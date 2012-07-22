Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Авторский тур в Горно-Алтайске

Рассмотреть петроглифы, проплыть по Телецкому озеру на катере и покорить пороги Катуни на рафте

На 3 видах транспорта и своими ногами мы доберёмся до самых топовых локаций, чтобы увидеть Алтай во всей красе.

Вы прикоснётесь к истории края: побываете на древних курганах, появившихся ещё до нашей эры, рассмотрите наскальную живопись и увидите фрагменты древнего торгового пути, о котором говорилось в старинных китайских летописях! Не забудем и про активную часть тура — вас ждёт сплав по Катуни на рафте, трекинг к Каракольским озёрам и прогулки по кедровым лесам.
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Увидеть все грани Алтая: на моторафте, катере и пешком
Ближайшие даты:
5
мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет91 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Очередность экскурсий по дням может меняться по усмотрению исполнителя. Гости гарантировано получат полный спектр заявленных экскурсий за время проведения тура.

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Проживание. Будем жить в усадьбе «Ника»/ отеле «Алтай Сиеста», 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание. Стоимость тура при 1-местном проживании — 105 500 рублей (подселение 1 человека в 2-местный номер невозможно).

Питание. В программу включено 3-разовое питание, в 1 день — только обед и ужин.

Сложность. Тур подойдёт для участников с любым уровнем подготовки. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Моторафтинг и Камышлинский водопад

Встречаемся в Горно-Алтайске и поедем в посёлок Барангол, где за доплату позавтракаем. Затем разместимся на моторафтах и помчимся к Камышлинскому водопаду. Назад доберёмся на том же транспорте или пройдёмся по живописному лесу вдоль берега Катуни.

К 14:00 приедем в село Узнезя и разместимся в номерах отеля. Экскурсия займёт 2-3 часа. Обед и ужин в отеле включены.

После обеда по желанию и за доплату вы сможете отправиться на пешеходную экскурсию «Деревня мастеров Аскат».

Моторафтинг и Камышлинский водопадМоторафтинг и Камышлинский водопадМоторафтинг и Камышлинский водопад
2 день

Путешествие в Чемал и остров Патмос

Утром поедем на экскурсию «Легенды Чемала». Вы увидите первую алтайскую ГЭС, с высоты полюбуетесь Катунью, шагая по узкой тропе над рекой, сфотографируете слияние Чемала и Катуни и посетите православный храм Иоанна Богослова на острове Патмос.

Продолжительность экскурсии — 3 часа. На машине проедем 50 км, а пешком пройдём 2 км.

Путешествие в Чемал и остров ПатмосПутешествие в Чемал и остров ПатмосПутешествие в Чемал и остров ПатмосПутешествие в Чемал и остров Патмос
3 день

Водная прогулка по Телецкому озеру

Вас ждёт прогулка на катерах по жемчужине Алтая — Телецкому озеру. По пути будем любоваться шумными водопадами Киште и Корбу, посетим Алтайский заповедник — край гор, высоких деревьев и живописных рек, а ещё увидим Каменный залив — изумрудную воду, окружённую валунами.

Продолжительность экскурсии — 10 часов. На автомобиле проедем около 500 км, на катере проплывём — 80 км.

Водная прогулка по Телецкому озеруВодная прогулка по Телецкому озеруВодная прогулка по Телецкому озеруВодная прогулка по Телецкому озеру
4 день

Трекинг к Каракольским озёрам

Сегодня в планах посетить Каракольские озёра. Позавтракаем, разместимся во внедорожнике (УАЗ или Газ-66) и поедем до села Верх-Анос. Затем продолжим путь пешком. Через живописный кедровый лес, вдыхая хвойные ароматы, предстоит пройти около 5 км в одну сторону.

Будем любоваться бирюзовыми озёрами, разбросанными тут и там на склонах хребта Иолго. Каждое из них уникально и не похоже на другое!

Продолжительность экскурсии — 12 часов. Обедать будем в формате ланч-бокса на маршруте, завтрак и ужин — в отеле.

На автомобиле проедем 80 км, пешком в обе стороны пройдём около 10 км.

Трекинг к Каракольским озёрамТрекинг к Каракольским озёрамТрекинг к Каракольским озёрамТрекинг к Каракольским озёрам
5 день

Урочище Че-Чкыш

Отправимся в урочище Че-Чкыш. Ехать будем около 40 км по Чемальскому тракту — из окна машины будут открываться невероятные горные пейзажи.

Прогуляемся к небольшому водопаду, по пути рассматривая древние наскальные рисунки, изображающие сцены быта и охоты. Поднимемся на обзорную площадку, откуда особенно эффектно смотрится Катунь. На экскурсии гид познакомит вас с шаманизмом и расскажет, как шаманы общаются с духами в состоянии транса.

Экскурсия займёт 3 часа. Проедем 80 км на автомобиле и пройдём пешком около 2 км.

Урочище Че-ЧкышУрочище Че-ЧкышУрочище Че-ЧкышУрочище Че-Чкыш
6 день

Перевалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и Катуни

Отправляемся в путешествие по одной из самых красивых автодорог в мире — по Чуйскому тракту, протянувшемуся до самой Монголии. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман и обязательно остановимся в знаковых точках, чтобы сфотографироваться и купить необычные алтайские сувениры: мёд, травы местного сбора, товары из шерсти.

Программа на день насыщенная. Посетим древние курганы 6-2 веков до н. э. у села Туэкта, рассмотрим обелиски вблизи села Иня и будем разглядывать петроглифы (древние наскальные рисунки) разных эпох в урочище Калбак-Таш. А ещё увидим фрагмент древнего торгового пути, о котором говорилось в древних китайских летописях!

Полюбуемся легендарным видом — слиянием Чуи и Катуни с обзорной площадки, а затем поедем в село Акташ, чтобы увидеть удивительное Гейзерное озеро.

Вернёмся в Чемальский район и поужинаем в отеле. Завтрак и обед в этот день — в кафе по дороге. На машине предстоит проехать около 700 км. Продолжительность экскурсии — 12 часов.

Перевалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и КатуниПеревалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и КатуниПеревалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и КатуниПеревалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и КатуниПеревалы Семинский и Чике-Таман, древние курганы и слияние Чуи и Катуни
7 день

Сплав по Катуни

Сегодня вас ждёт сплав по Катуни на рафтах. Утром доберёмся до базы, где нас встретят профессиональные инструкторы-водники. Разместимся на рафте и отправимся навстречу приключениям. Предстоит пройти два порога: Ирадаш и Семинский. Финишируем у Камышлинского водопада.

В июне максимальная сложность порогов достигает 3 категории. Каждому участнику выдаются гидрокостюм, спасательный жилет и шлем. Сухую одежду и обувь вы сможете отдать инструктору на хранение. Сплав займёт 4 часа: 2 часа на воде и 2 часа на автомобиле до места старта.

При желании можно заменить сплав другой 3-часовой экскурсией на выбор: в Тавдинские пещеры (грот Орла, грот Девичьи слёзы, стоянка древних людей, Талдинская карстовая арка, пещера «Ноздри дракона», «Скала неверных жён») или в деревню мастеров Аскад с посещением местных художников, скорняков и гончаров и прогулкой к Серебряному источнику по сосновому бору.

Сплав по КатуниСплав по КатуниСплав по КатуниСплав по Катуни
8 день

Отъезд

Если вы вылетаете из Барнаула утренними рейсами, то в аэропорт поедем в ночь. Путь займёт 4-5 часов.

Если вы улетаете из Горно-Алтайска — в аэропорт выдвинемся утром. Ехать до него — 1,5 часов.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 105 500 рублей
  • Проживание в отеле
  • 3-разовое питание, в 1-й день - обед и ужин
  • Трансфер от Горно-Алтайска до места старта (с. Узнезя) и обратно
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Скидка для детей - 5%
Что не входит в цену
  • Билеты до Барнаула/Бийска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер из Барнаула/Бийска (цена по запросу)
  • Доплата за 1-местное проживание - 27 500 руб
  • Страхование МС и НС
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. При прибытии гостей в более позднее время пропущенная экскурсия первого дня будет предоставлена бесплатно в одних из последующих дней программы
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска или Бийска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыГейзерное озероПопулярные местаПрирода и пейзажиОстров ПатмосУрочище Че-ЧкышТелецкое озероВодные развлеченияНа катере

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