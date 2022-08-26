2 день

Аргунское ущелье

10:00 трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью (77 км).

Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.

Дорога вырублена в известняковых скалах.

Короткая остановка у водопадов.

Поднявшись вверх по долине небольшой речки, впадающей в Аргун, всего в 100 метрах от дороги вы сможете полюбоваться красивейшим каскадом водопадов.

Струи воды обрываются по подвесным скалам двадцатиметровой высоты.

Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза Нихалойские водопады.

Время на обед.

После обеда экскурсия продолжается в сторону Итум-Кали.

По дороге вы увидите древние башни.

Две башни (в народе называют башни "близнецы"), на этот раз парные, находятся в Ушкалое, а также посетим Шатойскую боевую Башню.

В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.

В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.

Возвращение в город.