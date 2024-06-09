Описание тура
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Проживание. В парк-отеле «Манжерок» / отеле «На Шумах» / на турбазе «Путник Алтая» / парк-отеле «Эдем» / отеле «Бертка», 2-местные номера с удобствами. Комбинации кроватей не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании. 1 ночь проведём на туристической базе «Расуле» / «Зелёный коболок». С доплатой возможно повышение категории номеров или отелей.
Питание. В программу включены завтраки и ужины.
Программа тура по дням
Голубые озёра и святой остров Патмос
Встречаемся в аэропорту, центре Горно-Алтайска или в районе курорта «Манжерок» — по вашему запросу. Начнём путешествие с живописного Чемальского тракта, по которому доберёмся до Голубых озёр. Они радуют туристов с августа по апрель — весной река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного. При необходимости заброски на Голубые озёра, она оплачивается на месте дополнительно.
Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и бесконечным полотном хвойного леса и окажемся на острове Патмос. Здесь располагается женский скит Иоанна Богослова — точная копия разрушенного в советское время, а на скале высечен лик Божьей Матери с ребёнком, встречающий гостей острова.
Пообедаем и отправимся в село Аскат, которое облюбовали мастера и художники со всей страны. Здесь создают удивительные поделки из глины, дерева и металла. Мы посетим музей-усадьбу семьи Головань, где увидим пейзажи Алтая, нарисованные на шёлке, и другие работы 3 поколений художников, заглянем в «Льняную лавку» и пройдём по центру древнерусской культуры «Лукоморье», где вы познакомитесь с работами местных умельцев и сможете купить необычные сувениры: народное платье, вышитую рубаху или рушник. Предупреждаем, что в низкий сезон возможно, что лавочки работать не будут.
Вечером заселимся в отель и поужинаем.
Чуйский тракт и Гейзерное озеро
После завтрака выселимся из отеля и отправимся в путь по Чуйскому тракту: по дороге остановимся, и вы увидите завораживающие горные перевалы Семинский и Чике-Таман. На месте на месте слияния рек полюбуемся, как в небесного цвета Катунь впадают молочные воды Чуи.
Следующая точка маршрута — урочище Калбак-Таш. Мы прогуляемся к стоянкам древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.
Доберёмся до Гейзерного озера у подножия Курайского хребта. Необычный цвет и причудливые узоры образуются на воде в результате родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка. Пздно вечером прибудем в поселок Акташ, поужинаем и заселимся в номера.
Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в посёлок Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.
Инопланетная долина Кызыл-Чин
Сегодня высадимся на Марс — «алтайский Марс» в долине, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно. Посещение долины — при условии хорошей погоды, а экскурсия на Марс-2 по согласованию с участниками группы (за доплату).
В случае плохой погоды побываем в с. Кош-Агач, увидим Курайскую степь или прогуляемся по Каракольской долине.
По Чуйскому тракту вернёмся обратно и завершим тур в Горно-Алтайске, на курорте «Манжероке» или на базе отдыха «Ая».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в стандартных номерах в отелях (цена дана за одного человека при двухместном размещении)
- Завтраки и ужины
- Трансферы по программе
- Экскурсии
- Входные билеты в объекты по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гида-водителя
Что не входит в цену
- Обеды в кафе по пути следования
- 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет)
- Страховка от укуса клеща
- Трансферы вне программы
- Заброска на Марс-2 (стоимость распределяется между всеми желающими участниками)
- Заброска на Голубые озера
- Билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Баня, другие личные расходы
- С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт плюс», который включает:
- Транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, другие внедорожники и минивены по согласованию
- Проживание в районе Манжерок: отель "Манжерок" 5*, отель "Геометрика", "Манжерок Шале", эко-отель "Марсель", Pinewood resort, "Август", другие отели по согласованию
- Проживание в Акташе: купольный отель "Панорама", купольный отель Green Kolobok, база отдыха "Ак-Туу", усадьба "Алтай Вояж", турбаза Aldashev Loft, база "Высота", вип-домики и кедровые домики отеля "Расул", глемпинг "Тайгала", отель "Речные Земли"
- Доплата от 15 000 руб. за одного человека, рассчитывается в индивидуальном порядке