Чеченская сказка

Кавказ - это фантастической красоты горы и чистейшая экология

5
3 отзыва
Кавказ – это фантастической красоты горы и чистейшая экология, вкусная еда и целебные воды, волны Каспия и мир открытых людей, которые славятся своими традициями, самобытностью культур и радушием!
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Чеченская сказка
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • яркие выходные – возможность вырваться из серых будней и получить массу впечатлений в короткий срок;
  • семейное приключение – несложный и познавательный маршрут, принимаются дети от 5 лет;
  • уникальные достопримечательности – храм Архангела Михаила, Цветочный парк, далее комплекс высоток «Грозный-Сити», со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони. Духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни»

Программа тура по дням

1 день

Грозный

Трансфер в отель, размещение.

14.00 Время на обед.

15.00 Обзорная авто – пешеходная экскурсия по городу Грозный, по следующим достопримечательностям:

  • храм Архангела Михаила,
  • Цветочный парк,
  • комплекс высоток «Грозный-Сити», со смотровой площадки одной из башен комплекса, с высоты птичьего полета, город виден как на ладони,
  • духовное сердце Грозного – мечеть «Сердце Чечни», мечеть издали напоминает хрупкий цветок, а вблизи восхищает величием архитектуры,
  • пройдемся по проспекту М. Эсамбаева,
  • посетим мемориал Алея Славы с посещением музея имени А. Кадырова.
    В музее, помимо предметов национального быта, собрана коллекция полотен современных живописцев.

Трансфер в отель.

ГрозныйГрозныйГрозныйГрозныйГрозныйГрозный
2 день

Аргунское ущелье

10:00 трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью (77 км).

Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов.

Поднявшись вверх по долине небольшой речки, впадающей в Аргун, всего в 100 метрах от дороги вы сможете полюбоваться красивейшим каскадом водопадов.

Струи воды обрываются по подвесным скалам двадцатиметровой высоты.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза Нихалойские водопады.

Время на обед.

После обеда экскурсия продолжается в сторону Итум-Кали.

По дороге вы увидите древние башни.

Две башни (в народе называют башни "близнецы"), на этот раз парные, находятся в Ушкалое, а также посетим Шатойскую боевую Башню.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Возвращение в город.

Аргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущельеАргунское ущелье
3 день

Экскурсия в Беной

Завтрак.

10:00 Экскурсия в Беной, на реку Ясси.

Беной – историческая Родина самого крупного чеченского тейпа и Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.

В этом районе находится множество достопримечательностей, но основными являются достопримечательности по маршруту "Ахки-Т1ай", который ведет витиеватой лентой сквозь сказочный бенойский лес прямо к устью реки Ясси, столь чистой и бурной, что соприкоснувшись с ее каплями ваши мысли становятся кристально чистыми, а тело наполняется бодростью и природной энергией.

Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, бежит в ущелье, над которым для гостей построены ажурные беседки и мосты.

Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами.

Время на обед.

Рядом с этим местом находится этнографическая деревня "Шира-Бена", где можно познакомиться с сельским бытом и откуда открывается панорамный вид на весь район.

Пейзажи напоминают горную Швейцарию.

Возвращение в город около 16:00.

Трансфер в аэропорт.

Экскурсия в БенойЭкскурсия в БенойЭкскурсия в БенойЭкскурсия в Беной

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице 3*. Стоимость тура зависит от размещения:

ДАТЫ ТУРАСтоимость
Размещение по программе тура стандарт
Стандартный двухместный номер (две кровати)
Взрослый на основном месте28 000 руб.
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте24 500 руб.
Стандартный одноместный номер (большая кровать)
Взрослый на основном месте28 000 руб.
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте24 500 руб.
Стандартный двухместный номер с большой кроватью
Взрослый на основном месте28 000 руб.
Одноместное размещение32 000 руб.
Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте24 500 руб.
Дополнительные услуги
доп. ночь перед туром5 000 руб.
Доп. ночь после тура5 000 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (завтрак)
  • Трансфер по программе
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Грозный и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (обед и ужин)
  • Индивидуальный трансфер – 1900 р.
  • Обед – 1200 р.
  • Услуги, которые не входят в программу
Место начала и завершения?
г. Грозный
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 авг 2022
Несколько дней назад вернулись с внучкой из тура. АДЫГЕЯ - потрясающий регион для отдыха, ГОРЫ Адыгеи одни из самых красивых в России (нам есть с чем сравнивать), ну а УДОВОЛЬСТВИЯ за неделю были в таком количестве, что хватит на год вперед. Тур, действительно, комфортный и организован великолепно. Программа насыщенная, каждый день знакомство с очередной природной жемчужиной, свободного времени практически нет, но все очень размеренно и без спешки. За неделю наши обаятельные, высоко профессиональные, заботливые и бесконечно влюбленные в свой край гиды (неудачное слово; наши гостеприимные хозяйки) Юлия и Олеся показали нам, наверное, лучшие места Адыгеи, хотя это место силы неисчерпаемо. Ну и бесконечные интереснейшие рассказы об истории края, традициях, обычаях… Очень удачно в туре сочетаются пешеходные прогулки, поездки, купание в термальных источниках и водопадах, знакомство с музеями, спуск в пещеры и много, много другого. В нашей небольшой (10 человек) группе, по-моему, довольны остались все - и взрослые и четверо детей (5-10 лет). Гостиница (вернее, уютная зеленая усадьба) очень комфортабельная, бассейн с теплой водой под окнами, питание хорошее (правда, не хватает шведского стола), трансфер безупречный. И, конечно, квалифицированная и внимательная к мелочам (что очень важно для хорошего настроения!) команда. Спасибо всем! Удачи, успехов, дальнейшего развития!

PS. Ждем велотуры…
Р
24 авг 2022
Прекрасная команда! Внимательные, профессиональные, очень чуткие к запросам и возможностям всей группы. А главное, любят свой край, историю, культуру. Спасибо за яркие эмоции и приятные воспоминания.
E
26 июля 2022
Все было очень здорово! Рекомендую
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Елена! Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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