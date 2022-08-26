Преимущества этого путешествия:
Трансфер в отель, размещение.
14.00 Время на обед.
15.00 Обзорная авто – пешеходная экскурсия по городу Грозный, по следующим достопримечательностям:
Трансфер в отель.
10:00 трансфер в южную часть Чечни на экскурсию по Аргунскому ущелью (77 км).
Старинная дорога ведет вверх по ущелью бурной реки Чанты-Аргун через перевалы в Хевсуретию, затем в Грузию.
Дорога вырублена в известняковых скалах.
Короткая остановка у водопадов.
Поднявшись вверх по долине небольшой речки, впадающей в Аргун, всего в 100 метрах от дороги вы сможете полюбоваться красивейшим каскадом водопадов.
Струи воды обрываются по подвесным скалам двадцатиметровой высоты.
Рядом с водопадами в живописном месте располагается турбаза Нихалойские водопады.
Время на обед.
После обеда экскурсия продолжается в сторону Итум-Кали.
По дороге вы увидите древние башни.
Две башни (в народе называют башни "близнецы"), на этот раз парные, находятся в Ушкалое, а также посетим Шатойскую боевую Башню.
В селении Итум-Кали вас ждет увлекательная экскурсия в краеведческий музей имени Хусейна Исаева, на территории замкового комплекса Пхакоч.
В удивительном месте находится этот музей: в нем хранится старинное оружие, утварь, предметы быта, орудия труда, которым более ста лет.
Возвращение в город.
Завтрак.
10:00 Экскурсия в Беной, на реку Ясси.
Беной – историческая Родина самого крупного чеченского тейпа и Первого Президента Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадырова.
В этом районе находится множество достопримечательностей, но основными являются достопримечательности по маршруту "Ахки-Т1ай", который ведет витиеватой лентой сквозь сказочный бенойский лес прямо к устью реки Ясси, столь чистой и бурной, что соприкоснувшись с ее каплями ваши мысли становятся кристально чистыми, а тело наполняется бодростью и природной энергией.
Ярко-голубая вода мощным потоком протекает под стеклянным мостом и, сглаживая камни, бежит в ущелье, над которым для гостей построены ажурные беседки и мосты.
Оттуда можно бесконечно любоваться водопадами.
Время на обед.
Рядом с этим местом находится этнографическая деревня "Шира-Бена", где можно познакомиться с сельским бытом и откуда открывается панорамный вид на весь район.
Пейзажи напоминают горную Швейцарию.
Возвращение в город около 16:00.
Трансфер в аэропорт.
Тур предполагает проживание в гостинице 3*. Стоимость тура зависит от размещения:
|ДАТЫ ТУРА
|Стоимость
|Размещение по программе тура стандарт
|Стандартный двухместный номер (две кровати)
|Взрослый на основном месте
|28 000 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|24 500 руб.
|Стандартный одноместный номер (большая кровать)
|Взрослый на основном месте
|28 000 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|24 500 руб.
|Стандартный двухместный номер с большой кроватью
|Взрослый на основном месте
|28 000 руб.
|Одноместное размещение
|32 000 руб.
|Ребёнок 5—16 лет на дополнительном месте
|24 500 руб.
|Дополнительные услуги
|доп. ночь перед туром
|5 000 руб.
|Доп. ночь после тура
|5 000 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.