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Конечная цель маршрута сегодняшнего дня — Чуйская степь. Здесь мы проведём ночь на берегу реки в гостевых домах.
Неземные пейзажи: Марс, Луна, Аккол и Каракол
Сегодня отправимся на прогулку по Марсу — холмам Кызыл-Чина. Благодаря глине разных цветов, поверхность холмов напоминает поверхность огненной планеты. После прогулки по Марсу-1, проследуем до гор Марс-2, которые похожи на радужные горы Перу. Затем отправимся к деревне Бельтир через Луну — долину реки Чаган-Узун. После этого испытаем яркие эмоции от экстремальной езды на пути к высокогорным озёрам Аккол и Каракол. Здесь у вас будет возможность увидеть верблюдов. Позже на берегу реки Аккол разобьём наш палаточный лагерь.
Разноцветные озёра и пикник у Софийского ледника
Совершим пеший поход к горам и Софийскому леднику. По пути вы увидите озёра разных цветов. Добравшись до конечной цели маршрута, понаблюдаем за тем, как зарождается горная река, полюбуемся снежными склонами гор. Устроим пикник у подножия Софийского ледника, отдохнём, а затем вернёмся в палаточный лагерь на ужин.
Чуйская степь и село Кош-Агач
С утра отправляемся пересекать Чуйскую степь в направлении Курайского хребта. Доберёмся до села Кош-Агач, где заглянем на рынок, и вы сможете порадовать себя сувенирами и разнообразными товарами из Монголии. Вечер проведём в уютных юртах и сходим в баню, чтобы отдохнуть после дневного путешествия.
В нескольких километрах от Монголии: древние захоронения и озеро Киндыктыкуль
Сегодня нас ждёт путешествие до самой удалённой точки маршрута: мы окажемся в нескольких километрах от границы с Монголией. Путь пройдёт вдоль реки Юстыд, окружённой древними захоронениями. Здесь сохранились творения степных жителей — разнообразные каменные фигуры, назначение которых остаётся тайной до сих пор. Ближе к вечеру доберёмся до озера Киндыктыкуль и разобьём там второй палаточный лагерь. Здесь нас ждёт умопомрачительный вид на звёздное небо. В безоблачную погоду есть возможность даже увидеть Млечный путь.
Подъём на высоту 3000 метров
Весь день посвятим пешему подъёму до вершины. Наши усилия будут вознаграждены чарующим видом на чёрные скалы и бирюзовые озёра с одной стороны и на бескрайние степи с другой.
Тархатинский мегалитический комплекс
Возвращаемся в сторону Горно-Алтайска, исследуя уникальные места. Вы посетите Тархатинский мегалит — археологический памятник, состоящий из каменных глыб, которые образуют круг диаметром 60 метров. Учёные предполагают, что здесь находилась древняя обсерватория. К вечеру доберёмся до гостевого дома в Курайской степи и полюбуемся окружающими её горами.
По Чуйскому тракту в Горно-Алтайск
Сегодня у вас будет ещё одна возможность насладиться пейзажами Чуйского тракта по пути в Горно-Алтайск. Когда вернёмся в город, поужинаем и поделимся впечатлениями от нашей экспедиции.
Окончание тура
После завтрака мы отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле и гостевых домах
- Двухместные палатки (со спальным мешком, гигиеническим вкладышем и самонадувающимся ковриком)
- Кемпинговое оборудование
- Трёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Страховка от укуса клеща
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно