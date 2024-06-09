Встречаемся в аэропорту, центре Горно-Алтайска или в районе курорта «Манжерок» — по вашему запросу. Начнём путешествие с живописного Чемальского тракта, по которому доберёмся до Голубых озёр. Они радуют туристов с августа по апрель — весной река Катунь разливается и превращает озёра в своё продолжение. Вода в них кристально чистая и меняет цвет в зависимости от ракурса: от бирюзового до изумрудного. При необходимости заброски на Голубые озёра, она оплачивается на месте дополнительно.

Держим курс в село Чемал у подножия хребта Иолго. Пройдём по подвесному мосту над лазурной рекой и бесконечным полотном хвойного леса и окажемся на острове Патмос. Здесь располагается женский скит Иоанна Богослова — точная копия разрушенного в советское время, а на скале высечен лик Божьей Матери с ребёнком, встречающий гостей острова.

Пообедаем и отправимся в село Аскат, которое облюбовали мастера и художники со всей страны. Здесь создают удивительные поделки из глины, дерева и металла. Мы посетим музей-усадьбу семьи Головань, где увидим пейзажи Алтая, нарисованные на шёлке, и другие работы 3 поколений художников, заглянем в «Льняную лавку» и пройдём по центру древнерусской культуры «Лукоморье», где вы познакомитесь с работами местных умельцев и сможете купить необычные сувениры: народное платье, вышитую рубаху или рушник. Предупреждаем, что в низкий сезон возможно, что лавочки работать не будут.

Вечером заселимся в отель и поужинаем.