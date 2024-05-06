Мы встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска, куда вы прилетите утренним рейсом, или заберём от вашего места проживания. Далее будут организованы завтрак в кафе на берегу Катуни и заселение на базу в домики с панорамным видом.

После отдыха, во второй половине дня вас ждёт прогулка на лошадях.

Вечером запланировано парение в горячих сибирских чанах. Будем пить чай, расслабляться и вдыхать ароматы трав.