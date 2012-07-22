Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте
Вы прикоснётесь к истории края: побываете на древних курганах, появившихся ещё до нашей эры, рассмотрите наскальную живопись и увидите фрагменты древнего торгового пути, о котором говорилось в старинных китайских летописях! Не забудем и про активную часть тура — вас ждёт сплав по Катуни на рафте, трекинг к Каракольским озёрам и прогулки по кедровым лесам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|91 000 ₽
Описание
Организационные детали
Очередность экскурсий по дням может меняться по усмотрению исполнителя. Гости гарантировано получат полный спектр заявленных экскурсий за время проведения тура.
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Проживание. Будем жить в усадьбе «Ника»/ отеле «Алтай Сиеста», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Стоимость тура при 1-местном проживании — 105 500 рублей (подселение 1 человека в 2-местный номер невозможно).
Питание. В программу включено 3-разовое питание, в 1 день — только обед и ужин.
Сложность. Тур подойдёт для участников с любым уровнем подготовки. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Моторафтинг и Камышлинский водопад
Встречаемся в Горно-Алтайске и поедем в посёлок Барангол, где за доплату позавтракаем. Затем разместимся на моторафтах и помчимся к Камышлинскому водопаду. Назад доберёмся на том же транспорте или пройдёмся по живописному лесу вдоль берега Катуни.
К 14:00 приедем в село Узнезя и разместимся в номерах отеля. Экскурсия займёт 2-3 часа. Обед и ужин в отеле включены.
После обеда по желанию и за доплату вы сможете отправиться на пешеходную экскурсию «Деревня мастеров Аскат».
Путешествие в Чемал и остров Патмос
Утром поедем на экскурсию «Легенды Чемала». Вы увидите первую алтайскую ГЭС, с высоты полюбуетесь Катунью, шагая по узкой тропе над рекой, сфотографируете слияние Чемала и Катуни и посетите православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.
Продолжительность экскурсии — 3 часа. На машине проедем 50 км, а пешком пройдём 2 км.
Водная прогулка по Телецкому озеру
Вас ждёт прогулка на катерах по жемчужине Алтая — Телецкому озеру. По пути будем любоваться шумными водопадами Киште и Корбу, посетим Алтайский заповедник — край гор, высоких деревьев и живописных рек, а ещё увидим Каменный залив — изумрудную воду, окружённую валунами.
Продолжительность экскурсии — 10 часов. На автомобиле проедем около 500 км, на катере проплывём — 80 км.
Трекинг к Каракольским озёрам
Сегодня в планах посетить Каракольские озёра. Позавтракаем, разместимся во внедорожнике (УАЗ или Газ-66) и поедем до села Верх-Анос. Затем продолжим путь пешком. Через живописный кедровый лес, вдыхая хвойные ароматы, предстоит пройти около 5 км в одну сторону.
Будем любоваться бирюзовыми озёрами, разбросанными тут и там на склонах хребта Иолго. Каждое из них уникально и не похоже на другое!
Продолжительность экскурсии — 12 часов. Обедать будем в формате ланч-бокса на маршруте, завтрак и ужин — в отеле.
На автомобиле проедем 80 км, пешком в обе стороны пройдём около 10 км.
Урочище Че-Чкыш
Отправимся в урочище Че-Чкыш. Ехать будем около 40 км по Чемальскому тракту — из окна машины будут открываться невероятные горные пейзажи.
Прогуляемся к небольшому водопаду, по пути рассматривая древние наскальные рисунки, изображающие сцены быта и охоты. Поднимемся на обзорную площадку, откуда особенно эффектно смотрится Катунь. На экскурсии гид познакомит вас с шаманизмом и расскажет, как шаманы общаются с духами в состоянии транса.
Экскурсия займёт 3 часа. Проедем 80 км на автомобиле и пройдём пешком около 2 км.
Перевалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и Катуни
Отправляемся в путешествие по одной из самых красивых автодорог в мире — по Чуйскому тракту, протянувшемуся до самой Монголии. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и обязательно остановимся в знаковых точках, чтобы сфотографироваться и купить необычные алтайские сувениры: мёд, травы местного сбора, товары из шерсти.
Программа на день насыщенная. Посетим древние курганы 6-2 веков до н. э. у села Туэкта, рассмотрим обелиски вблизи села Иня и будем разглядывать петроглифы (древние наскальные рисунки) разных эпох в урочище Калбак-Таш. А ещё увидим фрагмент древнего торгового пути, о котором говорилось в древних китайских летописях!
Полюбуемся легендарным видом — слиянием Чуи и Катуни с обзорной площадки, а затем поедем в село Акташ, чтобы увидеть удивительное Гейзерное озеро.
Вернёмся в Чемальский район и поужинаем в отеле. Завтрак и обед в этот день — в кафе по дороге. На машине предстоит проехать около 700 км. Продолжительность экскурсии — 12 часов.
Сплав по Катуни
Сегодня вас ждёт сплав по Катуни на рафтах. Утром доберёмся до базы, где нас встретят профессиональные инструкторы-водники. Разместимся на рафте и отправимся навстречу приключениям. Предстоит пройти два порога: Ирадаш и Семинский. Финишируем у Камышлинского водопада.
В июне максимальная сложность порогов достигает 3 категории. Каждому участнику выдаются гидрокостюм, спасательный жилет и шлем. Сухую одежду и обувь вы сможете отдать инструктору на хранение. Сплав займёт 4 часа: 2 часа на воде и 2 часа на автомобиле до места старта.
При желании можно заменить сплав другой 3-часовой экскурсией на выбор: в Тавдинские пещеры (грот Орла, грот Девичьи слёзы, стоянка древних людей, Талдинская карстовая арка, пещера «Ноздри дракона», «Скала неверных жён») или в деревню мастеров Аскад с посещением местных художников, скорняков и гончаров и прогулкой к Серебряному источнику по сосновому бору.
Отъезд
Если вы вылетаете из Барнаула утренними рейсами, то в аэропорт поедем в ночь. Путь займёт 4-5 часов.
Если вы улетаете из Горно-Алтайска — в аэропорт выдвинемся утром. Ехать до него — 1,5 часов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 105 500 рублей
- Проживание в отеле
- 3-разовое питание, в 1-й день - обед и ужин
- Трансфер от Горно-Алтайска до места старта (с. Узнезя) и обратно
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Скидка для детей - 5%
Что не входит в цену
- Билеты до Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
- Трансфер из Барнаула/Бийска (цена по запросу)
- Доплата за 1-местное проживание - 27 500 руб
- Страхование МС и НС