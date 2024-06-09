Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины

Высадиться на «алтайский Марс», увидеть, как сливаются реки, и рассмотреть все краски Алтая
Побывать на дне древнего моря, прикоснуться к истории человечества и промчаться по Чуйскому тракту всего за 3 дня? Легко! Отправляемся гулять по инопланетной долине Кызыл-Чин и делать космические фото на
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фоне красно-оранжевых гор, любоваться чистейшими бирюзовыми озёрами и иконой, нарисованной прямо на скале.

Вы познакомитесь с культурой Алтая, побываете в селении мастеров и художников, рассмотрите петроглифы и исследуете святой остров Патмос, куда стекаются паломники со всей страны.

5
2 отзыва
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Планета «Алтай»: космические пейзажи, лазурные озёра и горные вершины
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Проживание. В парк-отеле «Манжерок» / отеле «На Шумах» / на турбазе «Путник Алтая» / парк-отеле «Эдем» / отеле «Бертка», 2-местные номера с удобствами. Комбинации кроватей не гарантированы, но ваши пожелания учитываются при бронировании. 1 ночь проведём на туристической базе «Расуле» / «Зелёный коболок». С доплатой возможно повышение категории номеров или отелей.

Питание. В программу включены завтраки и ужины.

Программа тура по дням

1 день

Голубые озёра и святой остров Патмос

Встречаемся в аэропорту, центре Горно-Алтайска или в районе курорта «Манжерок» — по вашему запросу. Начнём путешествие с живописного Чемальского тракта, по которому доберёмся до Голубых озёр. Они радуют туристов с августа по апрель — весной река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного. При необходимости заброски на Голубые озёра, она оплачивается на месте дополнительно.

Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и бесконечным полотном хвойного леса и окажемся на острове Патмос. Здесь располагается женский скит Иоанна Богослова — точная копия разрушенного в советское время, а на скале высечен лик Божьей Матери с ребёнком, встречающий гостей острова.

Пообедаем и отправимся в село Аскат, которое облюбовали мастера и художники со всей страны. Здесь создают удивительные поделки из глины, дерева и металла. Мы посетим музей-усадьбу семьи Головань, где увидим пейзажи Алтая, нарисованные на шёлке, и другие работы 3 поколений художников, заглянем в «Льняную лавку» и пройдём по центру древнерусской культуры «Лукоморье», где вы познакомитесь с работами местных умельцев и сможете купить необычные сувениры: народное платье, вышитую рубаху или рушник. Предупреждаем, что в низкий сезон возможно, что лавочки работать не будут.

Вечером заселимся в отель и поужинаем.

Голубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров ПатмосГолубые озёра и святой остров Патмос
2 день

Чуйский тракт и Гейзерное озеро

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в путь по Чуйскому тракту: по дороге остановимся, и вы увидите завораживающие горные перевалы Семинский и Чике-Таман. На месте на месте слияния рек полюбуемся, как в небесного цвета Катунь впадают молочные воды Чуи.

Следующая точка маршрута — урочище Калбак-Таш. Мы прогуляемся к стоянкам древних людей и рассмотрим петроглифы, изображающие животных, сцены из быта и ритуальные символы. Самые первые наскальные рисунки появились здесь в 5 тысячелетии до н. э.

Доберёмся до Гейзерного озера у подножия Курайского хребта. Необычный цвет и причудливые узоры образуются на воде в результате родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка. Пздно вечером прибудем в поселок Акташ, поужинаем и заселимся в номера.

Вечером вы можете посетить уникальный банный комплекс в посёлок Акташ. Возможно коллективное парение в бане до 20 человек (аренда всей бани полностью), индивидуальное парение от 1 до 3 человек в приватных банях с панорамным видом, релакс в банных чанах на 4-6 человек. Комплекс работает до 00:00. Стоимость и возможности запрашивайте при бронировании тура: бронь бани и оплата строго заранее! Также возможна бронь других бань.

Чуйский тракт и Гейзерное озероЧуйский тракт и Гейзерное озероЧуйский тракт и Гейзерное озероЧуйский тракт и Гейзерное озеро
3 день

Инопланетная долина Кызыл-Чин

Сегодня высадимся на Марс — «алтайский Марс» в долине, на месте которой когда-то было море, поэтому под ногами можно найти остатки ракушек. Породы имеют необычный красный, жёлтый, оранжевый и даже фиолетовый окрас, благодаря содержанию ртутной руды, и напоминают другую планету и каньоны Дикого Запада одновременно. Посещение долины — при условии хорошей погоды, а экскурсия на Марс-2 по согласованию с участниками группы (за доплату).

В случае плохой погоды побываем в с. Кош-Агач, увидим Курайскую степь или прогуляемся по Каракольской долине.

По Чуйскому тракту вернёмся обратно и завершим тур в Горно-Алтайске, на курорте «Манжероке» или на базе отдыха «Ая».

Инопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-ЧинИнопланетная долина Кызыл-Чин

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в стандартных номерах в отелях (цена дана за одного человека при двухместном размещении)
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по программе
  • Экскурсии
  • Входные билеты в объекты по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гида-водителя
Что не входит в цену
  • Обеды в кафе по пути следования
  • 1-местное размещение (по запросу, с доплатой, подселения нет)
  • Страховка от укуса клеща
  • Трансферы вне программы
  • Заброска на Марс-2 (стоимость распределяется между всеми желающими участниками)
  • Заброска на Голубые озера
  • Билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Баня, другие личные расходы
  • С доплатой вы можете оформить пакет «Комфорт плюс», который включает:
  • Транспорт уровня Toyota Alphard, Toyota Land Cruiser, Lexus, другие внедорожники и минивены по согласованию
  • Проживание в районе Манжерок: отель "Манжерок" 5*, отель "Геометрика", "Манжерок Шале", эко-отель "Марсель", Pinewood resort, "Август", другие отели по согласованию
  • Проживание в Акташе: купольный отель "Панорама", купольный отель Green Kolobok, база отдыха "Ак-Туу", усадьба "Алтай Вояж", турбаза Aldashev Loft, база "Высота", вип-домики и кедровые домики отеля "Расул", глемпинг "Тайгала", отель "Речные Земли"
  • Доплата от 15 000 руб. за одного человека, рассчитывается в индивидуальном порядке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, 9:00-10:30
Завершение: Горно-Алтайск, 19:00-21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
в
9 июн 2024
Все было великолепно))
Андрей
17 окт 2023
Ездил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь не последняя, поездка на Алтай. Все безумно понравилось. Елена - гид профессинал! Очень интересно рассказывала о крае, отвечала на все вопросы. 3 дня пролетели как один. Выражаем большую благодарность организаторам экскурсии и гиду Елене!
Ездил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь неЕздил с женой в октябре 2023 по данному маршруту. Это была наша первая, и надеюсь не

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